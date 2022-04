Minuli vikend je, pod okriljem Atletskega kluba Ultramaraton Slovenija (AKUS) in s podporo Mestne občine Koper, v Kopru potekalo tekmovanje SLO24 (tek na 24 ur, 12 ur, 6 ur in štafete). Kljub neugodnim vremenskim razmeram (dež, veter) je Luki Videtiču uspelo podreti 32 let star državni rekord v teku na 24 ur.

Po 32 letih je padel državni rekord v teku na 24 ur, katerega lastnik je bil Dušan Mravlje (16. junija 1990 je v Avstriji pretekel 256,364 km). Neumornnemu Luki Videtiču je na stezi na Bonifiki v Kopru uspelo v 24 urah preteči 257,13 km in s tem je postavil nov državni rekord v teku na 24 ur.

Drugouvrščeni Andrej Tepina je za rekorderjem zaostal skoraj 27 kilometrov in si s tem pritekel direktno vstopnico na sloviti Špartatlon, tretjeuvrščeni Domen Kozjek pa je zaostal za malo manj kot 56 kilometrov.

»Bilo je težko in predvsem zelo dolgo. Pred tekmo sem bil zelo samozavesten in verjel v dober rezultat. Cel dan sem bil na dobri poti do rekorda, zadnjih 6 ur sem moral le vzdrževati tempo in biti potrpežljiv. Če pomislim, da sem leta 2018 komaj pretekel Ultrabalaton v maksimalnem času in da sem zdaj v 6 mesecih popravil 3 državne rekorde (12 ur, 24 ur in 100 milj) je res neverjetno. Da sem danes popravil Mravljetov rekord na 24 ur pa še bolj neverjetno«, je po osvojenem rekordu povedal Luka Videtič.

Luka Vedetič je nov državni rekorder v teku na 24 ur. FOTO: AKUS

Tekme so se udeležili tekači iz petih držav. Teka na 24 ur se je udeležilo 12 moških in ena ženska (Andreja Jesenko, 132,90 km), najstarejši med njimi šteje 76 let. Prijav za 12-urni tek ni bilo, je bila pa zato konkurenca na 6-urnem teku toliko večja.

Med moškimi je zmagal Zahid Abdaković (76,69 km), sledila sta mu Tomaž Kališnik in Klemen Boštar (oba 72,23 km).

Med ženskami je z 72,23-kilometri slavila Bernarda Čeplak Poznič, drugo mesto je zasedla Italijanka Elena Fabiani (70,30 km), tretje pa Avstrijka Claudia Sonntag (61,12 km).

Na progo pa sta se podali tudi dve štafete (3 tekači po 2 uri). Zmagala je štafeta Ultra girls (Nataša Robnik, Pia Burja, Mirsad Abdaković) z 69,95 km, Vesela sreča (Tatjana Gornjec, Luka Mezek, Venčeslav Japelj) pa so pretekli 58,75 kilometra.

Tekma v teku na 24 ur je bila v Kopru prvič organizirana, organizatorji pa si želijo, da bi postala stalnica v tekaškem koledarju, prav tako, da bo tekmovanje v teku na 24 ur štelo za državno prvenstvo.