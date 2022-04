Recept za piščančji kari

Tokrat se bomo z našimi recepti podali v malo bolj oddaljeno deželo in sicer proti Indiji v prečudoviti svet začimb in dišav. Skuhali si bomo kari s piščancem, ki je med bolj prepoznavnimi in pogostimi.

Sicer je glavna značilnost karijev glavna sestavina običajno meso (ni nujno), ki plava v omaki prepojeni z začimbami. Večinoma gre seveda za indijske kot so kari, kurkuma, ingver, kardamom, cimet, koriander, razni čiliji, … Te začimbe so velikokrat v nekakšnih sklopih, ki jih indijske družine običajno sestavijo po svojem ključu in tako jed dobi svojo značilno prepoznavno noto.

Kari je jed, ki so jo Angleži v obdobju kolonializma s pridom uvozili iz Indije in se je čvrsto zasidrala tudi na naši celini.

Piščančji kari je preprosta pa vendar zdrava in okusna jed. Zelo lepo se ji poda riž. Torej kombiniramo nekaj zdravih beljakovin z začimbami poleg pa pridenemo riž za dodatek ogljikovo hidratnega deleža(škroba). Tako imamo sestavljeno čudovito in okusno kosilo ali pa morda večerjo.

Poletov recept: Piščančji kari. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za piščančji kari potrebujemo:

Olje

5 do 6 kosov piščančjih stegen(zgornji del)

Pol čebule

2 stroka česna

Manjše korenje

Košček zelene

Ščep sladke paprike

Koriander, peteršilj, mleti ingver

Ščep kumine in ingverja v prahu

Ščep čili paprike mlete

cimet

Sol, poper

250 ml paradižnikove mezge

Žlica moke

Malo jušne osnove ali pol jušne kocke

1 dl belega vina ali vode

2 žlici sladke smetane

Priprava piščančjega karija:

Koščke piščanca splaknemo, osušimo in ga natremo s suhimi začimbami (kumina, kari, paprika, ingver..)Na ponvi segrejemo olje in vanjo stresemo sesekljano čebulo. Ko je malo porjavela, dodamo koščke piščanca in jih na hitro popečemo. Ko so porjaveli, jih vzamemo iz ponve. Nanjo stresemo drobno sesekljano korenje in zeleno. Vse skupaj malo pražimo, dodamo moko in zalijemo z jušno osnovo.

Dodamo še paradižnikovo mezgo in malo kasneje še smetano, da dobimo lepo homogeno omako. Vanjo sesekljamo še peteršilj in česen ter še malo vseh suhih začimb, ki smo jih potresli tudi na piščanca. Nazadnje nazaj v omako damo popečene kose piščanca. Vse skupaj kuhamo in mešamo še kakih 40 minut, da se piščanec lepo zmehča. Med tem skuhamo še riž in vse skupaj postrežemo.