Quiche lorraine ali lorenska pita po domače

Poletov recept - lotarinška pita. FOTO: Tanja Drinovec

Za pekač premer 26 cm potrebujemo:

Priprava:

Za tokratni Poletov recept sem si izbrala še eno izmed svetovno poznanih klasik, točneje francoske kulinarične klasike quiche lorraine, nekakšno slano pito.V resnici so si Francozi pito prilastili, originalno pa je izšla iz Lorenskega kraljestva na območju Nemčije iz zgodnjega 9.stoletja. Tako imenovani francoski quichei so zelo razširjene in priljubljene pite, posebna in glavna značilnost lorenske pa je vsebnost slanine (špeha), sira in jajc.Tudi ime pite Quiche je prišel iz nemške besede »kuchen« kar pomeni torta. Torej danes delamo slano torto na lorenski način.Pita je precej preprosta in zelo okusna jed, obložena s slanino, jajci, sirom, smetano …Precej kalorična je tako zelo primerna za hladnejše zimske športno aktivne dni, da nas okrepi in založi s hidrati in beljakovinami. Seveda pa sem jo v današnjem receptu vitaminsko obogatila tudi z nekaj pora in cvetače.Testo za pito:225 g pirine mokeSol5 žlic masla6 žlic mrzle vodeNadev:OljeManjša čebulaMali por150 g slanine2 do 3 pesti naribanega sira250 ml sladke smetane1 dl mleka4 jajcaMuškat, sol, poperŠčepec rdeče paprikeČetrtino cvetače natrgane na cvetoveIz sestavin za testo na hitro zgnetemo testo in ga damo za nekaj časa v hladilnik. Ohlajenega zvaljamo na pekač za krostate in nanj položimo fižol(spodaj peki papir) za slepo peko. Testo damo v pečico ogreto na 180 stopinj in ga pečemo dobrih 15 minut. Po tem času odstranimo peki papir s fižolom za obtežitev in pito pečemo še 5 minut. Med peko pripravimo nadev. Na olju prepražimo sesekljano čebulo, por in slanino. Ohladimo. Zmešamo smetano z jajci in začimbami. Vanjo stresemo sir in popečeno čebulo, por in slanino. Vso zmes nadeva prelijemo čez naše testo, nato pa pito obložimo še s cvetovi cvetače. Pito v pečici pečemo na 180 stopinj še približno pol ure. Malo ohladimo in razrežemo.