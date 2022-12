Zakaj gre Roglič na Giro in ne na Tour?

Ugibanj je konec, Roglič ne gre na dirko po Franciji, ampak na dirko po Italiji. Pričakovano. Letošnji Tour je v tretje skušal osvojiti, a mu je zaradi padca (spet) spodletelo. Zmagal je njegov moštveni kolega Danec Jonas Vingegaard, ki je bi lani drugi, dobrih pet minut za Tadejem Pogačarjem. Torej je za vodstvo Rogličeve Jumbo Visme odločitev na dlani; trikrat si poskusil, trikrat ti ni uspelo, Jonasu pa je. Jonas gre branit zmago, ti, Primož, pa greš v boj za rožnato majico v Italijo.

Po končani sezoni se je Roglič odločil za sanacijo poškodbe rame. Operacija je uspela, okrevanje je trajalo dolgih 90 dni brez kolesa. Takoj po 90-dnevih je Primož že tekel na smučeh. Tisti, ki so ga operirali so najbrž prebledeli. No, dopuščam tudi možnost, da je smučarski tek dobra rehabilitacija po operaciji rame. Vsi tisti, ki ste operirali ramo, boste zdaj še v stoto prikimali, da je Roglič pač čudež.

In ravno zaradi operacije in dolge rehabilitacije smo bili (skoraj) prepričani, da je Giro datumsko za Primoža preblizu. Za boljšo pripravo bi potreboval več časa, ravno dovolj, da bi bil v odlični formi za Tour. Zakaj pa jumbovci ne bi spet imeli dveh orožij na pedalih?

Roglič je bil na rehabilitaciji ravno, ko so tekmeci imeli sezonsko pavzo. Potem se je okrevanje precej zavleklo v pripravljalno obdobje. Rama je kot kaže super dobro zaceljena, če lahko teče na smučeh. Roglič zdaj pridno trenira na kolesu in odločitev je padla; časa za pripravo na Giro je več kot dovolj. Mi smo skeptični. Kaj, če se izkaže, da poškodba rame le ni tako nedolžna? Še vedno mu ostaneta Tour in Vuelta, kajne?

Dodatni vzroki za nastop na Giru

Na Giru 2023 bodo kar tri posamične vožnje na čas! Skupaj 70 kilometrov. In vemo, da je Primož v tej disciplini olimpijski prvak. Ampak na štartu bo tudi Belgijec Remco Evenepoel, svetovni prvak in čudež. Kdo sploh še lahko premaga Evenepoela? Tudi sam sodim v skupino ljudi, ki trdimo, da se bodo v naslednjih nekaj sezonah vsi potegovali za drugo mesto, če bo na dirki Remco. Po prikazanem v letu 2022 bo Evenepoel kraljeval v tem športu. Torej, trasa Gira je bolj pisana na Rogličevi nogi, kot pa trasa Toura. In to je zagotovo drugi razlog, zakaj so Rogliča poslali v Italijo.