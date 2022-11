Vsak dan je treba umiti le tri dele telesa, pravijo zdravniki

Vsakodnevno tuširanje, da ali ne? Kakšno vprašanje sploh to je? Že, že, vendar zdravniki opozarjajo, da se mogoče umivamo prepogosto.

Mnogi se tuširajo vsako jutro, da se zbudijo sveži in čisti za nov dan, drugi to raje storijo zvečer, da bi se po napornem dnevu končno sprostili in pripravili na spanje. V obeh primerih pride do vsakodnevnega kompletnega umivanja, tuširanja ali kopanja.

Presenetilo vas bo, če povemo, da mnogi strokovnjaki menijo, da vsakodnevno tuširanje ni priporočljivo. Na spletni strani outsideonline so se precej razpisali o tem. Trdijo, da se ni treba tuširati vsak dan, vseeno pa je treba redno umivati ​​tri pomembne dele telesa.

Vsakodnevno tuširanje ni nujno

Čeprav je logično verjeti, da vsakodnevno tuširanje pomaga naši koži, je resnia drugje. Tuširanje lahko kožo preveč izsuši, še posebej pri nekakovostnih milih in gelih za prhanje z visoko vrednostjo pH. Poleg tega bo pogosto tuširanje kožo osiromašijo esencialnih maščob, lipidov in bakterij, ki ji pomagajo, da ostane gladka, se upira vnetjem in krepi njeno zaščitno plast.

Kako pogosto naj se tuširamo?

Zaradi zgoraj navedenih razlogov ne priporočajo vsakodnevnega celostnega tuširanja. Prepogosto pranje ni dobro niti za lase, saj jih preveč izsuši, če jih umivate z veliko šampona. Mnogi strokovnjaki priporočajo tuširanje vsak drugi dan, kar pomeni trikrat ali štirikrat na teden.

Kaj bi morale biti prioritete?

Umivanje celega telesa z milom lahko koži povzroči težave. Po drugi strani pa morate vsak dan nujno dobro umiti določene dele telesa. Zdravniki svetujejo, da si dnevno umivate naslednje tri dele telesa, celotno telo pa le vsak drugi dan.

Prioritete so pazduhe, mednožje in stopala. Na teh delih telesa se nabira največ umazanije in vlage, zato lahko postanejo žarišče glivičnih okužb. Seveda pa ne pozabite na redno umivanje rok, pa tudi obraza, saj je to daleč najpomembnejše za vaše zdravje.