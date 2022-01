Stanežiče so ljubljanske Rateče

Blizu igrišča za rugby v Stanežičah na robu Ljubljane v smeri proti Medvodam, je urejena rekreativna proga za smučarski tek, za klasično in drsalno tehniko. Krog je dolg 300 metrov.

Tekališče obratuje od 10. do 20. ure, osvetlitev je na voljo med 17. in 20. uro. Proga je plačljiva: odrasli morajo za uporabo odšteti dva, otroci do 10 let pa en evro. Progo redno urejajo

Ker se teče po umetnem, tehničnem snegu, je proga simbolično plačljiva, sicer je uporaba smučarsko-tekaških prog v Ljubljani brezplačna.

Za proge zgledno skrbi legendarni Gojko Zalokar-Gojc, sveže upokojeni direktor Timinga Ljubljana in dolgoletni vodja vsega, kar se je dogajalo na Ljubljanskem maratonu. Teptalec za urejanje tekaških prog je že od nekdaj njegovo veliko veselje.

Smučarski tek v Ljubljani

TIMING Ljubljana in Mestna občina Ljubljana imata v svojih programih že dolgo urejanje in vzdrževanje smučarsko tekaških prog v Ljubljani.

Ljubljana ima vrsto rekreativnih površin in parkov, na katerih lahko ob ugodnih snežnih razmerah ponujajo občanom najcenejšo obliko rekreacije v Ljubljani. Uporaba tekaških prog je možna tudi v nočnem času na nekaterih progah. Ni malo smučarsko tekaških rekreativcev, ki se po končani celodnevni službeni obvezi v večernih in tudi nočnih urah podajo na sprostilni smučarski tek v naravo in si s tem izboljšujejo kakovost življenja.

FOTO: Gojko Zalokar

FOTO: Gojko Zalokar

Po posebnem dogovoru z MOL so narejeni normativi po katerih pripravljajo smučarsko tekaške proge. Proge začnejo pripravljati takoj, ko zapade dovolj snega za teptanje. Ob manjši količini snega pripravijo proge za klasično tehniko s sanmi, ob ugodnih snežnih pogojih pa progo za obe tehniki, prosto in klasično, s snežnim teptalcem. Predvidena količina zapadlega snega za pripravo proge mora znašati najmanj 20 cm južnega snega ali 25 – 30 cm suhega snega.

Oddelek za šport pri Mestni občini Ljubljana je sprejel posebni prioritetni vrstni red priprave prog, ki je razdeljen v tri prioritete. Prioritete so določene na osnovi dosedanjega števila obiska na posameznih progah.

FOTO: Gojko Zalokar

Proge pripravljajo po končanem sneženju. Najprej vedno pripravijo progo prve prioritete: Koseze – Živalski vrt, nato proge druge prioritete in nato še proge tretje prioritete. Vse proge navedenih prioritet so narejene najkasneje v treh dneh po končanem sneženju. V času zimskih počitnic pa imajo prednost pri izdelavi poligoni za sankanje in smučanje, ki so namenjeni otrokom (Tivolski park s sankališčem, Sadovnjak pod Rožnikom, smučarski poligon Gunclje).

Mini olimpijska Športna zima v Ljubljani

V času Zimskih olimpijskih iger, ki bodo od začetka februarja potekale v Pekingu, se začenja tudi nova sezona spodbujanja Ljubljančank in Ljubljančanov k rednemu gibalnemu, rekreativnemu ali športnemu udejstvovanju. Program Razgibajmo Ljubljano, ki tudi letos prinaša številne brezplačne vadbene programe, celoletne akcije in rekreativne prireditve za male in velike športnike, tradicionalno odpira Športna zima.

Ta bo med 9. in 18. februarjem ponudila dejavnosti na snegu in ledu: na drsališču na Pogačarjevem trgu bodo v izbranih dneh potekale delavnice drsanja za predšolske otroke in učence ter predstavitev curlinga za odrasle, na smučarskem poligonu v Stanežičah pa delavnice teka na smučeh v klasični in prosti tehniki za odrasle in otroke. Prijave in podrobne informacije so objavljene na www.razgibajmoljubljano.si in www.szlj.si.

Konzorcij Razgibajmo Ljubljano sestavljajo Športna zveza Ljubljane, Zveza športnih društev Krim in Zveza športnih društev Slovan, programe pa sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Fundacija za šport.