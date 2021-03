Navadne stvari nenavadnih ljudi: Radoje Milić

Kje stanujete?

Kakšen teve imate, kje in kdaj ga gledate?

Podobno vprašanje: nosilec zvoka, glasbe in računalnik.

Domače živali?

Ure: zdaj in želje?

Nakit?

Obleka: opišite svoj slog in kakšnega bi želeli, če bi bila omejitev nebo?

Kozmetika?

Avtomobil. Stanje in želje?

Najljubše blagovne znamke?

Letošnji dopust?

Najljubši letni in zimski kraj?

Kam bi šli, če bi imeli vikend, teden, mesec časa in nič težav z denarjem?

Rekreacija: kje in kolikokrat?

Na kaj ste ponosni?

Šport: kaj ste trenirali, je kateremu vašemu vrstniku uspelo?

Kam greste na tekmo?

Ste navijač?

Zadnja knjiga, film, pesem (album), koncert, gledališče, razstava?

Najboljša jed in lokacija?

Pijača?

Od česa ste bili v življenju najbolj zadeti?

Življenjski moto?

Specialist športne medicine in fiziolog dr.. Beograjčan, ki se je sredi osemdesetih preselil v Novo mesto, je danes vodja Laboratorija za fiziologijo na Fakulteti za šport v Ljubljani, skozi katerega so šli vsi najboljši slovenski športniki. Da, tudi... Kitarist v glasbeni skupini Strici iz ozadja.Hiša izven mesta.Plazma, občasno, šport, po navadi tisto ker sem izpustil, dober film.Analogno/digitalni, več zvočnikov, med vožnjo postaje 202 (Slo)/101 (Hr), računalnikov pri hiš najmanj osem, raznih generacij, par prenosnikov.Dve muci (Akula in Gina).Brez ure nekaj časa, sicer Polar.Nič podobnega.Casual, copati za hojo, lewi`s, udobno-športno, 3XL (USA).Izbrani šamponi za lase, občasno hidratantna krema, nega obraza, po britju standard splash.VW Sharan 2,0 10 let star, želja nekaj podobnega (komot in zanesljivega).Gibson, Fender, Marshall, Timberland, North Face.Ni še, lanskega devet dni neizkoriščenega.Poleti jadranje, Kornati, Črna Gora, Trogir, Split … Pozimi brunarica na Glažuti.Za vikend obala ali Beograd, teden v Barsi ali Parizu, mesec v Avstraliji (Sidney-Brizbejn) ali Argentini.Zadnje čase bolj švoh, vendar sprehodi, plavanje.Na svojo družino (starše, soprogo, otroke) in lastno držo.Treniral košarko (2. srbska liga) in vaterpolo do nivoja reprezentance SFRJ. Nekaj časa karate in aikido med študijem.Na košarko, če je kaj zanimivega.Ne, vendar občudujem določene športnike (športe) spremljam redno.Knjiga je »Civilizacija na zatožni klopi« Leszek Kołakowski, zraven še par začetih, ki čakajo konec tedna.Nisem preveč izbirčen vendar enih par lokalov in lokacij v Sloveniji je pustilo vtis; denimo Krušič v Ljubljani, Pezdirc vBeli Krajini, »Kod Neše« v Železniku (Bg/Sr).Voda (aqua comunale, pipovača), Vino teran, renski rizling, traminec.Kaj najbolje skuhate?Rižota z morskimi sadeži, ajdova kaša z gobami in porilukom, grška musaka (mesna/zelenjavna).Plavac (Biševo).Vse kar si doživel (prepotoval, videl, poslušal, prebral in se naučil) je samo tvoje; vse ostalo NI…..