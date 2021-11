V Kranju imajo akcijo »KR posvoji drevo«

V Mestni občini Kranj začenjajo z akcijo »KR posvoji drevo«, s katero želijo v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom dodatno ozeleniti območja mestne občine in jih s tem tudi aktivno vključiti tudi v skrb za okolje. Vsak občan lahko posvoji svoje drevo in postane njegov boter, najprej v drevoredu, ki so ga zasadili ob Cesti Rudija Šelige na Planini.

V Mestni občini Kranj (MOK) si prizadevajo, da bi v osmih letih (od leta 2019 dalje) zasadili 1000 dreves, k čemur želijo vključiti tudi lokalno prebivalstvo in podjetja. Še letos bodo tako v sklopu akcije »KR posvoji drevo« zasadili 42 dreves vrste vijolična jelša (Alnus x spaethii) v zelenem pasu ob Cesti Rudija Šelige (med Cesto Jaka Platiše in Cesto Boštjana Hladnika) na Planini v Kranju.

K sodelovanju zdaj vabijo tudi posameznike, ki želijo postati botri dreves, v nadaljevanju tudi podjetja, ki bodo lahko postala donatorji dreves. Cilj akcije je, da s skupnimi močmi še bolj ozelenijo območja mestne občine ter se obenem krepi splošno zavedanje o pomenu zelenih površin v urbanem okolju.

Lani so v MOK posadili 77 dreves, letos pa jih bo do konca leta zasajenih skupno več kot 200, od tega 42 v okviru omenjene akcije.

»V Mestni občini Kranj si z različnimi ukrepi in aktivnostmi na številnih področjih prizadevamo za čim bolj zeleno in zdravo okolje ter čist zrak, tudi z vzpostavljanjem novih zelenih površin. Naše mesto je obdano z gozdovi, travniki, vzpetinami …, prizadevamo pa si za še večjo ozelenitev samega mesta in ožje okolice. Zato vztrajno zasajamo drevorede in jih še bomo: od lani ob vzhodni vpadnici od krožišča Primskovo v smeri mesta lepo uspeva drevored lipovcev, ki ga prav zdaj na obeh straneh dodatno zasajamo, tako da bo segal vse do križišča Ceste Staneta Žagarja in Mirka Vadnova. Oktobra smo ob novi kolesarski povezavi Kokrica–Brdo–Predoslje zasadili Evropski drevored povezovanja in sodelovanja s 54 drevesi. Od lani imamo novo zeleno površino tudi v Majdičevem logu, urejamo naravni rezervat Bobovek, kmalu začnemo tudi z urejanjem največjega parka v mestu in kanjona Kokre, ozelenjujemo strehe. Vsaka poteza v zeleni smer pomeni bolj prijetno in bolj kakovostno bivanje za občanke in občane,« je ob tem povedal župan MOK Matjaž Rakovec.

Kako postati boter drevesu?

Boter dreves lahko postane vsak, ki želi sofinancirati vzdrževanje drevesa v drevoredu ob Cesti Rudija Šelige za obdobje enega leta. Posamezniki, ki bi radi postali botri drevesu in bo to po želji nosilo označbo z njihovim imenom, morajo do 30. novembra 2021 izpolniti obrazec za botrstvo na povezavi in izpolniti pogodbo. Boter dreves lahko postane vsak, ki želi sofinancirati vzdrževanje drevesa v drevoredu ob Cesti Rudija Šelige za obdobje enega leta.

Izpolnjeno in lastnoročno podpisano pogodbo morajo poslati na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: KR drevored, ali pa jo osebno oddajo v Sprejemni pisarni v avli MOK, Slovenski trg 1, Kranj. Donacijo je treba nakazati v roku 8 dni od datuma podpisa pogodbe. Podrobna navodila in več o akciji je na voljo na spletni strani akcije.

Po uskladitvi formalnosti bodo donatorje povabili tudi na poseben dogodek, ki ga bo organizirala Mestna občina Kranj na lokaciji z drevesi.

Zanimiva dejstva o drevesih v urbanem okolju

Drevesa izboljšujejo kakovost zraka (proizvajajo kisik, vežejo in porabljajo CO2), filtrirajo, ohlajajo in vlažijo ozračje, zmanjšujejo moč vetra in porabo energije, shranjujejo zaloge vode, dušijo hrup, dajejo senco, oblikujejo krajino, predstavljajo življenjski prostor ter vir hrane številnim živalskim vrstam

Odpadlo listje bogati tla z organsko snovjo, korenine povečujejo prepustnost tal, obenem pa delujejo kot spužve, saj vpijajo vodo vase. S tem zmanjšujejo površinski odtok vode v času nalivov

V urejenem zelenem okolju je manj nasilja in kriminala

Dokazano je, da drevesa ugodno vplivajo na okrevanje ljudi v bolnišnicah, ki je zato hitrejše

Drevesa prispevajo k ekonomski in gospodarski stabilnosti mesta, ker so zelena območja privlačnejša za turizem, ohranjajo pa tudi višjo ceno nepremičninam (Menke idr. 2008)

Povprečno 100-letno drevo vsebuje približno (Schauberger V. Coats, C. 2002):

- 2500 kg čistega ogljika

- za to količino ogljika je moralo v svojem življenju prefiltrirati 18 milijonov m3 zraka

- v tem stoletju je iz zraka pobralo in fotokemično vezalo 9100 kg ogljikovega dioksida in 3700 litrov vode

- za vezavo je porabilo približno 23 milijonov kilokalorij, kar je enako toplotni vrednosti 3500 kg črnega premoga

- v zrak je sprostilo 6600 kg kisika, ki ga vdihavajo ljudje in živali

- v teh letih je drevo spustilo v zrak najmanj 2500 ton vode, ki so jo korenine posesale iz tal in listi izpareli v zrak

- pri tem se je vezalo toliko energije, kot je vezane toplotne vrednosti v 25.000 kg premoga

Svetovna zdravstvena organizacija priporoča 9 m2 zelenih površin na prebivalca (Šiftar idr. 2011).