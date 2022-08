Za doseganje dobrih rezultatov se moram držati strogo začrtane diete

Znanost pravi: »Ne priporočam točno določene diete,« pravi Monique Ryan, športna nutricistka in avtorica knjige Sports Nutrition for Endurance Athletes. »Sama prehrano in diete priporočam glede na vadbeni program posameznika.«

Mit ovržen ali ne: Točno določene diete so le modne muhe in dobre marketinške poteze. Nobena prej določena dieta ne bo popolna za vsakega posameznika.

Brezglutenska dieta, paleo dieta in beljakovinska dieta so le najbolj znane izmed teh, ki so trenutno v modi. Ena dieta ne bo dovolj.

Nekateri vrhunski športniki mislijo, da bo izločitev ogljikovih hidratov iz njihovih jedilnikov pripomogla pri doseganju rezultatov, a pozabljajo, kako pomembni so hidrati za aktivno človeško telo.

Rynaova pravi: »70-kilogramski tekač lahko potrebuje 360 gramov ogljikovih hidratov za lahkoten tek in 480 (dodatna majhna porcija testenin) za daljšega in hitrejšega.« Če vam je neka dotična dieta dejansko pisana na kožo, toliko bolje, a zavedajte se, da ste med enim odstotkom srečnežev. Mit ovržen.