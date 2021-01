Slovenci za kolesarjenje, Hrvati za ekipne športe

Slovenci v športnih trgovinah kupujejo predvsem opremo za individualne športe, Hrvati pa se raje odločajo za ekipne športe, še posebej nogomet, ugotavljajo v športnih verigah Hervis in Intersport. Verjetno je to razumljivo, saj so Hrvati drugi na svetu, ko gre za nogomet, Slovenci pa prvi med kolesarji.V Sloveniji tako prodajo največ opreme za kolesarjenje, pohodništvo, smučanje, tek in fitnes. ​»V splošnem se proda največ rekvizitov za športne kategorije, ki so pri nas najbolj priljubljene: koles in kolesarskih dodatkov, pohodniških nahrbtnikov in palic, dodatkov za fitnes in sorodne vrste vadb, smuči in zaščitne smučarske opreme«, so pojasnili v Intersportu.Na Hrvaškem pa med tem prevladuje predvsem oprema za ekipne športe. »Slovenci raje kolesarimo, tečemo, smučamo in hodimo v hribe, Hrvati pa raje igrajo nogomet oziroma ekipne športe nasploh,« ugotavljajo v Hervisu. V Intersportu pa dodajajo, da se v zadnjem času tudi pri južnih sosedih povečuje prodaja opreme za individualne športe, ki so sicer značilni za slovenski trg. Smučarija je v strašnem porastu, prav tako kolesarjenje, Hrvate izredno zanimajo na primer električna kolesa.Hit letošnjega poletja je bilo sicer t. i. stoječe veslanje - v obeh verigah so med bolj prodajanimi eksotičnimi rekviziti omenili ravno komplete za supanje, ki jih sestavljata deska in veslo.