Podelitev Mercatorjeve donacije skakalnim klubom in Judo zvezi Slovenije

Mercator je kot dolgoletni partner Smučarske zveze Slovenje, Olimpijskega komiteja Slovenije in Judo zveze Slovenije na letošnjem Državnem prvenstvu za člane in članice ter na Državnem prvenstvu mešanih ekip včeraj v Smučarsko skakalnem centru Gorenja Sava v Kranju izročil SZS in JZS posebno donacijo.Tako kot že lani je za nadaljnji razvoj skakalnega podmladka doniral skakalno smučarsko opremo in sicer 80 parov smuči, 27 parov čevljev in 55 parov smučarskih vezi ter 70 dresov predstavnikom 22 smučarsko-skakalnih klubov.Mercator ne podpira le A slovenske reprezentance, temveč, kot posebnost glede na druge pokrovitelje, neposredno podpira skakalne klube po vsej Sloveniji, in sicer z opremo, ki klubom služi več sezon. Skakalna oprema je različnih velikosti, primerna starostnim skupinam otrok. Smuči je izdelalo slovensko podjetje Slatnar, drese paki izdeluje drese za slovensko reprezentanco.Ob predaji donacije je predsednik Mercatorjeve upravepoudaril: »Dejanja so glasnejša od besed, tudi v športu. Tudi uspehi ne pridejo čez noč, ampak se je treba zanje leta truditi in delati načrtno in predano. Zato v Mercatorju že leta podpiramo naš skakalni podmladek, da nas bodo tudi naslednje generacije skakalcev in skakalk navduševale in navdihovale. Kot vemo nas šport povezuje in v Mercatorju smo veseli in ponosni, da povezujemo najboljše, ko podpiramo naše športnice in športnike, tradicionalno tudi smučarje skakalce«.Direktor SZSpa je dejal:« Z navdušenjem sprejemamo pristop našega dolgoletnega partnerja, družbe Mercator, ki poleg spozorskega vložka razume pomembnost razvoja naših društev in klubov, ki so kovačnica bodočih šampionk in šampionov. Na SZS prihajamo v razvojno obdobje, kjer v naslednjih letih pričakujemo več poudarka ravno na popularizaciji športa pri mladih in povečanjem števila aktivnih športnic in športnikov v društvih/klubih. S tem bomo v novo olimpijsko obdobje vstopili le s tako zvestimi in pomembnimi partnerji, kot je družba Mercator. Predsedniku upravese zahvaljujem v imenu vseh, ki bodo s to opremo dosegli zastavljene cije in nam vsem vlili novih moči za nadalnje uspehe.«Ob zaključku akcije Vključeni v življenje, ki je potekala od marca letos z namenom ozaveščanja o inkluziji v športu, pa je Mercator doniral Judo zvezi Slovenije 13.839 evrov. V okviru partnerstva Judo zveze Slovenije, Olimpijskega komiteja Slovenije in družbe Mercator so bila namreč z dobrodelno prodajo otroških risbic zbrana sredstva za podporo Judo zvezi Slovenije pri izvajanju prilagojenih športnih programov ter ozaveščali javnost o pomenu vključevanja oseb z intelektualno ali telesno oviranostjo in s težavami v duševnem zdravju v šport in družbo.Ob predaji donacije je predsednik Mercatorjeve upravedejal: »V Mercatorju želimo v okviru naših družbeno odgovornih pobud prispevati k višji kakovosti življenja tako v lokalnih okoljih kot na nivoju celotne družbe. Z veseljem smo se povezali z JZS in OKS v projektu »Vključeni v življenje«, saj ima vključevanje v šport velik pomen za vsakega posameznika in za družbo kot celoto. Otroci naših zaposlenih so narisali 791 risbic, ki smo jih dali na odprto dražbo, v Mercatorju pa smo dodali še svojo donacijo in tako za Judo zvezo Slovenije zbrali 13.839 evrov za podporo izvajanju prilagojenih športnih programov. Še posebej je namreč pomembno, da čeprav nismo vsi enaki, moramo imeti vsi enako odprta vrata za vključevanje v družbeno življenje«.»Judo zveza Slovenije se zavzema za razvoj vključujočega (inkluzivnega) juda. Zavedamo se odgovornosti in pomena vključevanja ranljivih skupin v športne sredine. Sporočilnost vključujočega juda prinaša veliko dobrobit celotni družbi. Hvaležni smo podjetju Mercator, da je prepoznalo dobro delo Judo zveze Slovenije pri vključevanju ranljivih skupin in to tudi podprlo«, je dejal predsednik Judo zveze SlovenijePredsednik Olimpijskega komiteja Slovenijepa je zaključil: «Izjemno sem vesel, da smo s podporo Mercatorja uspeli izpostaviti pomen inkluzije v slovenskemu športu. Inkluzivni judo je lahko pomemben primer dobre prakse tudi za druge nacionalne panožne športne zveze, kako v šport vključiti čim več ljudi. Družbena odgovornost vseh, ki delamo v športu je, da ustvarjamo pogoje, da lahko vsi sodelujejo v procesu športne vadbe in imajo enake možnosti za udejstvovanje v športu.«Na predaji donacije JZS so bili prisotni tudi predstavnikih sedmih inkluzivnih judo klubov., trener inkluzivnega juda v JK Koper, ob tem poudarja: »Program inkluzivnega juda pomeni za vsakega judoista zelo veliko. Pomeni, da je lahko ne glede na njegove specifike judoist in član običajnega športnega kolektiva, kar postavlja njegovo oviranost v drugi plan. Njegova primarna identiteta je judoist, športnik, član kluba. Inkluzija ustvarja pogoje, ki mu omogočajo, da lahko enakopravno sodeluje v športu, ki si ga je izbral.«, trenerka inkluzivnega juda v JK Železničar Maribor, dodaja: »Naša telovadnica je prostor, kjer se zabrišejo meje in uresničujejo sanje. Za večino posameznikov, ki so vključeni v ta program in imajo težave v duševnem razvoju, ta predstavlja poleg družine edino obliko združevanja. V klubu spoznajo nove prijatelje, šport, pri katerem jim zaradi individualno prilagojene vadbe omogočimo uspeh, napredek, predvsem pa vplivamo na to, da se razvijajo tudi osebnostno, postanejo samostojnejši in samozavestnejši.«»Inkluzivni judo pomeni enake možnosti za vse judoiste, ne glede na različne sposobnosti posameznika,« razlaga, vodja Komisije za inkluzivni judo pri JZS, in dodaja: »Na JZS verjamemo, da je osveščanje eden od gradnikov uspešnega vključevanja oseb z različnimi možnosti in da je za slednje potrebno skupno prizadevanje vseh deležnikov. Zato je projekt »Vključeni v življenje« za nas še posebej pomemben. V imenu JZS se zahvaljujem vsem ljudem dobrega in odprtega srca, ki so začutili našo ozaveščevalno akcijo, kupili risbe in pomagali deliti sporočilo o enakih možnostih za vse.«Inkluzija v športu temelji na enakih možnostih za vse športnike. To pomeni, da lahko športniki s posebnimi potrebami enakovredno drugim športnikom, ki so brez posebnih psihofizičnih ovir, izbirajo športne programe. Gre za vključevanje športnikov z raznolikimi sposobnostmi v običajne športne sredine na vseh nivojih, tako rekreativnih kot profesionalnih, v vseh starostnih obdobjih in v vseh športnih panogah.Na področju juda ima inkluzivna vadba v Sloveniji že dolgoletno tradicijo. Prvi judoisti z različnimi psihofizičnimi sposobnostmi so začeli trenirati leta 1994 v Kopru in Portorožu, leta 2004 pa so v okviru JZS ustanovili Komisijo za inkluzivni judo, ki skrbi za strokovni razvoj panoge. Od leta 2017 organizirajo tudi Državno prvenstvo v inkluzivnem judu, ki se imenuje »Festival juda za vse Jožeta Škrabe«.V Sloveniji trenutno deluje sedem inkluzivnih judo klubov: JK Koper, JK Jesenice, JK Sokol Ljubljana, JK Z'dežele Sankaku Celje, JK Murska Sobota, JK Železničar Maribor in JK Sankaku Ljubljana. Ti omogočajo enakovredno vključevanje oseb s posebnimi potrebami ne le v šport, ampak so ti klubi zanje pomembna in pogosto edina skupnost poleg družine. V programih inkluzivnega juda, ki se jih lahko izvaja z namenom terapije, rekreacije ali kot tekmovalni šport, je danes združenih 153 judoistov z različnimi sposobnostmi.