Maraton treh src - tudi s kužki

Tekači, pohodniki in ljubitelji športnih aktivnosti na prostem že nestrpno odštevajo do 40. Maratona treh src, ki se v Radence vrača v soboto, 21. maja.

Po dveh letih virtualnega premora bo prireditev spet stekla v živo, v polnem sijaju in z vsemi športnimi disciplinami, kot jih poznamo izpred pandemije. Jubilejni Maraton treh src ostaja zavezan premikanju mej – letos z ekološko noto, ki bo v središču prireditve.

Že drugič se bodo teka lahko udeležili tudi ljubitelji psov s svojimi štirinožnimi prijatelji, za programski vrhunec športnega druženja pa bo poskrbel zaključni koncert. Spletne prijave za tekače so odprte še do 12. maja.

Po začetni negotovosti so se do danes vsi dvomi razblinili – 40. Maraton treh src bo v Radencih ponovno pričaral vzdušje, kot ga poznamo iz časov pred epidemijo. Po dveh letih zatišja, ki so ju organizatorji premoščali z virtualnimi teki, je evforija pred druženjem v živo na vrhuncu. V duhu slogana »Tekmuj sam s sabo«, ki idejo maratona povzema že štiri desetletja, bodo organizatorji še enkrat premaknili meje – tokrat tudi s področja ekologije in trajnostne naravnanosti.

Maraton treh src se je v zgodovino že zapisal kot prva tekaška prireditev v Sloveniji, ki je namenjena tudi voditeljem psov in njihovim štirinožnim prijateljem. FOTO: Ernad Ihtijarevič

»Prireditev z manj odpadki«, ki jo poganja lokalna skupnost

Jubilejni, 40. Maraton treh src je letos postal prva tekaška prireditev z nazivom »Prireditev z manj odpadki«. V želji po minimiziranju okoljskega odtisa so se organizatorji povezali z Ekologi brez meja, pri čemer jih podpira širša lokalna skupnost.

»V sodelovanju z dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer smo ustanovili t.i. 'Zeleno stražo', ki nam bo pomagala pri skupnih prizadevanjih za čisto okolje. Gre za 30 krasnih dijakov, ki so del več kot 700-članske ekipe prostovoljcev, ki predstavlja pravo srce maratona. Brez njih nam tudi letos ne bi uspelo. Občutek, ki ga doživljamo ob prepletanju zgodb različnih deležnikov iz lokalnega okolja, je naša največja motivacija. To je potrditev, da smo na pravi poti,« je povedal Boštjan Gerlec, predsednik organizacijskega odbora Maratona treh src.

Aktivna sobota za vse generacije s koncertnim zaključkom

Bogat športni program bo povezal rekreativce in profesionalne tekače vseh generacij. Preizkusili se bodo na Maratonu Radenska Classic (42km), polmaratonu Radenska Medium (21km), pa tudi na krajših tekih (Radenska Naturelle - 10 km ter Oazin tek - 5km). Za popoln družinski praznik bo poskrbel še otroški tek Veveričk in Srčkov ter Tek s kužki. V programu sta še nordijska hoja (10 km), kjer bo potekala tekma evropskega prvenstva, ter Pohod treh src. Programski vrhunec letošnjega maratona bo ponovno potekal pod koncertnim odrom, kjer bo ob 19. uri udeležence in navijače zabaval legendarni Samo Budna in band.

Vse nared tudi za državno prvenstvo na 42-km

Jubilejnega Maratona treh src se bodo že tradicionalno udeležili številni profesionalni atleti, ki se bodo letos lahko pomerili na državnem prvenstvu na 42 km. Tekmovalna trasa bo potekala v celoti po Sloveniji. Gre za dobro poznano maratonsko progo, ki poteka v dveh krogih.

»Tekma bo izvedena na vrhunskem nivoju. Letošnja maratonska in polmaratonska trasa sta že uradno certificirani s strani Mednarodne atletske zveze, ter s tem omogočata tekačem, da pridobijo kvalifikacijski čas za Svetovna prvenstva, Olimpijske igre in druge velike maratone, ki za udeležbo zahtevajo uradne čase certificiranih prog,« je pojasnil Marko Pintarič, sekretar organizacijskega odbora Maratona treh src.

Tina Potočnik. FOTO: Maraton treh src

Tek s kužki letos z novostmi

Maraton treh src se je v zgodovino že zapisal kot prva tekaška prireditev v Sloveniji, ki je namenjena tudi voditeljem psov in njihovim štirinožnim prijateljem. Letos so se organizatorji potrudili, da bo tek zanje še bolj prijazen. Pred samim štartom bo kužkom namenjen poseben prostor v senci, ki bo ločen od ostalih udeležencev, prav tako bo opremljen z vodo. Namesto štartne pištole na skupinskem štartu se bodo lastniki s svojimi ljubljenčki na pot podali individualno, v slogu modne piste, ki bo pospremljena s komentarji »šepetalke psom« Tine Potočnik. Tako bo udeležba za kužke manj stresna, prav tako pa se bodo lahko predstavili vsi udeleženci – od najmanjšega, do največjega. Za posladke so poskrbeli prijatelji iz najljubše trgovine naših štirinožnih ljubljenčkov, Mr. Pet.