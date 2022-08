Športni nedrčki ali glej me v oči

Nedrček, ki dvigne in stisne vaš dekolte, poudari vaše »balkone« in skriva, kaj se bohoti pod obleko, je pomembno in prav­zaprav najbolj intimno žensko oblačilo. Moški pogledi radi uidejo na oprsje, zaradi katerega jim jemlje sapo in jih spravlja na kolena, vzbuja različne fantaz­me in ne nazadnje dviga tisto, kar povzročijo kemični procesi v telesu.

Predel med vratom in popkom, ta ženski atribut, ki dviguje žensko samozavest in zna v ča­su, ko je spolnost bolj športna rekreacija kot odločitev za ohranja­nje človeške vrste, z obliko »embalaže« iz blaga mnogokrat optično preslepiti moške, saj se prsi šti­rideset- in večletnice danes bo­hotijo skoraj tako čvrsto in buj­no kot pri dvajsetletnicah. Ob­likovalec ženskega oprsja kroti in obvlada velike prsi, podpira male in poskrbi, da joškice ostanejo gor, čeprav gravitacija dela, da bi zdrsnile proti tlom.

Ni čudno, da je nedrček v dobrih sto letih obstoja zanetil pravo malo revolucijo. Modna industrija je erotizaciji ženskega oprsja po­sve­tila izjemno veliko časa in denarja, tako da je najizrazitejši del ženske telesne geografije postal izredno »donosna niša« ta­ko v modi, kozmetiki in filmski industriji. Modno zakrivanje ali razka­zovanje dojk je »zdizajnira­lo« že čudo nedrčkov, od čipka­stih, usnjenih, podloženih, push up, bombažnih, nevidnih s sili­ko­ni, modrčkov za dojenje do oši­ljenih, kakršne je Madonni ob­likoval Jean Paul Gaultier. Le ka­teri moški se ne spominja reklamnih plakatov za wonderbra, katerega model je proslavila manekenka Eva Herzigova z reklamnimi plakati »Hello Boys« in njenih besed, ki jih je izrekla v reklami »Glej me v oči«?

Tudi naša šampionka je pred leti opozori­la nase, ko je v cilju pred kamerami slekla kombinezon in pokazala pomenljivo sporočilo na športnem nedrčku »Not your bu­siness!« (Ni vaša stvar), potem ko ji je Mednarodna smučarska zveza očitala, da njeno perilo ne ustreza njihovim predpisom.

Začelo se je z dvema svilenima robčkoma

Zdaj si ženske ne predstavljamo več, da bi morale nositi te­sne in neudobne steznike, ki so poosebljali nekdanje druž­bene norme. Korzet je bil naj­pomembnejši kos ženskega spod­njega oblačila približno 350 let, po pričevanjih ga je med reformacijo iznašla Ka­ta­rina Mediči, žena Henrija II. Močno ga je bilo treba zategniti z vrvicami, da so poudarili vitek stas in sploščili ženske ob­line, ta­ko da so zmanjšale obseg pasu tu­di do 30 centimetrov. V njem je bilo težko že dihati, kaj se šele sprehajati ali predstavljajte si – ko­lesariti.

Glav­ni konstrukcijski element so bile ribje in kitove ko­sti ter kovinske žice. Nič nenavadnega, da so korzeti nežnejšemu spolu premikali notranje organe in celo poškodovali rebra, pričajo pa tudi o primerih udarov strele v »kovinske steznike«. Da se je ta dokončno po­slovil, je poskrbela, verjeli ali ne, prva svetovna vojna, v kateri je ameriška vojaška in­du­strija ženske pozvala, naj ne nosijo korzetov, da ne bi po ne­potrebnem metali stran ko­vine, ki so jo potrebovali za vojno. Ta­ko naj bi prihranili kar 28.000 ton kovine, dovolj za izgradnjo dveh bojnih ladij.

Za uradno izumiteljico mo­dr­čka, danes tako vsakdanjega kosa oblačila, pa velja Newyorčanka Mary Phelps Jacob, ki se je leta 1914 odpravljala na ples in ugotovila, da čez tanko večerno obleko ne more nositi korzeta, zato je s pomočjo služkinje sešila dva svilena robca in ju povezala s trakcema roza barve, s katerima je modrček zavezala na hrbtu.

Športnice imamo svoje nedrčke, hura!

Vsi ljudje imamo par nog in rok, a ženske imamo še en par, ki nam dela skrbi med rekreacijo. Dva zaobljena hribčka, prsi, ki med rekreacijo skrbno poskaku­je­jo sem ter tja in nam lahko po­­vzročajo nemalo težav. Prav gotovo ste se kdaj odpravile na tek v običajnem nedrčku in kaj hitro ugotovile, da vas pri gibanju ovira ali tišči in tako zbuja pre­­cejšnje nelagodje, ne za­go­tav­­lja zadostne podpore ali za­ra­di podporne kosti povzroči ce­lo odrgnine pod prsmi. Prvi športni nedrčki so se pojavili v sedemdesetih letih prejšnjega sto­letja in tako poskrbeli za novo ni­šo potreb športnic.

Ne prezrite najpomembnejšega dejstva, da prsi med športom potrebujejo oporo oziroma bla­ži­lec pred povešanjem, saj ženske prsi nimajo mišic, temveč so iz mehkega tkiva (ta­ko imenova­nih cooperjevih ligamentov), ma­ščobe in občutljive kože, zato se lahko hit­ro povesijo. Med veliko ob­re­menitvijo oz. aktivnostjo prsi postanejo težje od tri- do pet­­krat, zato se lahko ligamenti po­škodujejo.

Če se ukvarjate z intentivnimi aerobnimi dejavnostmi (aerobika, tek in podobno), boste potrebovale nedrček, ki oprsju ponuja močno podpo­ro, medtem ko za manj inten­ziv­ne športne dejavnosti lahko izberete manj okrepljen mo­drček. Pomembno je tu­di, da večje ko so vaše prsi, bolj čvrst mora biti nedrček in več podpore vam mora ponuditi.

Nepodprte prsi košaric A se pre­mikajo 4 centimetre, košaric D pa celo do 8 centimetrov. Z dobrim športnim nedrčkom se premikanje prsi zmanjša od 53 do 59 odstotkov (za velikosti košaric A in D), so pokazali re­zultati raziskave Univerze iz Portsmoutha, ki jo je vodila dok­torica biomehanike Joanna Scurr. Zato bi moral biti ustrezen športni nedrček, ki se dobro oprime telesa, sestavni del športne opreme žensk, prav tako kot tekaški copati, smu­čarske hlače ali kolesarski dres.

Športni nedrček ne samo, da ponuja oporo prsim, pač pa tu­di zmanjša obremenjenost hrbtenice in enakomerno razporedi težo.

FOTO: Arhiv Polet/arhiv proizvajalca

V čem se športni modrček še razlikuje od običajnega? »Vlo­ga športnega nedrčka je do­segati mak­simalno prileganje tudi pri večjih obremenitvah. Zato je ta modr­ček oblikovno in konstrukcijsko malo drugače zasnovan od običajnih modrčkov. Naramnice so ne­koliko širše in mehko podložene (te v predelu ramen ohranjajo občutek udobja), hrbt­ni del pa je športno oblikovan (to do­datno prispeva k stabilnejšemu modelu). Sred­nji del je pod prsmi širši, pri določenih mode­lih tudi višji (ta zaobjame prsi in jim da oporo). Športno perilo je izdelano iz sodobnih, tehnološko dovršenih materialov, ki za­gotavljajo prijetno zračnost ter učin­kovito uravnavanje vlage.

To pa je pri intenzivni šport­ni vadbi zelo pomembno. Nov šport­ni modrček v liniji Lisca Active je izdelan iz najsodobnejšega materiala Coolmax ter izredno zračen, uravnava vlago in je primeren tudi za višje stop­nje obremenitve poklicnih športnic. Podložene naramnice in mrežica na hrbtni strani ter brezšivno oblikovane košarice, podložene s peno, omogočajo op­timalno pri­le­ga­nje in udobje. Po­sebnost tega modrčka je tudi prak­tična za­drga, s katero na spred­nji stra­­ni prilagajamo zapenjanje in čvrst oprijem med vadbo. Kombi­nacija z bombažem poskrbi za udobje in sproščeno gibanje,« nam je razložila kreatorka Liscinega perila Melita Letnar. So pa športni nedrčki ne­koliko dražji od navadnih in ti­stih posebnih oblik.

Je težje najti ustrezen modrček ali pravega moškega?

Ker se oprsje med športno ak­tivnostjo rado znoji, je pripo­roč­ljivo nositi takega, ki od ko­že odvrača vlago, naj bo iz hitro sušečega ma­teriala, tak ki diha s kožo. Za­to nedrčki iz bombaža niso najbolj priporočljivi, ker ostanejo vlaž­ni, po­tem ko se preznojite. Prav tako so lahko izjemno moteči bolj grobi šivi, saj lahko med vadbo popraskajo kožo, zato je bolje izbrati brezšivno perilo ali takega, ki ima šive na tistih mestih, kjer vas ne motijo.

Ja, ženski ponos nam lahko povzroča kar nekaj težav pri izbiranju primernega modrčka, skoraj tako je težko, kot je iskanje pravega moškega, kajne? Ali, če hočete, iskanje ulitih kavbojk.

Na kaj moramo še biti pozor­ne, kadar kupujemo oblači­lo, ki podpira mlečne žleze?

Čeprav že velikokrat slišano, tudi za športne nedrčke velja, da je prvo in najpomembnejše pravilo pri izbiri ustrezna velikost. Športni nedrček je zasnovan ta­ko, da bolj oprime prsi, zaradi sa­me narave gibanja pri aktivnostih, zato zelo priporočamo, da se ga pomeri pred nakupom, saj ne­katerim bolj ustreza, da modr­ček med vadbo zagotovi močnej­ši oprijem. Pozorni moramo biti tudi na dolžino naramnic, to lah­ko uravnavamo tako, da res­ni­čno zagotovi najprimernejši položaj. Seveda pa je pomembno tudi, da se v nedrčku počutimo udob­no, zato je smiselno pomer­ja­nje pred nakupom,« je še do­da­la Melita Letnar. Skratka, modrčki so izdelani z mislijo na neovirano gibanje, udobje in zanesljivo oporo. Pri nošenju ga moramo doživljati kot uli­tega.

Njegova življenjska doba bo odvisna od kakovosti znamke perila in pogostosti vadbe. Če vadite od tri- do štirikrat na te­den, predvidevajte, da boste morale športni modrček zamenjati po 9 do 12 mesecih, saj ne bo več zagotavljal zadostne podpore in ne bo več do­volj elastičen. Prav tako ga je priporočljivo zamenjati, ko se zredite ali shujšate za nekaj kilogramov.

Ker se oprsje med športno ak­tivnostjo rado znoji, je pripo­roč­ljivo nositi takega, ki od ko­že odvrača vlago, naj bo iz hitro sušečega ma­teriala, tak ki diha s kožo. FOTO: Arhiv Polet/arhiv proizvajalca

Pomemben del športne opreme

In kdaj so se pojavili modrčki, pri­jazni do športnic? Pisalo se je leto 1975, ko je podjetje Gla­morise Foundations na trg poslalo športni nedrček z ime­nom Free Swing Tennis Bra. Le dve leti kasneje, v času, ko se je razcvetel džoging, je študentka Lisa Lindahl iz Ver­monta z oblikovalko Polly Smith zanovala modrček, ki so ga poimenovali »jogbra«, po­tem ko se je njena sestra pri­toževala nad nelagodnostjo obi­čajnih nedrčkov med tekom. Seveda brez tistega dela člo­veštva, ki so mu mlečne žle­ze zakrnile, ni šlo. Mož Lisine sestre se je z dvema skupaj zašitima suspen­zorjema (ang. jockstrap) na prsih šalil, da bi nekaj podobnega potrebovale ženske. In ideja za jockbra, ki so ga kasneje imenovali jogbra, je bila rojena.

Športni nedrčki s tankimi, de­belejšimi ali križnimi naramnicami so skoraj štiri desetletja postali prav tako pomemben del športne opreme, kot so pajkice ali športni copati. Ne samo to, stotine žensk se zadnja leta zbira na dobrodelnem dogodku Sports Bra Challenge, ki ga v New Yorku pripravljajo, da poudarijo pomembnosti nošenja športnega nedrčka in posledičnega udobja med športno vadbo.