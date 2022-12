Tek je pol zdravja, tek je antidepresiv

Saj bi vam svetovali, da naložite smuči v avto in se zapeljete do najbližjega smučišča. Ampak, to že stane ...

Vseeno si preberite spodnji članek. Prepričani smo, da vam bo pomagal.

Tek na smučeh sodi med najbolj vsestranske športne discipline, saj so pri vadbi enakomerno udeležene prav vse mišične skupine. Zaradi bolj ali manj naravnih gibov in možnostjo prilagajanja intenzivnosti lastnim sposobnostim je to šport, ki je primeren res za vsakogar. Od hoje na smučeh do izpopolnjenega usklajenega drsenja na smučeh.

Kljub na videz lahkotnemu naravnemu gibanju, katero naj bi v osnovi že obvladali, je pomembna dodatna telesna priprava na smučarsko tekaško sezono, podobno kot to velja pri alpskem smučanju. Že uporaba palic pri teku na suhem in nordijska hoja sta odlična dopolnilna vadba pred odhodom na sneg.

Ampak tale članek je bolj za tekače, torej potrebujemo samo tekaške copate in topla oblačila. Ta članek lahko do neke mere razloži vaše najljubše občutke, ki jih povzročajo endorfini po teku, smučarskem teku, kolesarjenju in plavanju. V Intersportovi reviji Tek in reviji Outside so nam razložili nekaj, kar mi imenujemo sreča po vadbi. Povzeli smo dva članka, zato, da boste vedeli, zakaj vas vadba tako osrečuje in tudi, da lahko zlahka postanete zasvojeni.

Gre za skupino naravnih hormonov, ki jih pogosto omenjamo, ko govorimo o različnih oblikah gibanja pri človeku. Ljudje, ki niso fizično aktivni, gledajo predvsem na športnike z občudovanjem zaradi vloženega truda in skrivnostne vzdržljivosti, ki spominja na živalsko.

Notranji morfij

Endorfin ali endorfini so endokrini hormoni (aminokislinske spojine). So del vseh nas in potrebna je bolečina, da jih sprožimo. Najpogosteje se pojavijo v hipofizi in hipotalamusu vretenčarjev. Razširijo se na nevrone hrbtenjače. Pri nas jih spodbujajo vadba, poškodbe, uživanje začinjene hrane, sladkarij, poslušanje nizkofrekvenčnih tonov, orgazmi ...

Endorfin je okrajšava za ENDO-MORPHIN (endogeni + morfin) ali interni morfin. Njegovo delovanje posnema opiate zaradi sposobnosti proizvajanja analgetikov za lajšanje bolečin in prijetnih občutkov po prenehanju bolečine.

Endorfini delujejo kot naravna sredstva za lajšanje bolečin. Leta 1975 sta jih odkrila John Hughes in Hans Kosterlitz. Izraz naval endorfina je bil sprejet za razlago občutkov, ki jih povzročajo bolečina, nevarnost in druge oblike stresa, ki naj bi nastajale pod vplivom endorfinov.

Gre za pojav, ko živčni impulzi dosežejo le hrbtenjačo, nato pa se sproščajo endorfini, ki preprečijo živčnim celicam nadaljnje prenašanje bolečinskih signalov. Takoj po poškodbi endorfini ljudem omogočijo občutek moči in nadzora nad seboj.

Endorfinski učinki

Eden bolj znanih učinkov endorfinov se pojavi med dolgim ​​tekom in izvajanjem napornih vaj. Tovrstni treningi nas pripeljejo do praga, potrebnega za sproščanje endorfinov. Stimulirajo se med dolgotrajnimi, ponavljajočimi se vajami in treningi, kjer je stopnja težavnosti med zmerno in visoko ter kjer se pojavljajo težave z dihanjem. To je povezano tudi s časom, ko mišice uporabljajo shranjeni glikogen kot osnovno energijo.

Primerjajmo to s tekom na laktatnem pragu, 80-90 odstotkov maksimalnega srčnega utripa. Med sproščanjem endorfinov je lahko tekač bolj izpostavljen poškodbam in mikropoškodbam zaradi obremenitev telesnih funkcij, ki presegajo njihove fizične meje. Bo pa telo lahko nadaljevalo s tekom kljub bolečinam, ki so značilne za maratonce in polmaratonce.

Endorfini so po treningu spet glavni dejavnik za tisti odličen občutek naraščajoče samozavesti in sreče. Klinične raziskave potrjujejo, da endorfine dodatno spodbudi počivanje v kadi, kopel po treningu. Dvourni test je pokazal, da se endorfini vežejo na dele možganov, ki so odgovorni za čustva.

Delujejo na motivaciji, tekaču omogočijo, da se ves dan počuti izpolnjeno in da ima eno misel, ki se ponavlja v glavi; »nič mi ni težko...«.

Zasvojenost z endorfini

Ali je možno, da človek, ki počne kaj zdravega, postane zasvojen? Možno je in morda ste že opazili pri sebi in pri drugih. Rekli bi, da je to pozitivna odvisnost, vendar je še vedno odvisnost in endorfin je naravna droga. To začetno barvito navdušenje zlahka spremeni v preprosto dolgočasno zasvojenost, ponavljanje iste stvari. Negativne posledice zasvojenosti ljudi z vadbo se odražajo v njihovem vedenju in fizičnem stanju. Zasvojenost se pojavlja tako pri rekreativnih kot profesionalnih športnikih.

Ljudje, ki so obsedeni in zasvojeni s tekom, imajo tri skupne lastnosti: Odvisni so izključno od teka in mu vse podredijo. Tečejo, dokler se ne poškodujejo ali zbolijo, in pogosto nadaljujejo kljub temu. Imajo simptome depresije, ko so trening in rezultati šibkejši ali jih kaj onemogoča. Prvi simptom zasvojenosti je, da tekači ignorirajo opozorila, ki jih pošilja njihovo telo, kot so vročina, trebušne viroze, prehladi ali pljučnica. Izguba nadzora nad telesom je enaka izgubi razuma.

Kot končna posledica je, tako kot pri odvisnosti od drog, upad imunskega sistema in popolna telesna onesposobljenost. Če bi napisali kaj po tem zadnjem odstavku, bi to verjetno imelo obliko moralne pridige.

Sami najbolje poznate svoje cilje in načine, kako jih doseči. Takšne majhne, ​​fizične stvari, iz katerih smo sestavljeni in jih sploh ne vidimo, vplivajo na nas veliko bolj kot tiste, ki jih očitno potrebujemo, kot so superge, očala, vrsta majice, vrsta steze. Majhne stvari, kot so endorfini, so že od nekdaj v nas in mi vam jih skušamo le približati.