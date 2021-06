Recepti slovenskih športnikov za vrhunsko formo

Z majhnimi spremembami do uspeha

FOTO: Bolton Adriatic

2 pločevinki Rio Mare Leggero (60 g)

(60 g) 80 g kvinoje

1 korenček

60 g odcejenega graha iz pločevinke

60 g odcejene koruze iz pločevinke

nekaj listov solate ledenke

20 g ekstra deviškega oljčnega olja

sol po okusu

Regeneracija je ključna

FOTO: Bolton Adriatic

2 pločevinki tunine Rio Mare Natura (56 g)

(56 g) 200 g krompirja

1 čebulo

100 g češnjevih paradižnikov

strok česna

vejico rožmarina

30 g oljčnega olja

20 g masla

sol po okusu

Prigrizek, s katerim zajadramo naprej v dan

FOTO: Bolton Adriatic

1 pločevinko tunine Rio Mare Leggero (60 g)

(60 g) 100 g kremnega sira

4 ali 5 kislih kumaric

4 rezine polnozrnatega kruha

​V formi z Rio Mare

Najhitrejša Slovenka Maja Mihalinec, jadralski šampion Vasilij Žbogar in sinonim slovenskega boksa Dejan Zavec so znova združili moči v kampanji za globalno znano blagovno znamko tunine Rio Mare.



Pridružite se jim na poti do zdravega življenjskega sloga in se z opravljanjem športnih izzivov potegujte za privlačne nagrade. Vse izzive in več informacij najdete na



Za več informacij obiščite spletno stran V formi z Rio Mare

Trije vrhunski športniki so že drugo leto zapored združili moči v globalni kampanji V formi z Rio Mare , v kateri bodo spet delili svoje dragocene nasvete za vadbo, prehrano in zdrav življenjski slog. Letos se lahko vsi športni navdušenci preizkusijo v posebnih izzivih, ki so dostopni prek chatbota, in tako skupaj z Majo Dejanom in Vasilijem odkrivajo nasvete za zdravo življenje, uživajo v športnih aktivnostih ter se obenem potegujejo še za privlačne nagrade. Pridružite se njihovim izzivom in preverite recepte, ki jim pomagajo ostati v formi.»Prvi korak za vzpostavitev zdravega življenjskega sloga je odločitev, da si to želimo in da najdemo razlog, ki izhaja iz nas samih, ne iz okolice,« pravi vrhunska atletinja Maja Mihalinec , ki poudarja, da so za uspeh ključnega pomena majhni koraki in postopne spremembe. Načrtovanje obrokov je odličen način, kako v svojo prehrano vnesti več hranljivih snovi, ne da bi pri tem izgubili veliko časa. Maja nam je zaupala idejo za obrok, ki jo rešuje, ko je njen urnik prenatrpan za večurno kuhanje.Pripravo okusnega in preprostega obroka, ki ga boste lahko z lahkoto vključili v svojo rutino, si oglejte Dejan Zavec zagovarja načelo, da najboljše stvari potrebujejo čas, pa tudi doslednost, načrtovanje in postopno dodajanje intenzivnosti. Pri prehrani začetnike opozarja na pomen regeneracije po treningih, pri čemer igra pomembno vlogo tudi prehrana: »Hrana je naše gorivo. Določena hrana pa nam pomaga pri hitrejši regeneraciji in nas pripravi na novo vadbo.«Obrok vas bo nahranil z vsemi hranilnimi sestavinami, ki jih telo potrebuje po treningu. Celoten recept si poglejte Vasilija Žbogarja je strast do morja naučila usklajevanja in potrpežljivosti, tako pri doseganju odličnih rezultatov na morju kot pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi. Veliko pozornosti nameni pripravi obrokov pred treningom in po njem, pri čemer izpostavlja: »Če je trening vzdržljivostni, torej daljši, priporočam čim več ogljikovih hidratov pred in med treningom, po treningu pa kombinacijo ogljikovih hidratov in beljakovin v razmerju 50 : 50. Če je trening za moč, torej krajši, priporočam pred treningom večino beljakovin (60 : 40) in prav tako po treningu (70 : 30).«Z nami je delil idejo za hiter prigrizek, ki je primeren za dopoldansko ali popoldansko malico in tudi za trenutke, ko telo potrebuje dodatno energijo.Postopek priprave slastnega in hitrega prigrizka, ki vas bo napolnil z energijo, najdeteNaročnik oglasne vsebine je Bolton Adriatic