Na Koroškem se obetajo boljši časi za vadbo športnega plezanja

Na Koroškem, od koder prihaja nosilka prve zlate olimpijske medalje v športnem plezanju Janja Garnbret, se v prihodnje obetajo boljši pogoji za vadbo plezanja. Na Prevaljah bodo popoldne odkrili temeljni kamen ob začetku gradnje koroškega plezalnega centra ter športnega parka Jezero. Na slovesnosti bo navzoč tudi predsednik vlade Janez Janša.

Na Prevaljah je po več letih snovanja vse pripravljeno za zagon izgradnje plezalnega centra. Umeščena bo v nastajajoči Športni park Jezero, ki ga občina načrtuje na območju med šolo in domom starejših občanov. Vrednost celotne investicije znaša 6,45 milijona evrov.

Za naložbo v Športni park Jezero je občina prejela donacijo v višini dveh milijonov evrov. Ostala sredstva občina uspešno pridobiva na razpisu države za pridobitev sredstev iz instrumenta za okrevanje po koronski krizi ter na razpisu Eko-sklada.

Na 1400 kvadratnih metrih urejen sodobni plezalni center bo imel notranje površine za balvansko, težavnostno in hitrostno plezanje, uredili bodo tudi zunanje, delno pokrite plezalne površine. Plezalni center, ki bo imel različne spremljevalne prostore, bo s hodnikom povezan z bližnjo šolo in vrtcem, ki bosta lahko v okviru svojih dejavnosti center tudi uporabljala.

Gradnja in ureditev parka se bo pričakovanjih sklenila julija oziroma avgusta 2023. »V centru bo možno vaditi in tudi tekmovati na najvišji državni ravni v vseh treh disciplinah športnega plezanja,« je že pred časom dejal župan občine Prevalje Matic Tasič. Za projekt so se odločili zaradi izraženega širšega interesa v lokalnem okolju, poleg tega pa želijo predvsem mladim ponuditi možnost dodatnih dejavnosti.

Za gradnjo centra je občina že pridobila ter izbrala izvajalca, lokalno podjetje Vertikala. V neposredni bližini plezalnega centra je predvidena ureditev štiri hektarje velikega degradiranega zemljišča z novimi funkcionalnimi površinami za športne, rekreacijske in izobraževalne namene. Območje bo pridobilo vodni element, igrala, utrjene poti, sanitarije, parkovno, didaktično, športno plezalno in drugo opremo za kakovostno preživljanje prostega časa.