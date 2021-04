Primožu Rogliču kolo popravljajo s slovenskim orodjem

Unior je kot tehnični partner opremil tudi ekipo Jumbo-Visma, kar pomeni, da bodo ekipni mehaniki uporabljali orodja, stojala in drugo delavniško opremo z oznako »Made in Slovenia«, poleg samega marketinškega vidika pa je sodelovanje ključnega pomena za razvoj novih inovativnih orodij. FOTO: Unior

Unior je s tem sodelovanjem še okrepil svojo prisotnost v profesionalnem kolesarstvu

Že nekajkrat smo videli, da je imeltehnične težave na kolesu. Prav na zadnji dirki, ki je bila v nedeljo, se mu je 18 kilometrov pred ciljem spet pokvarilo kolo. Mogoče bo zdaj drugače, kajti njegovo kolo bodo mehaniki popravljali s slovenskim orodjem.Mehaniki profesionalnih kolesarskih ekip so mojstri svojega poklica in zagotavljajo izredno pomembne povratne informacije ter testirajo novo orodje. V prvi vrsti pa hočejo imeti orodje, na katerega se lahko zanesejo v vsakem trenutku in v vsaki situaciji – v ekipni delavnici ali sredi največjega vrveža na največjih kolesarskih dirkah – in Unior več kot zadosti vsem potrebam in željam.Tradicija izdelovanja ročnega orodja v Zrečah (in kasneje tudi na drugih lokacijah) je dolga več kot stoletje, ena izmed glavnih odlik Uniorja pa je še danes lastna proizvodnja, nadzor nad celotnim procesom od surovine do končnega izdelka ter visoka kvaliteta.Vse te značilnosti so pri Uniorju uspešno prenesli tudi v program specializiranega ročnega orodja za kolesarske delavnice, ki ga izvažajo v več kot 80 držav sveta. Unior je ob tem tudi močno prisoten v tekmovalnem kolesarskem športu, najnovejše partnerstvo pa bo zagotovo razveselilo domače ljubitelje kolesarstva.Slovensko orodje je tudi uradni opremljevalec ekip Deceuninck - Quick-Step, Ineos Grenadiers, Movistar Team in Trek-Segafredo. Vsak poznavalec cestnega kolesarstva ve kaj pomenijo ta imena in kateri tekmovalci vozijo v dresih omenjenih ekip, kar pomeni, da se s slovenskim orodjem pripravlja in vzdržuje kolesa, ki zmagujejo na praktično vseh največjih dirkah na svetu. Unior ima tudi lastno ekipo v gorskem kolesarstvu, s katero je v več kot desetletni zgodovini osvojil dirke za svetovni pokal in evropska prvenstva, v sezoni 2021 se ekipa imenuje Unior – Sinter. Prisotnost Uniorja v gorskem kolesarstvu sicer ni omejena na tovarniško ekipo, ampak je podjetje tehnični partner večjega števila najboljših ekip.