Pica brez moke

Za pico brez moke potrebujemo:



Priprava pice brez moke:

Nič moke, a super okusna. Cvetača se sicer čuti, a ne moti. Recept je namenjen predvsem ljubiteljem sira.Pico lahko sicer obložite po željah in možnostih. Pomembna pa sta predvsem dve sestavini, ki ju ne izpuščajte, ko se spravljate v dvoboj s pripravo pice. Res ne. To sta paradižnikova mezga in sir, v našem primeru je lahko parmezan.• polovica cvetačne glave• sesekljan strok česna• ribana mocarela• riban sir emental• žvrkljano jajce• baziliko• origano1. Pečico segrejemo na 200 stopinj. Medtem očistimo polovico glave cvetače in jo narežemo na kocke. Najtrši notranji del zavržemo. Koščke cvetače položimo v mešalnik, sesekljamo jih, dokler ne postanejo veliki kakor riž. »Cvetačni riž« kuhamo v vreli vodi približno osem minut, odcedimo.2. Cvetačnemu rižu primešamo vse sestavine za meso. Več ko bo sira, bolj bo testo kompaktno. Maso položimo na pekač in naredimo obliko pice. Položimo v pečico in pečemo približno pol ure, dokler robovi ne porjavijo.3. Pekač s pico nato odstavimo, testo prelijemo s paradižnikovo mezgo, ga obložimo s poljubno zelenjavo in potresemo s parmezanom.4. Nadev na pici ne sme biti pretežak, saj je cvetačno testo zelo krhko. Nadevano pico položimo v pekač in jo odstranimo po približno petih minutah, oziroma ko se stopi sir.