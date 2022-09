Ronaldo in Messi prisegata na to superživilo

Mi neradi pišemo o superživilih, ker nas je naša avtorica Nada Rotovnik Kozjek prepričala, da gre bolj za marketinški trik.

»Zdravje« naše hrane, torej, koliko je hrana zdrava in vpliva na zdravje posameznika, je odvisno od več dejavnikov. Takoj lahko omenimo gene in zdravje tega posameznika ter seveda, kaj ta posameznik počne.

Cristiano Ronaldo in Lionel Messi, dva izmed najboljših nogometašev vseh časov, morata biti večji del leta v odlični telesni formi. Po poročanju britanskega Suna je na njunih krožnikih obvezno tudi hrana, ki jo mnogi uvrščajo med superživila.

Gre za nenavadno superživilo, ki je koristno tudi za nas navadne smrtnike, ki se ne ukvarjamoo s profesionalnim športom, ampak zgolj s športno rekreacijo. To so, verjeli ali ne, morske alge.

Ta hrana, ki, je treba priznati, ne izgleda prav lepo, tako na krožniku kot v vodi, je polna hranljivih snovi. Je odličen vir rastlinskih beljakovin, ki jih človeško telo sintetizira lažje kot tiste živalskega izvora. Poleg tega morske alge vsebujejo polinenasičene maščobne kisline omega-3 in druge zdrave lipide ter vitamine (A, B1, B2, C, D, E in K), karotenoide in antioksidante.

Uživanje morskih alg naj bi upočasnilo staranje, pospešilo metabolizem in izločalo toksine iz telesa. Obstaja veliko vrst užitnih alg, med katerimi so najbolj priljubljene arama, kombu, wakame, nori, hijiki in spirulina.

Najpogosteje so del japonskih jedi, možno pa jih je dobiti v obliki prahu ali dodatkov. Pri nas so alge nori najbolj dostopne v posušeni obliki, iz katerih sicer pripravljajo suši.

Naš nasvet je, da jih obvezno vključite v svojo prehrano in odkrijte tisto, kar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi in drugi vrhunski športniki vedo že dolgo, to je, da so morske alge nujno superživilo za vrhunske rezultate.