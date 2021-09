Preverite svoje telesne zmogljivosti

In kaj z aplikacijo Moj SLOfit še pridobite?

imeli boste dostop do zanesljivih meritev, s katerimi boste takoj zaznali vašo morebitno zdravstveno ogroženost,

imeli boste vpogled v ovrednotene podatke, ki jih boste lahko delili z zdravnikom, kineziologom ali trenerjem in tako načrtovali varno telesno dejavnost,

izvedeli, kako dobro se odrežete v primerjavi z vašimi slovenskimi vrstniki,

imeli opomnik, ki vas bo vsako leto spomnil na nove meritve,

svoj napredek spremljali tudi sproti,

imeli program, ki bo vaše telesne zmogljivosti spremljal vse življenje,

imeli mnogo manjše možnosti, da boste čez 10 in več let hodil okrog zdravnikov.

prof. dr. Gregor Jurak jevodja raziskovalne skupine SLOfit. FOTO: Blaž Samec/Delo

Fakulteta za šport je pred več kot 30-leti zasnovala sistem spremljanja telesnih zmogljivosti otrok in mladine, poznan kot Športnovzgojni karton (ŠVK), ki se izvaja na vseh slovenskih šolah.V letošnjem letu je ta sistem nadgradila tudi z merskim sklopom za merjenje telesne zmogljivosti odraslih, t.i. SLOfit odrasli. Vabijo, da se vključimo v ta program in v četrtek 23. septembra, na državni praznik slovenskega športa, izmerimo svojo telesno zmogljivost. Merski sklop SLOfit odrasli je prilagojen posebnostim odrasle populacije, vendar so rezultati primerljivi s ŠVK. Tisti, ki imate shranjene svoje ŠVK kartončke, si lahko rezultate iz otroštva tudi vpišete v brezplačno aplikacijo Moj SLOfit, ki sicer podpira vse meritve.Meritve za posameznika trajajo približno eno uro. Termini meritev so 23.9. in 29.9.2021 dopoldan 8.00-12.00 in popoldan 14.00-19.00. Za udeležbo na meritvah se morate predhodno prijaviti na elektronski naslov: jaka.kramarsic@fsp.uni-lj.si . Pogoj za pristop na meritve je PCT.Pred prihodom preberite navodila , ki jih je treba upoštevati pred in med meritvami. V skladu z omejitvami, ki izhajajo iz pogojev za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, so poskrbeli tudi za poseben protokol merjenja.Več o meritvah SLOfit odrasli lahko preberete na povezavi in v zgibanki . Morda pa si jih želite ogledati v videu?