Najslabša hrana za naše možgane

Možgani so najpomembnejši organ v telesu. Ohranjajo utripanje srce, dihanje in delovanje vseh sistemov v telesu. Zato je bistveno, da možgane ohranjate v optimalnem stanju tudi z zdravo prehrano. Nekatera živila imajo negativne učinke na možgane, vplivajo na spomin in razpoloženje in povečujejo tveganje za demenco.

Nekatere ocene napovedujejo, da bo po vsem svetu do leta 2030 demenca prizadela več kot 65 milijonov ljudi. Na srečo lahko zmanjšate tveganje za to bolezen tako, da iz svoje prehrane izključite določena živila.

O tem je pri MedicineNet pisala strokovnjakinja, zdravnica Jennifer Robinson.

Tisto, kar ni dobro

Recimo, da ste na krožnik naložili s jagode, da ste grizljali oreščke in jedli lososa – vse to so dobre poteze, če je vaš cilj boljše zdravje možganov. Kaj pa živila, ki lahko povečajo tveganje za težave z razpoloženjem ali spominom, še posebej, ko se staramo?

Dobro je vedeti, katera so potencialno problematična živila, ki bi se morala manj pojavljati na vašem krožniku - če ne bodo popolnoma izginili z njega.

Margarina

To živilo, tako kot številni pakiranimi prigrizki, vsebujejo veliko transmaščob. Morda že veste, da transmaščobe niso dobre za vaše srce in krvne žile. Raziskave so pokazale, da lahko povzročijo tudi opustošenje v delovanju možganov. Študija iz revije Neurology je pokazala, da so starejši odrasli, ki so imeli najvišje ravni elaidne kisline (običajne vrste transmaščob) v krvi, bolj verjetno zboleli za demenco.

Alkohol

Čeprav je malo verjetno, da bi en sam kozarec vina ali piva zmotil vaš um, alkohol neposredno vpliva na možganske komunikacijske poti. Več, ko pijete, težje je obdelati nove informacije ali si zapomniti stvari. Alkohol lahko povzroči tudi to, da se počutite zmedeno ali depresivno.

Soda in druge sladke pijače

Če želite s staranjem ohraniti svoje možgane v dobri kondiciji, se izogibajte zelo sladkim pijačam. Raziskave so pokazale, da je za ljudi, ki pijejo veliko sode, sladkega čaja in drugih sladkih pijač, veliko večja verjetnost, da imajo težave s spominom. Pijače, ki imajo vrsto sladkorja, imenovano fruktoza, lahko celo povzročijo, da se nekateri deli možganov zmanjšajo.

Dietne sode in pijače z umetnimi sladili

Če so običajne brezalkoholne pijače slabe za vas, so potem tiste brez sladkorja dobre, kajne? Ne, ne bo šlo tako hitro: raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki spijejo vsaj eno dietno sodo na dan, skoraj trikrat večjo verjetnost, da bodo doživeli možgansko kap ali se bo pri njih razvila demenca. Znanstveniki menijo, da so umetna sladila lahko škodljiva sestavina.

Pomfrit in druga ocvrta hrana

Ljudje, ki jedo veliko ocvrte, predelane hrane, so po navadi slabši na testih, ki merijo njihove miselne sposobnosti. Verjeten razlog: ocvrta in mastna hrana. Užitki, povezani z njo, povzročajo vnetje, lahko poškoduje krvne žile, ki oskrbujejo možgane s krvjo, in poškodujejo tudi same možgane.

Krofi

Te okusne dobrote so ocvrte in polne sladkorja, kar je slaba kombinacija, ko gre za zdravje možganov. Zaradi globokega cvrtja in odvečnega sladkorja vas prizadene dvojno vnetje. Študije so pokazale povezavo med visoko ravnijo sladkorja v krvi in demenco. Še huje: večina krofov vsebuje transmaščobe, torej še eno sestavino, ki je možgani zares ne potrebujejo.

Beli kruh in beli riž

Rafinirani ogljikovi hidrati, tudi tisti, ki nimajo zelo sladkega okusa, lahko povečajo krvni sladkor. Temu pogosto sledi, da se lahko počutite megleno, kar se tiče duševnosti. Raziskave kažejo, da lahko preveč rafiniranih ogljikovih hidratov poveča tveganje za Alzheimerjevo bolezen, zlasti pri ljudeh, ki so genetsko nagnjeni k njej. Ko jeste ogljikove hidrate, izberite polnozrnati kruh, rjavi riž in polnozrnate testenine.

Rdeče meso

Vsebuje veliko nasičenih maščob, ki so škodljive za srce in možgane. Pravzaprav je omejevanje rdečega mesa ključno načelo diete MIND, raziskovalnega programa prehranjevanja, katerega cilj je ohraniti spomin in kakovostno razmišljanje. Želite vir beljakovin, ki je boljši za vaše možgane? Ribe, pusta perutnina in fižol so bolj zdrave možnosti.

Maslo in polnomastni sir

Privlačen kremast okus ima svojo ceno. Ti mlečni izdelki so namreč polni nasičenih maščob. Privrženci diete MIND se izogibajo maslu, siru in drugim polnomastnim mlečnim izdelkom. Ko gre za zdravje možganov, so mlečni izdelki z nizko vsebnostjo maščob na splošno bolj zdrava izbira. Mleko, jogurt, skuto in drugo mlečno hrano lahko dobite tudi v obliki z nizko vsebnostjo maščob.

Mečarica in ahi tuna

Večina zdravstvenih strokovnjakov je velikih ljubiteljev rib, toda vrste, ki jih imajo radi, so losos in druge, ki vsebujejo zdravo maščobo, imenovano omega-3 maščobne kisline. Mečarica, ahi tuna (tuna z rumeno plavutjo) in druge velike ribe tu izgubijo točke, ker imajo običajno veliko živega srebra. To je nevrotoksin - kar pomeni strupen za možgane -, ki lahko pri starejših odraslih povzroči večje tveganje za izgubo spomina in slabše miselne sposobnosti.

Ustekleničeni prelivi, marinade in sirupi

Pozorno preberite sestavine na etiketi. Mnogi od teh izdelkov imajo presenetljivo velike količine koruznega sirupa z visoko vsebnostjo fruktoze. To pa je ista stvar, ki je v sodi. Povezana je z različnimi zdravstvenimi težavami, vključno z izgubo spomina in upadom možganske zmogljivosti. Namesto tega poskusite sami zmešati solatne prelive.