Zdravniki o še posebej škodljivih stvareh za naše zdravje

Lahko da gre za slabe navade, lahko za način življenja, vendar zdravje bi moralo biti na prvem mestu. Da, tudi če je vaša služba sedeča, se morate zavedati, kaj to dolgoročno pomeni za vaše telo.

Naše vedenje ne vpliva samo na naše fizično zdravje, ampak tudi na naše psihično počutje. To je najbolj očitno v nezdravih navadah, pa tudi v tistih, o katerih mislimo, da so zdrave. Te imajo lahko pod določenimi pogoji negativne psihološke posledice.

Po mnenju zdravnikov je naslednjih pet stvari še posebej škodljivih za naše zdravje.

Slaba kakovost spanja

Dolgotrajen nekakovosten spanec je lahko poguben za naše zdravje, opozarjajo strokovnjaki. Ljudje smo edina vrsta, ki si namerno prikrajša spanec. Mnogi preživijo vse življenje v konstantnem pomanjkanju spanca, ne da bi se tega sploh zavedali. Vsaka bolezen, ki je značilna za razvite države, je vzročno in pomembno povezana s pomanjkanjem spanja.

Odvečna maščoba na trebuhu

Če dovolite, da maščoba na trebuhu uide izpod nadzora, lahko to negativno vpliva na številne vidike zdravja in dobrega počutja. Trebušna maščoba je najnevarnejša vrsta maščobe, saj lahko obdaja tudi notranje organe. Raziskava je pokazala, da ta vrsta maščobe povečuje tveganje za razvoj več vrst zdravstvenih težav, vključno s srčnimi boleznimi, sladkorno boleznijo, težavami z jetri, nekaterimi vrstami raka in tveganjem nenadne smrti.

Preveč časa preživite v sedečem položaju

Zdravniki opozarjajo, da je celodnevno sedenje zelo negativno za zdravje. Raziskave povezujejo dolga obdobja sedenja s številnimi zdravstvenimi težavami, kot so debelost, visok krvni tlak, visok krvni sladkor, odvečna telesna maščoba okoli pasu in nezdrava raven holesterola.

Dokazano je, da preveč sedenja in dolgotrajna obdobja sedenja povečujejo tudi tveganje za smrti kot posledico bolezni srca in ožilja ter raka. Vsako daljše obdobje sedenja – bodisi za mizo, za volanom ali pred zaslonom – je škodljivo.

Čezmerno uživanje alkohola

Po mnenju zdravstvenih strokovnjakov je zastrupitev z alkoholom eden vodilnih vzrokov smrti na svetu. Število presaditev jeter se je v zadnjih desetih letih povečalo. Bolezen jeter, povezana z alkoholom, je glavni vzrok za potrebo po presaditvi jeter. Pitje velikih količin alkohola vpliva tudi na srce. Lahko dobite kardiomiopatijo in zvišan krvni tlak, kar potem seveda lahko poveča tveganje za možgansko kap.

Kajenje

Kajenje cigaret je eden od vzrokov za vsako peto smrt. Trije največji vzroki smrti zaradi kajenja so bolezni srca in ožilja, pljučni rak in kronična obstruktivna pljučna bolezen. Poleg teh je kajenje povezano še s številnimi drugimi vrstami raka, okužbami, sladkorno boleznijo, osteoporozo, težavami z zanositvijo, erektilno disfunkcijo, želodčnimi čiri itd. Opustitev kajenja vam ne bo samo podaljšala življenja, ampak tudi izboljšala njegovo kakovost. Prednosti prenehanja kajenja so resnične, tudi pri 80! Večina kadilcev trikrat poskuša opustiti kajenje, preden se jim uspe znebiti te slabe razvade. Ne obupajte. Tudi če kadite tako rekoč vse življenje, nikoli ni prepozno, da nehate.