Maščobe so na svetu, da nas redijo

Znanost pravi: V zadnjih treh desetletjih je povprečen Američan skoraj 10 kilogramov težji kot prej. Ampak to lahko prenesemo le na 10 kalorij na dan več, kot 30 let nazaj.

Zato Glenn Gaesser, profesor vadbene fiziologije na univerzi Arizona State, pravi, da je težko in prehitro delati zaključke. Dolgo časa smo maščobe pretvarjali v največje prehransko zlo. Potem so na vrsto prišli tudi ogljikovi hidrati.

A vemo, da naše telo potrebuje maščobe in hidrate in da so celo koristni. »Ogljikovi hidrati stimulirajo svojo oksidacijo v telesu in zavirajo oksidacijo maščobe. To pomeni, da ko pojeste velik kos belega kruha s polnomastnim sirom, boste kos kruha pokurili, sir pa se bo namestil v vaših maščobnih celicah,« pravi Gaesser.

Ko so naše porcije postajale večje in bolj zasičene z maščobo in hidrati, je stvar postala povsem jasna. A če se redno gibamo, se ni potrebno povsem odpovedati takšnih prehranskim navadam.

Torej nas maščobe redijo ali ne: Gaesser predlaga: Jejte veliko zelenjave, sadja in vlaknin. Če trenirate za naporen športni dogodek, jejte veliko ogljikovih hidratov, mogoče celo 50 odstotkov vaše prehrane naj bo bogate s hidrati. Maščobo zaužijte z oljčnim oljem ali oreščki, beljakovine s pustim mesom in, ja, z malo sira. Mit o škodljivosti vseh maščob je ovržen.