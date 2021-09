Naj planinski koči za leto 2021 sta izbrani

Finalisti so bili:

Alojz in Anica Lotrič, oskrbniški par koče na Ratitovcu. FOTO: Manca Ogrin

Krekova koča na Ratitovcu. FOTO: Manca Ogrin

Obiskovalci gora so v sedmi sezoni akcije Naj planinska koča Planinske zveze Slovenije (PZS) in medija Siol.net, v kateri je sodelovalo 154 slovenskih koč, za zmagovalki izbrali gorenjski postojanki, ki slovita po dolgoletnih oskrbniških ekipah in odlični kulinariki, ne pozabljata pa niti na ranljivo gorsko okolje. Za naj visokogorsko planinsko kočo so okronali Krekovo kočo na Ratitovcu, za naj planinsko kočo pa že drugič Dom na Kofcah.Planinske koče, ki jih pod okriljem PZS v Sloveniji deluje 162, so sinonim za dobro počutje in toplo zavetje obiskovalcev gora, z velikim številom oddanih glasov pa so planinci pokazali, koliko cenijo trud oskrbnikov in gostoljubje planinskih koč. V finale so izglasovali deseterico, za zmagovalki pa izbrali koči, ki sta pozitiven zgled za preostale, slovita pa tudi po dolgoletnih oskrbnikih in prepoznavni kulinariki, z energetsko sanacijo pa sta oz. bosta poskrbeli tudi za gorskemu okolju prijaznejše delovanje.Lavričeva koča na GradiščuPlaninski dom na Uštah - ŽerenkuPlaninski dom pri Gospodični na GorjancihPogačnikov dom na Kriških podihDom Planika pod TriglavomZasavska koča na PrehodavcihDom na KomniDom na KofcahKoča na Dobrči»Negotove razmere pri izvajanju gostinsko-namestitvene dejavnosti so v zadnjih dveh letih otežile obratovanje planinskih koč in povzročile dodatne težave društev pri iskanju primernega osebja za delo v kočah. Zato smo še toliko bolj veseli, da so letošnji prejemniki naziva naj planinska koča ekipe, ki že dolga leta uspešno krmarijo med posebnostmi obratovanja planinskih koč, zahtevnostmi, a tudi lepoto tega svojstvenega dela. Obiskovalci in ostali ljubitelji gora so nagradili koče, ki imajo stalno dobro ponudbo, pravo mero planinskega vzdušja in dobro voljo do obiskovalcev. Verjamemo, da se dobro delo slej ko prej poplača.Iskrene čestitke letošnjim nagrajencem in zahvala vsem, ki ste prispevali k temu,« je poudaril strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenijein dodal: »Ob prihodu v kočo je običajno največ vredna topla beseda. Vendar pa je za samo dobro počutje tako obiskovalcev kot tudi osebja pomembna urejenost koče. Veseli nas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS v tem letu objavilo razpis za podporo energetski sanaciji planinskih koč.Že v prvem razpisnem roku so bila razdeljena sredstva v višini 3,9 milijona evrov, od skupaj 5 milijonov evrov, kar pomeni, da je potreba po obnovi planinskih koč izjemno velika in bo potrebnega še nekaj časa, preden bomo planinske koče v Sloveniji obnovili in jih naredili prijetnejše za obisk in okoljsko vzdržnejše. Veseli smo, da je država prepoznala pomembnost planinske infrastrukture tako v smislu trajnostno usmerjenega turizma kot varnosti in dobrobiti za državljane. Nadejamo se finančne podpore države tudi v prihodnje.«je postala(PD Za Selško dolino Železniki), ki na višini 1642 m kraljuje na vršnem slemenu Ratitovca, najvzhodnejšega podaljška Julijskih Alp, slovi pa po unikatnih flancatih. »Ostala sem brez besed, sem pa zelo vesela. Ta naziv je zagotovo pokazatelj, da dobro delamo. Trudimo se, da so obiskovalci zadovoljni, čeprav so kakšni dnevi tudi naporni, so pa planinci letos res velikokrat pohvalili naše delo.Sezona je bila zelo dobra, obisk visok, veliko je krojilo lepo vreme, zagotovo pa jih vlečejo tudi flancati, pa pehtranova in ocvirkova potica, enolončnice, žganci in druge dobrote,« je bila ganjena oskrbnica, z možem Alojzem že več kot dve desetletji na čelu oskrbniške ekipe Krekove koče, ki jo energetska sanacija čaka prihodnje leto. »Veliko nam je že pomenilo, da smo se uvrščali v finale, zmaga pa je za nas še dodatna odgovornost, saj bodo gostje pričakovali še več. K nazivu naj visokogorske koče je največ pripomogla dobra in uigrana ekipa, ki jo imamo na Ratitovcu. Vso sezono sta poleg najine ekipe z Anico za gostoljubje skrbeli še dve ekipi in veliko pomočnikov, v oskrbniško delo je vpetih 45 ljudi iz društva, od katerih vsak prispeva, da koča kar najbolje deluje,« je prav tako ponosen njen mož, tudi predsednik PD Za Selško dolino Železniki.Že drugič po letu 2019 so obiskovalci gora zaizbrali(PD Tržič), ki s slovečimi štruklji privablja 1488 metrov visoko na južno pobočje Košute. »Malo sem presenečen, letos nismo pričakovali tega naziva, saj smo imeli veliko sanacijo koče in niti nismo mogli sprejeti toliko ljudi kot prejšnja leta, zagotovo pa so največji magnet naši štruklji, pa tudi prijaznost, ustrežljivost in ambient.Da smo že drugič naj planinska koča, je potrditev, da delamo v pravo smer, je nagrada za vso številčno ekipo, ki skrbi za gostoljubje in se trudi za zadovoljstvo obiskovalcev,« je bil navdušen, ki s svojo družino že skoraj četrt stoletja daje pečat izjemno priljubljeni planinski točki v Karavankah. . »Veseli smo novega naziva naj planinske koče, predvsem pa tako dobrega oskrbnika in njegove ekipe, ki z dobrim delom in dolgoletno tradicijo skrbi za zadovoljstvo naših obiskovalcev, planinsko društvo pa je poskrbelo za obnovo, da je koča zasijala v polnem sijaju,« poudarja predsednik PD Tržič