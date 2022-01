Primož Roglič: Fantje, če ne veste, sem bil včasih smučar skakalec

Nizozemski Jumbo Visma je glavni sponzor kolesarjev in hitrostnih drsalcev. Kolesarji se pripravljajo prihajajočo sezono na višinskih pripravah. Roglič začne letošnje dirkanje v zadnjem tednu februarja.

Med pripravami so se kratkočasili tudi tako, da so posneli smešni video, v katerem so svojim sotrpinom hitrostnim drsalcem, ki jim je uspelo priti v nizozemsko reprezentanco, zaželeli obilo uspeha.

Kolesarji Jumbo Visme so se tako zahvalili za vso podporo, ki so je bili deležni s strani hitrostnih drsalcev med lanskim Tourom.

Primož je na koncu hudomušno povedal, da v kolikor jim ne uspe v hitrostnem drsanju, še vedno lahko zamenjajo šport.

Oglejte si video z Rogličem v glavni vlogi