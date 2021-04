Virtualni trening boksa, 2. del

Boks je odlična rekreacija s katero lahko sproščamo odvečno energijo in stres, hkrati pa se naučimo tudi samoobrambe. V našem klubu se lahko udeležite rekreativnih treningov, za vse, ki bi se radi preizkusili v tekmovalnih vodah pa nudimo tudi kvalitetne tekmovalne programe.V okviru Boksarske akademije razvijamo boks kot šport in veščino. V drugem delu šole boksa vam predstavljamo kroše. Krošeje v prvi fazi izvajamo z mesta nato pa krošejem dodamo osnovno premikanje naprej in nazaj. Podrobna razlaga o pravilnem izvajanju krošeja si lahko pogledate v spodnjem posnetku.»Najprej je treba vedeti tole. Če udariš vrečo, se zaziba, upogne ali strese in je nič ne boli. Če bi udarili človeka, ga lahko celo zelo šibki ljudje hudo poškodujemo. Boks na vrečo je del boksa, boks pa je plemenita veščina. Kdor ima v glavi, nikoli nikogar ne udari, razen tedaj, ko brani nemočne ali sebe, če ga kdo napade. Morda je težko razumljivo, a običajni ljudje, ki poznajo boks skozi lastne pesti, skoraj nikoli ne zaidejo v težave. Namig pacifistom: dobra stran vreče je tudi, da ne vrača udarcev.« (Primož Kališnik)