Virtualni trenerji so v teh časih nepogrešljivi

Pomanjkanje tega, da sami intenzivno spremljamo potek in napredek rekreativnega udejstvovanja, je verjetno nenamerna posledica tega, da so aplikacije izredno sofisticirane. FOTO:Shutterstock

Danes ni več vprašanje, ali uporabljate gadgete in aplikacije za nadzorovanje in usmerjanje treninga, ampak bolj, kaj uporabljate.V poplavi ponudbe izredno dovršenih pripomočkov vam skoraj da ni treba več razmišljati, kako in kdaj trenirate, saj bodo za vas vse naredile pametne »igračke«. Nova študija ameriške univerze Northwestern (objavljena v American Journal of Preventive Medicine) pa ugotavlja, da bi se vadeči morali bolj aktivno in zavestno vključiti v proces treninga.Raziskovalci so preučevali, kako učinkovite so tehnike vedenjskih sprememb, ki jih uporabljajo aplikacije, da nas naredijo bolj fizično aktivne. Preučili in ocenili so 100 najbolje ocenjenih fitnes aplikacij in metode, ki jih uporabljajo za vedenjske spremembe uporabnikov. Izkazalo se je, da so vadeči premalo vključeni v lasten proces spremembe vsakdanjih praks.Yogaonline, fitnes aplikacije so izjemno popularne in angažirajo ogromno ljudi. V Ameriki jih po najnovejših podatkih uporablja polovica vseh mobilnih naročnikov. Pa so tudi dovolj učinkovite?Strokovnjaki so v mobilnih aplikacijah iskali katero od 93 poznanih tehnik vedenjskih sprememb in jih skupno našli 39, v povprečju 6,6 v vsaki aplikaciji. Najbolj pogoste metode so bile zagotovitev socialne podpore v obliki spletnih omrežij (kot sta Facebook in Twitter), informacije o odobritvi drugih, navodila o izvajanju, demonstracija vedenja in povratne informacije o vedenju. Kar jih je zaskrbelo, je dejstvo, da se integracija družbenih omrežij uporablja v veliko večji meri kot pa že dalj znana in bolj učinkovita metoda aktivnega samonadzorovanja in samoopazovanja.Pomanjkanje tega, da sami intenzivno spremljamo potek in napredek rekreativnega udejstvovanja, je verjetno nenamerna posledica tega, da so aplikacije izredno sofisticirane. Pametni telefoni in drugi pripomočki skoraj vse psihično delo naredijo namesto nas: opozorijo nas, kdaj trenirati, povejo, kako in koliko trenirati, nam dajo informacije, kako uspešni smo bili na treningu itd. Proces razmišljanja o tem, kdaj tekom dneva smo aktivni in priložnostih, ki smo jih zamudili, ker smo trenirali, je zelo pomemben del vedenjskih sprememb, opozarja, vodilni avtor študije. Zaradi senzorjev v aplikacijah ta pomemben korak preskočimo.Če poenostavimo – pomembno je, da zavestno spremljamo svojo telesno vadbo, če želimo izboljšati življenje in postati bolj aktivni, tako kot moramo natančno spremljati vnos živil, če želimo shujšati. To ne pomeni, da aplikacije niso koristne, gre bolj za nasvet, da je poleg podatkov, ki jih shranjuje pametni telefon, koristno, da tudi sami delamo zapiske, sami urejamo koledar treningov ali pišemo fitnes dnevnik. Ključ do uspeha je, da svoje fizične aktivnosti spremljamo dovolj dolgo časa, da vidimo progresivne spremembe v vedenju in zdravju, svetuje