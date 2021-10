Kranjska solata s krompirjem in klobaso

Poimenovala sem jo kar Kranjska solata. Za to imam dva tehtnejša razloga, namreč v prvi in drugi vlogi nastopata ključna akterja, ki kraljujeta v deželi Kranjski. Seveda sta to krompir in kranjska klobasa. Pravzaprav pa tudi za preostale sestavine solate ne rabimo hoditi daleč. Za zelenilo v solati bosta poskrbela slastni motovilec in radič, za dodatek zdravih beljakovin pa bomo poskrbeli seveda s popolnimi jajci.

Ko smo že pri motovilcu naj omenimo, da ta čudovita hrustljava solata predstavlja bogat vir mineralov in vitaminov. Slovi namreč po veliki količini vitamina C, B, železa in še drugih rudnin.

Našo solato si lahko omislimo kar za kosilo saj je pravzaprav bogat in polnovreden obrok po svoji sestavi, zelo prav pa nam lahko pride tudi kot zgodnja večerja, morda zvečer le s klobaso ne pretiravajmo. Po želji in vašem navdihu pa jo z lahkoto priredite v vam najljubšo.

Za velik krožnik solate potrebujemo:

Motovilec

Malo radiča

Nekaj skuhanih krompirjev

3 do 4 trdo kuhana jajca

1 kranjska klobasa

Kis, olje (lahko bučno), sol, poper

Žlica gorčice in majoneze

Poletov recept: Kranjska solata. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Priprava kranjske solate:

Najprej do mehkega skuhamo krompir in jajca. Solato očistimo in operemo. Nazadnje skuhamo še klobaso. Solato zložimo na krožnik, nanjo narezana jajca in še topli zrezan krompir. Nazadnje čez vse zložimo narezano klobaso. Vse skupaj posolimo in prelijemo s prelivom, ki smo ga zmešali iz gorčice, majoneze, malo olja, kisa, soli in popra. Najboljša je še topla.