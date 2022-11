Ta prigrizek bo izboljšal zdravje vašega črevesja

To lahko vključuje zgago in refluks, napenjanje ali celo sindrom razdražljivega črevesja. Na srečo je nova študija pokazala, da lahko uživanje nekaj mandljev vsak dan pomaga izboljšati zdravje črevesja.

Študija, ki so jo izvedli raziskovalci s King's College London, objavljena v American Journal of Clinical Nutrition, je spremljala zdravstveno stanje 87 odraslih, katerih redna prehrana ni vključevala zadostne količine vlaknin, vključevala pa je nezdravo hrano, kot sta čokolada ali čips. Študija je povzeta na spletni strani eatthis.

Potem ko so udeležence razdelili v tri skupine, so raziskovalci, ki stojijo za študijo, eno skupino prosili, naj opusti svoje običajne prigrizke in namesto tega štiri tedne pojejo 56 gramov celih mandljev na dan. Druga skupina je prigrizke nadomestila z enako količino mandljev, vendar zmletih ne celih. Nazadnje, tretja skupina svoji prehrani ni dodala mandljev, temveč je prešla na mafine.

Po enem mesecu so raziskovalci ugotovili, da so udeleženci, ki so prešli na dnevni prigrizek kakršnih koli mandljev, imeli višje ravni butirata kot tisti, ki so jedli mafine.

Ugotovili so tudi, da je uživanje mandljev povečalo količino enkrat nenasičenih maščobnih kislin, vlaknin in kalija ter drugih hranil. Eden od načinov, kako črevesna mikrobiota vpliva na zdravje ljudi, je proizvodnja kratkoverižnih maščobnih kislin, kot je butirat.

Te molekule delujejo kot vir goriva za celice v debelem črevesu in uravnavajo absorpcijo drugih hranil v črevesju in pomaga uravnotežiti imunski sistem. Ugotovitve kažejo, da lahko uživanje mandljev koristi bakterijski presnovi.

Kaj je butirat, ki mu pravimo tudi maslena kislina?

Butirat triglicerid je maščobna kislina s kratko verigo oziroma kratkoverižna molekula z le štirimi vezanimi ogljiki. Pravimo mu tudi maslena in butanojska kislina. Ime se uporablja v skupini estrov, kot so butiratni monogliceridi in soli maslene kisline oziroma natrijev butirat.

Butirat se od ostalih maščobnih kislin ločuje tudi po vonju, ki ga opisujejo kot izredno oster vonj, ki nekoliko spominja na smrdljive nogavice, še posebej, če je v obliki natrijeve soli. Zato je dobro izbrati prehranski dodatek, kjer proizvajalci s postopkom kapsulacije mehkega gela, ki povsem prekrije neprijeten vonj.

Rezultati te študije niso presenetljivi, če primerjamo vnos mandljev z vnosom mafinov (odvisno od vrste mafinov), saj mandlji vsebujejo več vlaknin. Vlaknine so glavno gorivo za uporablo probiotikov ali naših zdravih črevesnih bakterij, da lahko ustvarijo metabolite, kot sta serotonin in butirat. Mandlji niso edini način, da dobite več butirata. Uživanje vsaj tridesetih vrst zelenjave, vključno z avokadom, stročnicami ali drugimi prebiotičnimi živili, kot je fermentirana hrana, kot je kislo zelje, vam lahko pomaga razviti različne bakterije v črevesju, ki lahko proizvedejo več butirata in drugih koristnih metabolitov za telo.