Pica brez občutka krivde

Pica je italijanska mojstrovina, nekdaj hrana za reveže, zdaj najbolj popularna svetovna jed naših zahodnih sosedov.

Sir, testo in pelati so osnova, a ta osnova je tista, ki vas nasiči in zaradi katere se kasneje mogoče počutite nelagodno, saj ste vase spravili ogromno kalorij.

V večini primerov se zelo redko kasneje odpravite na trening ali dolg tek, da porabite energijski vnos in razbremenite svoje telo. Zakaj mora biti tako?

Zakaj ne bi poskusili malce predrugačiti vašo najljubšo pico in se namesto rezine šunke ali slanine odločiti za bolj zdravo in nenaporno izbiro? Kako lahko izdelate svoje testo, morda celo brez moke?

Pica iz cvetačnega testa

Zamenjajte navadno testo s cvetačnim, z rezultatom boste zadovoljni, saj je tako pica skoraj v celoti sestavljena iz zelenjave in sira, slednji vse sestavine na vrhu odlično poveže.

Za pico potrebujemo:

Glava cvetače, narezane na grobo

1 veliko kroglo mocarele

1 veliko jajce

2 žlici lanenih semen

1 žlica timijana, česna v prahu in čebule v prahu (lahko na drobno sesekljana polovica mlade čebule)

Pol žličke soli

Četrt žličke popra

Priprava pice:

Na grobo narezano cvetačo (kosi naj bodo veliki kot golf žogica) poparite na kuhalni plošči s približno 2dcl vode.Ko se zmehča jo vrzite v mešalnik oziroma blender in zmeljite v testo. Pustite počivati, dokler se ne ohladi.

Testo prestavite v večjo posodo in ga združite z vsemi preostalimi sestavinami. Testo razmažite po pekaču, ki ga zavarujete s papirjem za peko in premažite z olivnim oljem. Pečico ogrejete na 180 stopinj celzija in pečete 20 minut oziroma dokler testo ni pripravljeno.

Domišljija naj opravi ostalo, sam lahko na cvetačno testo postavite kar si želite, no, le slanine in podobnega se izogibajte.