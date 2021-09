Tek s psom da ali ne

Ali je dobro, če se na tek odpravim s hišnim ljubljenčkom?

Ampak včasih nam gre cel svet na živce in nikakor nismo pri volji, da bi poklicali svojega tekaškega partnerja. FOTO: Shutterstock

Tek v družbi je imeniten način, kako si lahko skrajšamo čas in ob napornem treningu pozabimo na dolge kilometre, ki so še pred nami, obenem pa si lahko s pogovorom olajšamo dušo in se domov vrnemo precej bolj sproščeni, ne samo zaradi teka, temveč tudi za to, ker smo opravili osebno dolžnost socializiranja.Ampak včasih nam gre cel svet na živce in nikakor nismo pri volji, da bi poklicali svojega tekaškega partnerja. Takrat se veliko tekačev odloči za tek s svojim hišnim ljubljenčkom, ki ga bomo v tokratnem primeru staromodno poimenovaliTokratno vprašanje, ki ga bomo zastavili trenerki tekaške ekipe Univerze v San Franciscu,se glasi:Pogosto je odhod na tek s hišnim ljubljenčkom Fifijem odlična izbira in predstavlja zmago za oba tabora. Vi boste opravili trening in tudisi bo pretegnil noge in dobil zadostno količino gibanja. Ampak tako kot nekateri ljudje, tudi psi ne marajo teči ali pa tega niso zmožni početi tako kot vi. Morda je Fifi naravni talent za tek, ali pa gre za tip kužka, ki vas vleče kot vlečni pes vsakič ko zagleda veverico, a se po nekaj metrih nekontroliranega divjanja ustavi in zaključi svojo dnevno športno udejstvovanje. Nekatere pasme psov niso narejene za tek, torej Fifi lahko gre z vami, le potrebuje veliko gibanja in če zmore preteči isto razdaljo kot vi.Tecite po poti, kjer lahko Fifja spustite iz vrvice, zato da lahko tečete v svojem ritmu in tempu, Fifi pa bo imel dovolj časa se spoznati z vonjavami v grmovjih in na drevesih, pa vas bo kasneje še vedno ujel ali našel.Ne pozabite: tek je nekaj, kar počnete zase. Če vam družba psa predstavlja dodatno obveznost in stres, ga ne vzemite s seboj in ga s kakšnim priboljškom pustite doma, kar tako, da vas bo lažje počakal.