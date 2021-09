Presenetljivo zdravi učinki osmih rekreativnih športov

1. Družabni plesi

2. Kegljanje

3. Hoja

4. Sabljanje

5. Golf

6. Odbojka

7. Rolanje

8. Namizni tenis

Ne nazadnje povzročajo lepo razvite mečne mišice in bicepse. A to še ne pomeni, da tudi športne aktivnosti, kakršni sta na primer družabni ples in namizni tenis, nimata svojih dobrih strani.Medtem ko številni mediji s pomočjo seksi preznojenih teles propagirajo različne oblike vadbe, ponujajo tudi športi, ki so v svojem bistvu manj zahtevni, presenetljive nagrade. Nekateri izmed osmih rekreativnih športov so idealna kombinacija koncentracije in koordinacije, hkrati pa vsebujejo še obilo zabave in družabnosti.Zakaj bi sploh hodil v telovadnico, če se lahko vsak večer zabavate s foxtrotom, swingom, valčkom ali salso. Ples ima številne izrazito pozitivne stranske učinke, saj zmanjšuje stres, izboljšuje razpoloženje, blagodejen je za srčno-žilni sistem, poleg tega pa je izjemno družaben.A to še ni vse. Strokovnjaki plesne divizije univerze Stanford so v posebni študiji ugotovili, da ples povečuje miselne sposobnosti. V tem oziru je z naskokom boljši od tenisa in plavanja. Menda ukvarjanje s plesom zmanjšuje možnost nastanka demence. Dokazano pa je tudi, da ples hkrati povezuje več možganskih funkcij - kinezično, racionalno, glasbeno in čustveno, vse to pa blagodejno vpliva na povezovanje živčnega sistema.Kegljanje bi le redko kdo uvrstil na seznam športov s številnimi pozitivnimi učinki. A dejstvo je, da s kegljanjem lahko pokurite 240 kalorij na uro, ojačate mišice zgodnjega dela telesa in povečate njihov tonus, poleg tega pa izboljšate delovanje srca in pljuč in učvrstite kosti.V Bowling World Newspaperju so poleg tega zapisali, da kegljač v treh serijah prehodi skoraj en kilometer.Hoja za večino ljudi predstavlja nekaj povsem samoumevnega. A v resnici ima ta preprosta aktivnost vsaj osem izrazito pozitivnih stranskih učinkov: zmanjšuje možnost nastanka demence, zmanjšuje možnost srčnega infarkta, povečuje možnost preživetja raka na dojki, zmanjšuje utrujenost in depresijo, povečuje miselno aktivnost, zmanjšuje možnost nastanka diabetesa, povečuje željo po spolnosti ...Sabljanje je eden izmed najbolj elegantnih in plemenitih športov. Tega so se nekaj časa zavedali tudi v Hollywoodu, kjer so v določenem obdobju v precej filmov vključevali tudi številne sabljaške prizore. A ob teh elegantnih in finih gibih sabljanje ponuja še mnogo več. Spodbuja kognitivno funkcijo, povečuje vizualizacijo in prožnost, spodbuja, da v pravem trenutku potegnemo pravo potezo in da se znamo po potrebi umakniti. Sabljanje tudi upočasnjuje staranje.Pri igranju golfa na igrišču z devetimi luknjami samo s hojo v povprečju pokurimo 720 kalorij. A golf vsebuje tudi močno socialno komponento, poleg tega pa se odvija na svežem zraku in v stimulativnem okolju, ki blagodejno vpliva na razpoloženje. Na Švedskem so opravili tudi študijo, v kateri so ugotovili, da igralci golfa v povprečju dočakajo pet let višjo starost, kot predstavniki iste demografske skupine, ki se z golfom ne ukvarjajo.Odbojka velja za izjemno dinamičen in družaben šport. Še posebej plažna različica, ki je v zadnjih letih dosegla izjemen razcvet. Odbojka vsebuje kar nekaj zanimivih elementov, kot so skoki, padci na tla, branjenje ... Zaradi vseh teh prvin ima prav posebno mesto med tako imenovanimi zabavnimi športi.Odbojka povečuje koordinacijo, izboljšuje gibljivost rok in nog, zahteva miselno angažiranost in koncentracijo, izboljšuje družabnost, povečuje mišično maso. Z igranjem odbojke pa je petinštiridesetih minutah možno pokuriti 585 kalorij.Rolanje je šport, pri katerem je aktiviranih več mišičnih skupin, poleg tega pa zagotavlja tudi odlično raztezanje in stimulativno vpliva na srčno-žilni sistem. V eni uri rolanja je možno pokuriti več kot 500 kalorij.Rolanje je tudi odlična alternativa za tekače, ki imajo težave s koleni. Po študiji strokovnjakov univerze v Massachusettsu so obremenitve sklepov pri rolanju kar za petdeset odstotkov manjše kot pri teku.Čeprav se pri igranju namiznega tenisa zdi, da igralca bolj ali manj stojita na istem mestu, temu še zdaleč ni tako. Namizni tenis namreč zahteva precej agilno delo nog, poleg tega pa izboljšuje reflekse, odličen je za srčno-žilni sistem in pomaga pri gradnji telesnega jedra. Ob vsem tem pa povečuje tudi koncentracijo in zmožnost hitrega mišljenja. Namizni tenis ima pozitivne učinke na splošno motoriko, izboljšuje možnost strateškega mišljenja in izboljšuje spominsko funkcijo. Lahko bi celo zapisali, da z igranjem namiznega tenisa postajate pametnejši.