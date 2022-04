Če so se v vas ponovno prebudili vaši nabiralniški nagoni in se že pasete po okoliških gozdovih ste se zagotovo že znašli tudi med zelenimi preprogami čemaža. Seveda ponovno opozorilo pri nabiranju čemaža ne bo odveč.

Če v to niste prepričani tega raje ne počnite, da ne podležete kašni zastrupitvi.

Sicer pa zdravi in bogati čemaž kot smo nekoč že dejali dobrodejno vpliva na naše delovanje. Pa vseeno ponovimo, da je odličen razstrupljevalec našega telesa, čisti kri, ureja prebavo, deluje protivnetno,… in sodi med ene najbolj zdravilnih divjih rastlin pri nas.

Le te nam lahko služijo za čudovito brezmesno pa vendar ne povsem brez beljakovinsko kar kalorično kosilo, saj vsemu družbo poleg sirov delajo tudi jajca. Seveda pa tudi za zgodnjo večerjo morda ne bodo hodile v napoto.

Poletov recept: Zapečene pirine palačinke s čemažem in sirom. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za pekač 25 x 30 cm potrebujemo:

Masa za palačinke:

olje

4 dl mleka

1,5 dl radenske

Pribl.150 g pirine moke

Sol

3 jajca

Nadev:

2 veliki žlici kremnega sira

200 do 250 g skute

Sol, poper

2 jajci

2 žlici kisle smetane

2 žlici kajmaka

Šop (150 g) čemaža

Za preliv:

Malo ribanega sira ali listi, jajce in nekaj kisle ali sladke smetane

Priprava:

Iz mase za palačinke spečemo palačinke. Čemaž v vreli vodi na hitro pokuhamo, odcedimo in sesekljamo. Iz preostalih sestavin za nadev zmešamo gladko zmes in ji dodamo sesekljan čemaž. Nadev namažemo na palačinke in jih zavite zložimo v pomaščen pekač. Palačinke potresemo s sirom in prelijemo s smetano in jajci. Pečemo jih pri temperaturi 180 stopinj kakih 30 minut.