Stopnice na Kalvarijo bo znova osvetlil nočni tek

12. Seltronov nočni tek po stopnicah na Kalvarijo bo v petek, 15. oktobra 2021 od 17.30 naprej.

Zaradi specifične situacije bo letošnji tek izveden pod posebnimi pogoji. FOTO: Marko Pigac

Vsak je zmagovalec

Prireditev se začne v petek, 15. oktobra ob 17.30, ko bo start otroških tekov. FOTO: Marko Pigac

Lanski rezultati

Tradicionalni tek po 454 stopnicah, kolikor jih vodi na Kalvarijo, bo Univerzitetna športna zveza Maribor, ki že več desetletij deluje pod sloganom Zdrava zabava, tudi letos bo!V lanski korona sezoni, tik pred jesenskim lockdownom, so se organizatorji zaradi okoliščin odločili, da bo dogodek podnevi. Letos se 12. Seltronov nočni tek po stopnicah na Kalvarijo vrača v podobi, kot smo ga vajeni – stopnice se bodo kopale v soju luči in svetlobnih efektov, ki jih je možno občudovati tudi iz Pohorja na drugi strani mesta.Mariborčani dobro poznajo dogodke Zdrave zabave, ki so za udeležence brezplačne, saj so namenjene promociji zdravega načina življenja in predvsem poživitvi mestnega dogajanja.Kalvarija je hrib na severni strani mesta in stopnice predstavljajo dober vadbeni poligon mnogim rekreativcem in profesionalcem. Sicer veljajo za »peklenske«, vendar organizatorji pravijo, da je važno sodelovati in ne zmagati, zato jih lahko premagate v lastnem tempu. Na dogodek se je treba predhodno prijaviti preko spletne strani teknakalvarijo.com, ob prevzemu startnih številk pa velja poseben, časovno razporejen režim.»Tekači startajo eden za drugim po stopnicah s kratkim časovnim razmikom, kategorija je le ženska in moška ter tri različne otroške,« pove, vodja projekta pri Zdravi zabavi. »Otroci tečejo v 3 starostnih kategorijah – mini kalvarček, kalvarček ter senior kalvarček, njihova prisotnost pa dogodku vsekakor doda tisto hudomušno noto, ki je v teh časih še posebej dobrodošla« še doda.Kranjčanima že 4 zmage na dogodku, njegov rekord je neverjetnih 1:44, je na dogodek že prijavljen. Mu bo uspelo tudi tokrat? Lanski zmagovalec, Avstrijecki je dosegel čas 1:49,33 - udeležbe zaenkrat še ni potrdil. Organizatorji pa poudarjajo – vsak, ki pride do vrha, je zmagovalec, ne glede na čas. Tudi zato vsak udeleženec prejme spominsko medaljo in pa darilo.Prireditev se začne v petek, 15. oktobra ob 17.30, ko bo start otroških tekov. Zaradi lažje izvedbe dogodka ob spoštovanju ukrepov za preprečevanje okužbe s koronavirusom so prijave izključno možne preko spletnega obrazca . Prijavnine sicer ni, nagrajen bo prav vsak udeleženec. Start otroških tekov bo ob 17.30 uri, vsi ostali se bodo na »štenge«, kot jim pravijo domačini, podali ob 19h.Zaradi specifične situacije bo letošnji tek izveden pod posebnimi pogoji. Kot povsod velja, organizatorji pozivajo udeležence, da se prireditve udeležijo le zdravi posamezniki s PCT pogojem.Ženske:1. Martina Potrč 2:31,982. Špela Jelovčan 2:45,323. Valentina Videčnik 3:04,21Moški:1. Cristof Grossegger 1:49,332. Martin Hock 2:02,523. Uroš Pinter 2:03,68