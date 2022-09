Vremensko razdejanje ni bilo kos tekačem

Letošnji dogodek Julian Alps Trail Run by UTMB je dodobra začinilo vreme, ki je tudi malce razredčilo vrste na štartih. Tako se je na štartih v Kranjski Gori, Žirovnici, Radovljici in na Planini pod Golico zbralo slabih 2000 tekačev, prijavljenih tekmovalcev pa je bilo kar 2200.

V Kobaridu, kjer bi moral biti štart 170 km razdalje, je bilo pravo razdejanje in zato je bil edini pravi scenarij odpoved najdaljše razdalje. Tekači pa so bili prestavljeni na I Feel Slovenia Ultra Sky Trail 100 km razdaljo s štartom v petek ob 21.00 v Radovljici.

Vreme je krojilo tudi razplet Sky Trail 60-kilometrske razdalje s štartom v Žirovnici, pa tudi Intersport Sky Race 30-kilometrske razdalje s štartom na Planini pod Golico.

Zahtevni so bili tudi pogoji za tekače na najkrajših dveh razdaljah, in sicer Speed Trail 15 km in Proteini.si Funny Trail 10 km, ki so se v močnem dežju in nizkih temperaturah podali na krožno traso okrog Kranjske Gore.

Razmere na območju Golice so v soboto čez dan postajale vedno resnejše, kar je privedlo tudi do odpovedi tekme za tekače in tekačice, ki do 12.15 še niso prišli do koče na Golici. Odločitev je bila za organizatorja izredno zahtevna, a v danih razmerah edina varna.

Vendar pa tudi slabo vreme ni zmotilo tekačev in lepo je bilo videti nasmejane obraze ob prihodih v cilj. V tem vremenu je bil zagotovo prav vsak zmagovalec in prav vsak je gotovo spisal nepozabno zgodbo, ki jo bo pomnil še nekaj časa. Dež, ki je višje prehajal v sneg ter veter in razmočen podlaga so zagotovo dejavniki, ki so naredili to tekmo pravi preizkus volje in zmogljivosti.

Po teku pa je mnoge potem premamil še večerni koncert, ki je dobro vzdušje ne prireditvenem prostoru premaknil še lepo v večer. Tako je ravno ob koncu koncerta, v soboto zvečer, po skoraj 26 urah prišel v cilj še zadnji tekmovalec s 100 km trase, ki ga je v cilju pričakala bučna množica navijačev in s tem se je tekmovalni del dogodka tudi zaključil.

Julian Alps Trail Run by UTMB 2022 rezultati

I feel Slovenia Ultra Sky Trail 100 km, Radovljica - Kranjska Gora

Moški:

1. Jan Božič (12:08:14)

2. Benjamin Müller (12:37:40)

2. Andrea Paladin (12:37:40)

Ženske:

1. Nina Frelih (14:39:25)

2. Biborka Krisztina Fazakas (15:18:31)

3. Valentina Michielli (16:12:38)

Julian Alps Trail Run. FOTO: Julian Alps Trail Run By UTMB



Sky Trail 60 km, Žirovnica – Kranjska Gora

Moški:

1. Jiří Petr (5:40:57)

2. Michele Meridio (5:51:26)

3. Matic Čačulovič (5:53:17)

Ženske:

1. Anna Jansen (6:51:53)_

2. Martina Klančnik Potrč (6:57:41)

3. Sophie Andrey (7:13:06)

Intersport Sky Race 30 km, Planina pod Golico – Kranjska Gora

Moški:

1. Žan Žepič (3:00:31)

2. Ry Webb (3:08:02)

3. Dimitri Chapelle (3:14:23)

Ženske:

1. Caterina Stenta (3:53:45)

2. Katarina Pišotek (3:59:13)

3. Anna Hovorakova (4:07:15)

Speed Trail 15 km, Kranjska Gora – Kranjska Gora

Moški:

1. Vili Črv (1:10:06)

2. Artūrs Vadzis (1:10:21)

3. Gašper Bregar (1:11:32)

Ženske:

1. Aleksandra Bazułka (1:23:53)

2. Lena Lupša (1:24:40)

3. Tamara Bolarič (1:31:15)

Proteini.si Funny Trail 10 km, Kranjska Gora – Kranjska Gora

Moški:

1. Nejc Bešter (52:03)

2. Uroš Kermc (54:07)

3. Jure Benkovič (54:20)

Ženske:

1. Maruša Cijan Brkič (51:40)

2. Amanda Jus (53:10)

3. Katerina Valentinova (56:49)

Julian Alps Trail Run by UTMB je edini slovenski tekaški dogodek, ki je del UTMB World serije, kar je zagotovo eden izmed razlogov, zakaj v Kranjsko Goro privablja tako veliko število tujih tekačev in tekačic.

UTMB World serija združuje 24 najboljših trail tekaških dogodkov na svetu. S tem se slovenski trail tek in Kranjska Gora postavljata ob bok kultnim outdoor dogodkom in destinacijam, kot sta Lavaredo Ultra Trail v italijanskih Dolomitih ter Ultra Trail de Mont Blanc v francoskem Chamonixu.

En dogodek povezuje destinacije Kobarid, Radovljico, Žirovnico in Kranjsko Goro, ki je tudi osrednje prizorišče dogodka.

Julian Alps Trail Run. FOTO: Julian Alps Trail Run By UTMB

Luka Hren, organizator dogodka:

»Vsak dogodek piše svojo zgodbo. Letošnja je bila kar dramatična, še posebej pa jo je začinilo vreme. Verjamem, da bomo to zgodbo še dolgo pomnili tako organizatorji kot tudi tekmovalci. Za nas je bilo med samim dogodkom kar nekaj težkih odločitev, ko je bilo treba odpovedati 170 km razdaljo, oziroma vmes ustaviti 100 in 60 km razdalji. Vendar vse odločitve so imele v ozadju samo en razlog - to je varnost tekmovalcev, saj smo kot organizatorji odgovorni za varno izvedbo tekmovanja.

Veseli smo bili mnogih pohval za kvalitetno izvedbo, kljub zares težkim pogojem, hkrati pa se zavedamo, da moramo v prihodnjih izvedbah tudi še marsikaj nadgraditi. Sploh po tako težavni izvedbi se dobro vidi, kje so še šibke točke.

Bi se pa ob tej priložnosti zahvalil vsem prostovoljcem. Bilo jih je okoli 300 in prav zares so še enkrat pokazali, da so prav prostovoljci srce tekaških prireditev.

Upam, da so tekači na trasah čim bolj uživali in da so bili tudi med tekmo prisotni tako iskreni nasmehi in veselje, kot smo jim bili priča ob prihodih v cilj. Za nas lahko rečem da smo dali vse od sebe. Hkrati pa upam, da se v čim večjem številu vidimo zopet septembra 2023.«

Catherine Poletti, UTMB Group Chairwoman:

»Tekaški dogodki, ki so del UTMB World Series, se odvijajo na najbolj unikatnih in dostopnih lokacijah za največje število tekačev in tekačic, ki si želijo sodelovati na edinstvenem dogodku UTMB Mont Blanc. Zato smo izredno veseli, da zdaj Julian Alps Trail Run by UTMB tovrstno trail tekaško avanturo prinaša v osrednjo evropo in Slovenijo. Trail tek tako po celem svetu kot tudi v Sloveniji postaja vedno bolj priljubljen, tekače in tekačice pa privabljajo ravno čudovite stezice, kot jih najdemo tudi na Julian Alps Trail Run by UTMB.

Pri UTMB-ju verjamemo, da mora biti trail tek dostopen vsem in slovenski dogodek omogoča ravno to – z daljšimi razdaljami do 170 km za najbolj izkušene tekače, pa tudi s krajšimi 10, 15 in 30 km za tiste, ki se s trail tekom spoznavajo in si želijo izkusiti delček tistega, zaradi česar ljudje obožujejo trail tek.

Slovenija je čudovita država in popolno okolje za ljubitelje narave ter vse tiste, ki si želijo aktivnih počitnic, saj ponuja neverjetno naravo z jezeri, gorami in neverjetno kuliso. Julian Alps Trail Run by UTMB tekačem in tekačicam ponuja priložnost za pristno povezovanje z naravo in resnično priporočamo vsem sodelujočim, njihovim prijateljem in družinam, da si vzamejo čas in izkusijo lepoto te države.«