Mala šola aerobike drugič

Prejšnjič smo se posvetili razlagi dveh izrazov, ki ju pogosto srečamo v rekreativnem športu, o tistem, kaj pomeni aerobno in kaj anaerobno. Oboje smo združil pod naslovom aerobika.

Glavne razlike med aerobno vadbo in anaerobno vadbo so, kako telo uporablja shranjeno energijo, intenzivnost vadbe in čas, ko je človek sposoben ohranjati napor

Aerobne vaje so ponavadi ritmične, mehkejše in trajajo dalj časa. Anaerobne vaje običajno vključujejo kratka obdobja visoko intenzivne aktivnosti.

Na splošno, da bomo zadevi znali vključiti v svojo krepitev zdravja, aerobna vadba pomaga povečati vzdržljivost, anaerobna vadba pa pomaga povečati mišično maso in moč. Tako aerobne kot anaerobne vaje so koristne za srčno-žilni sistem. Obe vrsti vadbe pomagata našemu zdravju krepiti srčno mišico, pospešiti cirkulacijo krvi, povečata metabolizem in sta nam v pomoč pri uravnavanju telesne mase. Obe vrsti vadbe pomagata zmanjšati tveganje za srčno bolezen, sladkorno bolezen tipa 2 in nekatere vrste raka, demenco, anksioznost, depresijo.

Vsaka vadba je koristna za duševno, pa tudi za fizično zdravje. Tudi obe vrsti naše vadbe zagotavljata različne prednosti, se te lahko nekoliko razlikujejo.

Prednosti aerobne vadbe

Na splošno aerobne vaje povečajo srčni utrip in hitrost dihanja ter povečajo cirkulacijo. Na ta način izboljšajo zdravje srca in ožilja.

Koristi so lahko povečanje vzdržljivosti in zmanjšanje utrujenosti, pomoč pri uravnavanju telesne mase, znižanje krvnega tlaka, povečanje ravni »dobrega« holesterola, spodbujanje imunskega sistema, izboljšanje razpoloženja, izboljšanje spanca upočasnitev izgube kostne gostote.

Redna aerobna aktivnost zmanjša tveganje za smrt, raziskave so pokazale, da so bili ljudje, ki so v dveh ali treh tekih na teden opravili skupno 1– do 2,4 ure lahkega teka, bistveno manj izpostavljeni tveganju za smrt.

No, ljudje, ki so naporno vadili tek, so imeli po raziskavi enako tveganje smrtnosti kot tisti, ki sploh niso telovadili. Ta ugotovitev kaže, da lahko zmerna aerobna vadba pomaga zmanjšati tveganje, visoko intenzivna aerobna vadba pa morda ne zagotavlja nobene dodatne prednosti.