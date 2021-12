Sezonska emocionalna motnja je tu

Vsi smo že slišali za sezonsko emocionalno motnjo, a smo vedno vedeli, da jo ima nekdo drug. In potem lahko pride čas, ko zajame tudi nas.

Zima je lahko najlepši letni čas, lahko pa je najhujši. Rekreativci, ki smo navdušeni nad zimskimi športi skoraj ne poznamo oznake SAD, ampak med nami in okoli nas je vse več ljudi, ki se jim ne ljubi niti na smučke, ker ...

Pomagali smo si z babičino biblijo, ki govori o tisoč in še enem domačem zdravilu.

Sezonska emocionalna motnja (SAD) močno prevladuje v najtemnejših zimskih mesecih, decembru, januarju in februarju, ko je malo sončne svetlobe.

Med bolezenske znake spada blaga do srednje težka oblika depresije, nizka raven energije, daljši spanec, želja po sladkorju in škrobu ter pridobitev na telesni teži. SAD je povezana tudi s hormonom melatoninom, ki ga izdeluje češarika v možganih. Nizka količina svetlobe poveča nastajanje melatonina. Po drugi teoriji sončna svetloba vpliva na raven nekaterih možganskih spojin, ki vplivajo na počutjem na primer serotonina.

Če se vam zdijo zimski meseci zelo mračni in in otožni vas bo mogoče potolažila misel, da niste edini s temačnimi občutki. Vaše počutje je lahko močno na psu in ovira normalno življenje. V tem primeru ne odlašajte in obiščite zdravnika. Pri blagih bolezenskih znakih pa si pomagajte z zdravili, ki vam bodo pomagala pregnati črne misli.

Naredite vse, da boste povečali količino naravne svetlobe v stanovanju. Odgrnite zavese in privzdignite zavese. Če veje drevesa zakrivajo okno, jih porežite. V temačnem prostoru, zlasti v kuhinji ali dnevni sobi, kjer prebijete veliko časa, namestite strešno okno.

V sončnih zimskih dneh pojdite na sprehod. Čeprav svetloba v zimskih mesecih nima poletne moči, ima določena količina sončnih žarkov veliko boljši učinek kot sijalke v stanovanju. Vse raziskave so pokazale, da enourni sprehod v zimskih dneh enako učinkovito lajša bolezenske znake sezonske emocionalne motnje kot dveurni sprehod v umetno razsvetljenem prostoru.

Načrtujte najdaljše počitnice v zimskih mesecih in se umaknite na toplo, sončno podnebje.

Če želite pregnati potrtost, vzemite 300-miligramsko kapsulo šentjanževke trikrat na dan. Včasih smo jo imenovali božja milost ali blagoslovljeno zelišče, saj ima antidepresivne lastnosti. V zadnjih dvajsetih letih so raziskave pokazale, da vsebuje učinkovino, ki posredno pomaga zvišati spojino v možganih, ki se imenuje serotonin in izboljša počutje. Slaba stran šentjanževke je, da poveča občutljivost kože na sončne žarke, zato uporabljajte kremo za sončenje. Pozor: ne uporabljajte šentjanževke hkrati s svetlobno terapijo, tvegali boste poškodbo oči in kože. Prepovedana je tudi kombinacija z antidepresivi na recept.

Vsak dan uživajte multivitaminska in mineralna prehranska dopolnila, ki vsebujejo vitamin B6, tiamin in folno kislino. Raziskave so pokazale, da našteti vitamini skupine B izboljšajo počutje.

Ne pretiravajte s sladkarijami. Prečiščeni sladkor vas bo na začetku privzdignil, nato pa bo energija splahnela in počutje bo utonilo v mrak. Pripravite si obroke z veliko beljakovinami, na primer kuhano jajce za zajtrk ali sendvič s piščančjimi prsi za kosilo.

Potožite svoji družini in prijateljem o težavah in jih prosite za podporo. Če bodo vedeli, da vas v mračnih dneh velikokrat prevzame žalostno počutje, vam bodo s kakšnim načrtovanim aktivnostmi kaj hitro preusmerili pozornost.

Če želite preprečiti nihanje v razpoloženju, nehajte uživati alkohol. Kozarček vina za kratek čas prežene žalost, toda alkohol ima depresivni učinek in čez nekaj časa razpoloženje le še poslabša.

In Bog je ustvaril svetlobo

Premagajte zimsko depresijo in se nastavite svetlobnim žarkom. Odločite se za nakup posebne luči, ki vsebuje celoten svetlobni spekter in oddaja zelo močno umetno svetlobo ter nadomešča pomanjkanje sončnih žarkov. Luč naj bi ugodno vplivala tudi na raven melatonina in serotonina ter izboljšala vzorce spanja in občutka blaginje. Postavite jo en meter stran od mesta, kjer delate, berete oziroma kuhate, in jo vključite. Nekateri ljudje se počutijo bolje že po tridesetih minutah; spet drugi potrebujejo več ur. Preizkusite jo sami in ugotovili boste, da ni mogoče pretiravati s količino prejetih žarkov.

Je res treba k zdravniku?

Če imate težko obliko depresije, ki vpliva tudi na vzorce prehranjevanja in spanja, obiščite zdravnika. Bolezensko stanje lahko premagate z antidepresivi in svetlobno terapijo, ki vključuje posebno oblikovane luči. Ampak, športna rekreacija, zunaj, tudi, če je zimsko zamorjeno vreme, je naša naj tableta!