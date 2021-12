Telovadba 1000 gibov ponovno po televiziji in Zoomu

Tako so s skupnimi močmi poskrbeli tudi za tiste ljudi, ki niso vešči uporabe interneta, oziroma ga sploh nimajo. Njihov cilj je, da bi tudi tokrat, ob ponovni aktualnosti omejitev glede zajezitev virusa Covid-19, motivirali veliko število prebivalcev za vsakodnevno skrb za svoje zdravje.

Poleg filma z jutranjo telovadbo 1000 gibov je Društvo Šola zdravja pripravilo in lokalnim televizijam ponudilo še film Dihamo z naravo. V slednjem gledalcem predstavljajo sprostitvene dihalne in gibalne vaje ter meditacijo s poudarkom na programih čuječnosti. Tudi v tem valu omejitev družabnega življenja se je na pobudo Šole zdravja odzvalo kar nekaj lokalnih televizij, ki so v svoj jutranji program uvrstili oba ali enega od omenjenih filmov. Za 1-3-krat tedensko predvajanje enega ali obeh filmov so se odločile celo televizijske postaje z omejenim programskim prostorom.

Čeprav tokratni ukrepi stroke za zajezitev epidemije proti korona virusu Covid-19 vadbe na prostem ne prepovedujejo, je potrebno upoštevati pogoje PCT in obvezno varnostno razdaljo.

Prav zaradi epidemiološke situacije, v kateri lahko vsakogar od nas kadarkoli doleti karantena ter zaradi obveznega upoštevanja pogojev PCT je Društvo Šola zdravja ponovno organiziralo tudi telovadbo preko Zoom platforme. Tako se lahko poleg filmov s telovadbo na lokalnih televizijah in na YouTube kanalu (1000 gibov, Dihamo z naravo).

Redni jutranji telovadbi priključite tudi preko Zooma, in sicer ob 8. uri zjutraj, od ponedeljka do petka.Povezava pa je javno dostopna tako na spletni strani Društva Šola zdravja, kot tudi na slednjem: https://us02web.zoom.us/j/83039587437?pwd=QmRyZTdZRlllaWJpSUVpeVp2Rm91UT09

Vaditeljem Šole zdravja pa se lahko ob upoštevanju vseh ukrepov še vedno pridružite tudi v živo, in sicer na lokacijah, ki jih boste našli na spletni strani društva.

Na skupno akcijo so se odzvale naslednje lokalne televizije: STV (Savinjska TV), VI-TEL (Primorska TV), TV Bled, AS televizija (Murska Sobota), TV Vaš kanal, Koroška TV, Koroška Regionalna TV, Gorenjska TV, E-Posavje TV, ETV HD (Zasavje), GO TV, R Kanal +, TV Medvode, TV Uršlja, Vascom TV, KTV Ormož, Zasavska TV, SIP TV, PeTV. Preverite pri svojem operaterju katere lokalne televizije lahko gledate in prav gotovo boste na eni od njih naleteli na telovadbo 1000 gibov in Dihamo z naravo. Z opcijo 7 dni nazaj, pa si boste lahko telovadbo predvajali vsak dan in ob uri, ki vam najbolj ustreza.

