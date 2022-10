Nekateri ljudje smo res magneti za komarje, je pokazala raziskava

Verjetno ste opazili, da komarji še niso izginili iz naših stanovanj. Letos so imeli red dobro sezono, mi pa slab spanec.

Verjetno pa ste tudi opazili, da nekaterih okoli nas komarji nič ne motijo, ker jih enostavno ne pikajo!?

Nova študija je pokazala, da so nekateri ljudje res »magneti za komarje«, kar je najverjetneje povezano z njihovim naravnim vonjem.

Raziskovalci so ugotovili, da komarje najbolj privlačijo ljudje, ki na svoji koži proizvedejo največ določenih kemičnih snovi, povezanih z vonjem, in tudi, da tega ni tako enostavno spremeniti, oziroma tako tudi ostane, poročajo v Guardianu.

O tem, koga komarji najbolj pikajo, kroži veliko mitov, saj se vsem zdi, da so najbolj ranljivi, zato smo s to raziskavo poskušali dokazati nekatere trditve.

V njem je sodelovalo 64 prostovoljcev, ki so si okoli rok nadeli najlonske nogavice, da bi absorbirale njihov vonj, nato pa so jih namestili v sobo, kjer je bilo izpuščenih veliko komarjev. Izkazalo se je, da se komarji zgrinjajo na določene vonjave in da je največji magnet proti komarjem celo 100-krat močnejši od najšibkejšega.

Pričakovati je, da bodo poskusi z drugimi vrstami komarjev pokazali podobne rezultate, vendar za to še ni dovolj podatkov. Znano je, da imajo ljudje, ki privabljajo komarje, na telesu določene vrste kislin, ki jih zdrave bakterije, živeče na koži, razjedajo in tako delno vplivajo na osebni vonj. Ljudje se teh kislin ne moremo znebiti, ne da bi poškodovali kožo.

Ta raziskava bi lahko pomagala v neskončnem boju proti komarjem, saj morda obstajajo načini, kako vplivati ​​na omenjene bakterije in s tem na vonj. Omenjeni poskus so poskusili tudi z gensko spremenjenimi komarji, ki jim je bil poškodovan voh, a so šli tudi na enake vonjave.

In zakaj še nekatere pikajo bolj kot druge? Ena od raziskav pokazala, da tiste, ki spijejo več piva, lahko potem ponoči piči več komarjev. Ene pa so pokazale, da odstotek amonijaka, mlečne kisline v krvi, tudi lahko vpliva na to, ali bo komar prej napadel eno osebo ali pa drugo osebo ... Komaj čakamo nižje temperature in dokončno slovo komarjev za letos.