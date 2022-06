Trener, ki je prišel po Pogačarju

V letu, ko je Tadej Pogačar prehajal iz ljubljanske kontinentalne ekipe, takrat imenovane Ljubljana Gusto Xaurum, v World Tour ekipo UAE Team Emirates, je mesto športnega direktorja v ekipi prevzel Luka Žele, 45-letni Kamničan in profesor športne vzgoje. Kolesarstvu je predan že dobrih petindvajset let.

Njegovi začetki so se sicer najprej začeli v gorskem kolesarstvu, zadnja leta pa deluje v cestnem kolesarstvu, sprva kot pomočnik športnega direktorja, športni direktor in od leta 2013 kot predsednik Strokovnega sveta Kolesarske zveze Slovenije in član Predsedstva Kolesarske zveze Slovenije.

Je tudi en od pobudnikov ciklokrosa v Sloveniji in šesto leto izredni profesor na Univerzi v Mariboru, na Pedagoški fakulteti, smer Športno treniranje.

Luka Žele se je v svet kolesarstva začel usmerjati kot študent na ljubljanski Fakulteti za šport, ob študiju je delal tudi v kolesarski trgovini, potem ga je pot zanesla na Kolesarsko zvezo Slovenije, kjer je bil zadolžen za projekte panožnih športnih šol. Kalil se je v gorskem kolesarstvu, vpet je bil v gorske klube Calcit Kamnik, MTB Črni vrh in reprezentančni program gorskih kolesarjev.

Usoda je želela, da se je Kamničan preizkusil še v cestnem kolesarstvu. Leta 2010 se je namreč odzval na povabilo mednarodne kolesarske zveze UCI, kjer se je za eno leto zaposlil kot pomočnik trenerja mlajših kategorij v cestnem kolesarstvu.

Od takrat naprej je zapisan cesti. Nadaljeval je kot trener reprezentanc Turčije in Azerbajdžana, potem kot športni direktor avstrijske kontinentalne ekipe, zdaj pa že četrto leto prenaša znanje v domačem logu v Ljubljana Gusto Santic, kjer se odlično počuti.

Luka Žele velja za umirjenega, sproščenega in preudarnega, tak je tudi njegov pristop pri delu. Vedno je znal biti najprej poslušalec, saj meni, da je primarna kvaliteta vsakega športnega direktorja poslušanje, osnovna empatija do drugih in razumevanje drugih, šele potem pridejo na vrsto tehnične stvari in delo v kolesarstvu.

Narava dela trenerjev je namreč taka, da so najprej gasilci, tisti, ki pogasijo težave kolesarjev. Trenerstvo je specifičen posel, traja 24 ur na dan in sedem dni na teden. Delo ne prinese samo težav, ampak tudi veliko veselja.

Navsezadnje se v kolesarstvu vseodvija okoli ene zgodbe – 170 kolesarjev na startu se bori za eno in edino prvo mesto.

Po Želetovem videnju se slovenska kolesarska zgodba v zadnjih nekaj letih piše sanjsko. In vsi fantje, ki stopajo na kolesarsko pot, imajo prav slovenske vzornike in prav vsi enak cilj, to je zmagati na dirki. »Mi, trenerji, smo v klubu zato, da spodbujamo tiste, ki pridejo v ta šport, jim kažemo pot, v katero verjamemo in ki jim bo prišla še kako prav tudi v življenju nasploh«, razlaga športni direktor ljubljanske članske ekipe, in ugotavlja, da v zadnjih letih opaža upad talentov, generacije se menjajo, vpliv tehnologije in življenjski način je drugačen kot preds petnajstimi leti. Od »playground« vrstnikov smo prišli do »playstation« generacije. Z enakim upadom se ubada celoten svet, čeprav nam trije kolesarji, uvrščeni med prvih deset na svetu, sporočajo, kot da je v slovenskih vrstah še nekaj takih.

Želeta hkrati veseli dejstvo, da je, kar se odkrivanja kolesarskih talentov tiče, med slovenskimi kolesarskimi klubi lepa sinergija, da si klubi ne skačejo v zelje, da vlada zdrava konkurenca in da je odnos skoraj profesionalen.

Poteka Dirka po Sloveniji, eden od osrednjih ciljev ekipe Ljubljana Gusto Santic, ki se bo borila za etapne zmage, vodili jo bodo direktor ekipe Tomaž Poljanec, športni direktor Luka Žele in pomočnik športnega direktorja Borut Božič, ki je, kot pravi Luka, za ekipo prava dodana vrednost. Držimo pesti za prav vse slovenske kolesarje!