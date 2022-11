Sami svoja plinarna ali koliko plina je preveč

Plini so naša stalnica, veliko strokovnjakov se ukvarja s tem, kaj so in zakaj nastajajo, i n o tem je pri MedicineNet pisala zdravnica Hansa Bhargava.

Koliko plina je preveč?

Plin v naši notranjosti je normalen. Pojav, to je del prebave in vsi ga imajo. Večina ljudi izloča pline pet- do 15-krat na dan. Toda če se vam zdi, da imate več plinov kot drugi ljudje ali več kot včasih, boste morda želeli ugotoviti, kaj je vzrok za to.

To je še posebej pomembno, če vam plini povzročajo bolečino ali drugo nelagodje.

Zakaj nastane?

Vsak plin, ki ga odvajate, mora nekako priti v črevesje. To se lahko zgodi, ko pogoltnete zrak. Nekaj ​​plina v vašem črevesju tvorijo bakterije in drugi mikrobi, ki tam živijo. Ti mikrobi pomagajo razgraditi hrano, ki jo jeste.

Požiranje zraka

Če imate več plinov, kot mislite, da bi jih morali posedovati, je eden od razlogov lahko to, da požirate veliko zraka. Nekaj ​​tega zraka lahko pride ven kot riganje. Ostali bodo izšli kot izpuhi zadaj.

Preverite svoje navade

Zrak lahko pogoltnete zaradi številnih vzrokov. Morda med žvečenjem žvečilnega gumija ali sesanjem sladkarij. Hitro prehranjevanje ali pitje po slamicah lahko povzročita tudi več pogoltnjenega zraka in več plinov. Če imate navado žvečiti stvari, je to morda še en razlog, ko v trebuh vnesete dodaten zrak, ki nato iz vas izhaja kot plin.

Preskočite mehurčke

Mehurčki v gaziranih pijačah, kot so pivo, soda ali gazirana voda, so vir plina. Če radi pijete pijače z mehurčki, je to lahko razlog, da imate plin. Tu in tam lahko preklopite na tako pijačo, da preverite, ali je to vzrok za vaše pline.

Medtem, ko ste spali

Tudi, če čez dan ne zajemate dodatnega zraka, boste to morda počeli med spanjem. Če med spanjem dihate ali smrčite z odprtimi usti, lahko čez noč pogoltnete veliko zraka.

Razmislite o svoji prehrani

Drugi razlog, da imate pline, je povezan s hrano, ki jo jeste. Živila ali dodatki, ki vsebujejo veliko vlaknin, so dobri za vas, vendar lahko povzročijo tudi večjo nastajanje plinov. Kaj je vzrok:

• Fižol

• Grah

• Zelenjava, kot je brokoli ali listnata zelenjava

• Polnozrnata žita

• Vlakninski dodatki, ki vsebujejo psilij

Nekatere raziskave kažejo, da lahko 12-urno namakanje fižola v vodi zmanjša nastajanje plina.

Preobčutljivost na hrano

Lahko pa imate pline, če jeste hrano, ki je vaše telo ne absorbira dobro. Včasih se temu reče intoleranca na hrano. Pogosto to vključuj mlečne izdelke ali beljakovine, kot je gluten v pšenici ali drugih žitih. Če menite, da so vaši plini povezani z živili z veliko vlakninami ali intoleranco na hrano, spremljajte, kaj jeste, da boste to ugotovili vzrok.

Umetna sladila

Tudi nekateri nadomestki sladkorja ali umetna sladila lahko povzročajo pline. Sem se vključujejo:

• Sorbitol

• Manitol

• Ksilitol

Če jih uporabljate, bodite pozorni na to, ali se potem počutite bolj napihnjene.

Zaprtje ali počasna prebava

Če ste zaprti in se hrana skozi črevesje premika počasi, je več časa za kopičenje plinov. Ko hrana tam stoji dlje, daje mikrobom več časa, da delajo na njej in proizvajajo več plina. Ko se starate, se lahko vaša prebava upočasni, kar povzroči več plinov. To lahko povzročijo tudi nekatera zdravila.

Preveč bakterij

Če se bakterije ali drugi mikrobi, ki živijo v vašem črevesju, preveč razrastejo, boste pridelali več plinov. To ne pomeni vedno, da imate okužbo, ki jo morate zdraviti. Bakterije so lahko zdrave, ker vam pomagajo pri razgradnji hrane. Toda v nekaterih primerih lahko pomagajo antibiotiki, če je to razlog, da imate pline.

Zdravstveni razlogi

Presežek plinov je lahko simptom številnih bolezni, ki prizadenejo črevesje. Te vključujejo:

• Divertikulitis

• Ulcerozni kolitis

• Crohnova bolezen

• Sindrom razdražljivega črevesa (IBS)

• Sladkorna bolezen

• Skleroderma

• Motnje delovanja ščitnice

• Črevesna blokada

Kdaj obiskati zdravnika?

Večino časa so lahko plini neprijetni, vendar ni razloga za skrb. Toda obiščite zdravnika, če:

• Plin ovira normalno življenje.

• Imate bolečine.

• Čutite veliko nelagodja ali napihnjenosti.

• Imate pogosto drisko ali zaprtje.

• Veliko bruhate ali čutite slabost.

• Hujšate, pa ne veste, zakaj.

• Je v vašem blatu kri

• Mislite, da boste potrebovali zdravljenje.

Takoj pa poiščite zdravniško pomoč, če imate hude bolečine v trebuhu ali prsih.