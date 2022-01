Tokrat bomo po naš recept zopet odpotovali k našim sosedom v bližnjo Italijo. Skuhali (bolje rečeno spekli) bomo eno vsaj Italijanom dobro poznanih in priljubljenih mesnih klasik.

Gre za piščanca, ki se kuha in peče v pečici. Nekatere zgodbe o tej jedi pravijo, da so gospodinje to jed pripravljale med tem, ko so njihovi možje lovci v gozdu lovili svoj plen. Druge zgodbe pa domnevno pravijo, da jed ni bila iz piščanca temveč zajca oziroma perjadi, ki so jo morali lovci najprej poloviti, da je bila izvedba te jedi sploh mogoča.

Mi se bomo zadovoljili kar s piščancem v glavni vlogi. Pri tej jedi mu sicer značilno družbo dela zelenjava, paradižnik, gobe, vino in veliko zelišč. Zopet pa je domišljija pri izbiri sestavin lepo povabljena.

Poletov recept: Piščanec na lovski način. FOTO: Tanja Drinovec/ Delo

Jed je izredno praktična in dokaj enostavna za pripravo. Saj obožujemo jedi, ki jih stresemo v pekač in prepustimo pečici, da opravi svoje delo mar ne? Kar pa se tiče okusa je piščanec po lovsko krasna in tudi zelo zdrava poživitev naših jedilnikov, ki se utegne uvrstiti na seznam vaših priljubljenih jedi. Zdravo, okusno, hranljivo, vseobsegajoče in enostavno.

Za piščanca na lovski način za 4 osebe potrebujemo:

Olivno olje

8 kosov piščančjih beder (zgornji del)

Žlica moke

1 por

1 čebula

1 očiščeno korenje

Šopek peteršilja

Pol rdeče paprike

Poletov recept: Piščanec na lovski način. FOTO: Tanja Drinovec/ Delo

2 dl rdečega vina

Jušna kocka (opcijsko)

150 g gob (lahko pločevinka)

Nekaj rezin slanine

1 sir mocarela

1 očiščen paradižnik

700 ml paradižnikove mezge

300 do 400 g drobnih testenin

Rožmarin, timijan

Ščep rdeče paprike

Sol, poper

Priprava piščanca na lovski način:

Piščanca operemo posušimo in posolimo. Eno stran piščanca pomokamo. V vroči ponvi ga popečemo na hitro, da koža porjavi. Piščanca zložimo iz ponve. Na njej pa prepražimo sesekljan por, čebulo, korenje, papriko, slanino, česen, paradižnik in gobe. Vse skupaj pražimo, da se zelenjava zmehča, nato pa zalijemo z vinom, paradižnikovo mezgo in malo vode (lahko tudi jušno kocko). Dodamo zelišča in začinimo po svojem okusu. Omako vlijemo v pekač in vanj zložimo kose popečenega piščanca. Nanj potresemo mocarelo in v omako dodamo drobne testenine. Vse skupaj pečemo kakih 35 minut pri temperaturi 180 stopinj, da se vse lepo prepoji in zmehča.