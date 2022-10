Zakaj je dobro jesti kivi?

Kivi je bil prvotno znan kot kitajska kosmulja, nato pa so ga sredi dvajsetega stoletja zaradi tržnih razlogov preimenovali, najprej v melono, šele zatem pa v kivi. To ime je kivi dobil po ptiču kiviju iz Nove Zelandije, saj naj bi bil sadežev olupek podoben perju ptiča kivija.

Kivi izvira iz Kitajske, kjer je bil razglašen za državen sadež Republike Kitajske. Tudi druge vrste rodu aktinidij so bile najdene na področju Kitajske in vzhodne Japonske.

Kivi je osvežilen sadež, ki ima visoko hranilno vrednost, saj je bogat z vitaminoma C in K, kalijem, folati in vlakninami.

Ta majhen sadež je pravi eliksir zdravja in lepote, zahvaljujoč svojemu prispevku vitaminov in antioksidantov lahko okrepi naš imunski sistem, spodbudi prebavo in zaščiti zdravje kože in las. Healthline je odkril še nekatere prednosti tega izjemnega sadeža.

Kiviji se v splošnem delijo na zeleno in zlato vrsto. Zelena vrsta kivijev ima zelenorjavo lupino poraslo z dlačicami, meso zelene barve z drobnimi črnimi semeni.

Zlata vrsta kivija je na Novi Zelandiji razvita iz zelene vrste za tržne potrebe. Za razliko od zelene vrste ima zlati kivi gladek, bronast olupek, ki je manj kosmat, tako da ga lahko pojemo skupaj z olupkom.

V Sloveniji se goji samo zelena vrsta kivija sorte Hayward in Bruno predvsem na primorskem in v Vipavski dolini.

Kdaj ga ne smete jesti?

Da bi izkoristili vse njegove prednosti, je priporočljivo zaužiti vsaj en kivi na dan. Dodamo ga lahko jogurtu, sadni solati ali pripravimo smuti. Toda kljub dejstvu, da ima to sadje bogat in sladek okus ter veliko uporabnih lastnosti, lahko prinese tudi težave in stranske učinke.

Občutek srbenja in pekočega na jeziku, ki je zelo pogost pri požiranju kivija, je lahko posledica dejstva, da je ta sadež bogat z igličastimi kristali kalcijevega oksalata, ki lahko povzročijo draženje ustne sluznice. V vsakem primeru, če postane občutek pretiran, je vedno priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom.

Vse prednosti kivija

Kivi je izjemno koristen za naše telo, saj vsebuje veliko količino različnih vitaminov, kot so vitamin C, vitamin K, vitamin E, B3 in B5, je pa tudi vir mineralov, kot so kalcij, magnezij, fosfor in kalija, pri slednjem prekaša celo banane.

Zahvaljujoč količini vitamina B9 ali folne kisline in vitamina C ali askorbinske kisline ta sadež krepi kostni mozeg in tako ustvarja povečano proizvodnjo rdečih in belih krvničk, ki ustvarjajo protitelesa in gradijo imunski sistem.

Zaradi obilice vitaminov B9 in C ima kivi sposobnost povečanja absorpcije železa, zaradi česar je zelo koristen za preprečevanje anemije.

Kivi je naravni antioksidant

Med številnimi koristmi kivija je dejstvo, da ima ta sadež odlične antioksidativne lastnosti, ki igrajo ključno vlogo pri zaščiti naših celic pred različnimi poškodbami.

Zdravilo proti stresu

Kivi vsebuje vitamin C in magnezij, ki pomagata zmanjšati raven stresa. Številne raziskave so pokazale, da je kivi bogat z različnimi spojinami, med drugim z antioksidanti in serotoninom, ki so lahko koristni pri zdravljenju motenj spanja, zato ta sadež velja za pravo živilsko pomirjevalo.

Prav tako zaradi visoke vsebnosti vitamina C kivi pomaga v boju proti poškodbam kože zaradi izpostavljenosti soncu in onesnaženosti, sprošča in čisti kožo, zmanjšuje gube, preprečuje prezgodnje staranje in izboljšuje splošno zdravje kože.

Zahvaljujoč naravnim odvajalnim lastnostim je uporaba kivija še posebej primerna za tiste, ki trpijo zaradi zaprtja ali razdražljivega črevesja, saj spodbuja prebavo in prispeva k absorpciji hranil.

Popoln kot prigrizek

Kivi je poleg vsebnosti vlaknin poln vode. Zaradi teh sestavin je naravno čistilo, ki daje tudi občutek sitosti, zaradi česar je popoln zdrav prigrizek.

Zahvaljujoč prisotnosti luteina, ki ima sposobnost absorbiranja krajših svetlobnih valov, kot so modra svetloba in UV žarki, kivi pomaga zaščititi našo kožo pred sončnimi žarki.

Zaradi prisotnosti vitamina K in omega-3 maščobnih kislin ima kivi lastnost redčenja krvi, kar zmanjšuje možnost nastanka strdkov.

Zaradi visoke vsebnosti vitamina E je kivi idealen za rast las. Ta mali sadež krepi lasišče, lase naredi močnejše in sijoče ter preprečuje izpadanje las.