Lumen. Osebni dietetik, v katerega zgolj pihnete

Medtem, ko ljubitelji fitnesa obstajajo že dolgo, so dogodki v preteklem letu ali dveh le služili, da so se ljudje bolj zavedali stanja, v katerem so njihova telesa. Nabor senzorjev v pametnih urah razkriva tudi, koliko je česa v našem telesu, in to lahko uporabimo za posredno merjenje svojega zdravja ali celo ravni stresa.

Ostati zdrav pa ni le stvar spremljanja naših aktivnosti in srčnega utripa, ampak je tudi produkt hrane, ki jo zaužijemo. Tako so zapisali na slashgear.com, kjer povzemamo del zapisa o napravi Lumen.

Vendar si vsi ne moremo privoščiti osebnih trenerjev ali fitnes gurujev, zato je na voljo relativno dostopnejša alternativa, ki izkorišča telesno emisijo, ki jo jemljemo za samoumevno - to je ogljikov dioksid, ki ga izdihnemo. Gre za revolucionarno napravo Lumen. Toda, ali je merilnik presnove Lumen vreden cene, ki jo zahteva nakup? Če se nekaj malega poglobimo, ko se poglobimo v znanost in tehnologijo, je možnost, da to ugotovimo sami.

Iskanje dihalnega količnika

Večina osebnih računalnikov za fitnes, ki jih imamo danes, se osredotoča na sledenje aktivnostim, zdravju srca, ravni kisika v krvi in ​​kakovosti spanja. Čeprav so to dobri kazalniki zdravja, nam te številke ne povejo vedno, kaj storiti, da bi izboljšali počutje, razen, da smo bolj aktivni ali bolje spali.

Mnogi fitnes strokovnjaki in trenerji bodo poudarili, da je prehrana enako pomembna kot vadba, saj pomembno vpliva na presnovo telesa oziroma na način, kako hrano pretvarjamo v energijo. In ta metabolizem je točno tisto, kar Lumen meri, zato, da bi predlagal, kaj je treba sprejeti ali, natančneje, katero hrano jemati.

Znanost, ki stoji za imenom Lumen, temelji na sistemu RER ali razmerju izmenjave zraka v dihalih. Na kratko, analizira CO2, ki ga izdihnemo, da ugotovi, ali takrat kurimo maščobe ali ogljikove hidrate. Kurjenje maščob zjutraj je normalno, medtem, ko ogljikovi hidrati zgodaj pomenijo, da naše telo še vedno poskuša prebaviti včerajšnji močan obrok.

Nasprotno pa je kurjenje maščob pred vadbo recept za katastrofo in želimo si, da bi bili ogljikovi hidrati naš vir goriva čez dan. Poznavanje tega dihalnega količnika, in vedenje, kaj storiti za odpravo neuravnoteženih razmerij, ni nekaj, kar bi lahko odgovorili pametne ure in fitnes sledilci, in to je tista pomembna niša, kjer Lumen poskuša najti svoj trg.

Potrpežljivost, od začetka

Uporaba naprave Lumen nam mora priti v navado, kar je lahko tudi frustrirajoče. Kot vsak sistem, zasnovan za preučevanje vaših navad, in to dovolj dolgo, da lahko ponudi priporočila prav za vas, traja nekaj dni, pravzaprav približno dva tedna, preden lahko Lumen dejansko postane uporaben. V teh dneh boste morda postali nepotrpežljivi in ​​celo začeli dvomiti, ali je sledilnik metabolizma sploh tisto, kar naj bi bil, in da sploh ne pomaga; še več, navajanje na uporabo je lahko nekoliko dolgočasno in vsekakor ni razburljivo.

Lumen nato uporabi te meritve, da vam zagotovi fleksibilno oceno, ki vam pokaže, kako prilagodljiv je vaš metabolizem. FOTO: Arhiv proizvajalca

Čeprav lahko meritve izvajate kadar koli čez dan, obstaja nekaj ključnih trenutkov, ko morate uporabiti Lumen, da dejansko kar koli izvlečete iz njega. Najpomembnejši trenutki so 30 minut po tem, ko se zjutraj zbudite, pred spanjem, pa tudi pred in po jedi. Priporočljivo je, da ga uporabite pred vadbo, da vam lahko svetuje, ali morate kaj pojesti, preden se poskušate znojiti. To je prelahko pozabiti, še posebej, ko začenjate, zato je dvotedensko obdobje navajanja verjetno pomembno.

Žal je lahko Lumen precej izbirčen pri izvajanju meritev in že ob najmanjšem presežku moči ali časa boste ponovno opravili test. Rezultati pa so precej natančni, zato programska oprema vztraja pri natančnih meritvah. Vsekakor bo Lumen preizkusil vašo potrpežljivost in morda bo zahteval več kot le nekaj poskusov, da bi izpolnili njegove zahteve.

Dietetik, in to na dosegu roke

Vendar se je vredno potruditi, in ko končno začnete dobivati ​​ rezultate, ki vas opozarjajo, ali v času merjenja kurite maščobe ali ogljikove hidrate. Za razliko od fitnes sledilnikov vam Lumen ne pove le stanja vašega metabolizma. Obvešča vas tudi, kaj morate storiti vnaprej, kar je večinoma v obliki spremembe prehrane.

Lumen bo priporočil obroke, ki vam bodo dali več maščobe ali več ogljikovih hidratov za naslednjo aktivnost, pogosto za boljšo prožnost presnove, tako da lahko vaše telo lažje preklaplja med temi viri goriva. Aplikacija in program pa presegata preprosta priporočila in lahko ponudita alternative za nekatere sestavine ali živila, ki so lahko alergeni, ali pa niso na voljo lokalno. Tudi če se odločite prezreti te predloge, bi vam to lahko vsaj dalo idejo o tem, kakšen bi moral biti idealen obrok.

Lumen tudi presega zgolj predstavitev številk in ponuja informacije, ki so smiselne. Skoraj enciklopedično razlaga, kako deluje telesna presnova, kako nanjo vplivajo nekatera živila in kako razviti dobre navade za povečanje presnovne prožnosti.

To so stvari, za katere bi običajno plačali trenerje, dietetike in zdravnike, toda Lumen vam seveda omogoča, da vdrete svoj metabolizem po določeni ceni.

Čudežna naprava, pravzaprav

Vse se začne se z vdihom, nekateri pa sicer pravijo, Najprej je bila beseda. Verjetno je oboje dobro in res, in tokrat sta ti dve besedi združeni v čudežni napravi, ki jo opisujemo.

Čudežni? Pravzaprav res, Lumen je prva ročna prenosna naprava na svetu za natančno merjenje metabolizma, po naše presnove. Nekoč je bila na voljo samo vrhunskim športnikom, v bolnišnicah in klinikah, zdaj je presnovno testiranje na voljo vsem, seveda tudi ljubiteljskim športnikom. Ker smo se napravi že posvetili, pa poglejmo, kaj je metabolizem.

Dnevi z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov zmanjšajo skok inzulina, s čimer se izboljša občutljivost za inzulin in izčrpajo zaloge ogljikovih hidratov v telesu, kar izboljša delovanje mitohondrijev. FOTO: Arhiv proizvajalca

Kaj pravzaprav je metabolizem? Povzeli smo opis, kot ga poznajo na Mayo Clinic v ZDA.

Presnova je opredeljena kot telesni procesi, ki so potrebni za vzdrževanje življenja. Toda ko slišite besedo metabolizem, ki se uporablja danes, se to običajno nanaša na težave s težo. Morda boste slišali nekoga reči: Ne morem shujšati, ker imam počasen metabolizem.

Čeprav je v tem nekaj resnice, imajo drugi dejavniki – na primer, koliko jeste in telovadite – veliko večjo vlogo pri vaši teži kot vaš metabolizem.

Tukaj je nekaj drugih dejstev o presnovi

Kaj je presnova? V procesu presnove vaše telo hrano, ki jo jeste, spremeni v energijo, ki jo potrebuje. To je pomemben proces za vsa živa bitja, ne samo za ljudi. Kaj lahko vpliva na vaš metabolizem? Nekatera zdravila – bodisi ga nevarno pospešijo ali upočasnijo.

Vsakodnevni zajtrk lahko pospeši vaš metabolizem. Izguba teže – še posebej, če je hitra – dejansko upočasni vašo presnovo, ker potrebuje manj energije, da vaše telo deluje pri nižji masi. Torej, ko shujšate, morate zaužiti manj kalorij ali povečati telesno aktivnost, da boste pokurili več kalorij, da boste še naprej izgubljali kilograme.

Starost lahko metabolizem upočasni. Na splošno s staranjem pridobivate maščobo in izgubljate mišice. Nekateri ljudje postanejo tudi manj aktivni. Lahko pa storite nasprotno in se ukvarjate z več fizične aktivnosti, da nadoknadite počasnejši metabolizem.

Svojemu metabolizmu – in možnostim za uspeh pri hujšanju – lahko pomagate tako, da spremenite energijsko ravnovesje ali ravnovesje med tem, kar zaužijete in kaj porabite, z zdravo prehrano in redno telesno dejavnostjo.

Metabolična fleksibilnost kot odgovor

Pa nazaj k Lumnu. Znanost o tem ni nova, tehnologija pa je. Lumen uporablja senzor CO2 in merilnik pretoka za določanje koncentracije CO2 v enem vdihu. To kaže na vrsto goriva, ki ga vaše telo uporablja za proizvodnjo energije.

Metabolična fleksibilnost. To je glavni dejavnik za zdravje, hujšanje, energijo in dolgo življenjsko dobo. Širše, za boljše zdravje, lažje hujšanje, boljše spanje, optimizirano zmogljivost vadbe, graditev mišic, močnejši imunski sistem, boljše vzdrževanje telesne mase in stalna raven glukoze v krvi.

Dnevi z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov zmanjšajo skok inzulina, s čimer se izboljša občutljivost za inzulin in izčrpajo zaloge ogljikovih hidratov v telesu, kar izboljša delovanje mitohondrijev. Dnevi z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov zagotavljajo, da vaše telo uporablja ogljikove hidrate za energijo in ohranja hormonsko ravnovesje.

Vadba izboljša delovanje mitohondrijev, zaradi česar ste učinkovitejši pri izgorevanju energije. Vadba z nizko vsebnostjo glikogena/ogljikovih hidratov trenira vaše mitohondrije, da izgorevajo več maščobe.

Časovno omejeno prehranjevanje ali občasno postenje izčrpava zaloge ogljikovih hidratov v telesu, kar izboljša delovanje mitohondrijev, da izgoreva več maščob in poveča občutljivost za inzulin.

Še enkrat, kot povzetek

Kako vam Lumen pomaga doseči metabolično fleksibilnost? Lumen meri ravni C02 v vašem izdihu, tako rekoč razlaga, ali vaše telo za gorivo uporablja ogljikove hidrate ali maščobe.

Lumen vam zagotavlja dnevno merjenje vašega vira energije: maščob ali ogljikovih hidratov na lestvici od 1 do 5.

Razmerje dihalne izmenjave je razmerje med presnovno proizvodnjo ogljikovega dioksida in privzemom kisika. Razmerje se določi s primerjavo izdihanih plinov s prostorskim zrakom.

Lumen nato uporabi te meritve, da vam zagotovi fleksibilno oceno, ki vam pokaže, kako prilagodljiv je vaš metabolizem. Meritev je celovita ocena vašega metabolizma, ki na začetku temelji na 4- do 8 tednih meritev in drugih spremljanih presnovnih dejavnikov za določitev vaše prožnosti.

Ni noro, le sliši se tako.