Življenje v vrtincu hormonov

Usihanje hormonov

Zadovoljstvo in skrb …



Ah, menopavza

Premočno, prepogosto, prešibko

Urinska inkontinenca. Foto: Shutterstock

Stopenjsko zdravljenje



Vrste inkontinence

Zgodovina sicer kaže, da je od daljne preteklosti na skoraj vseh področjih življenja prevladovala moč moškega hormona testosterona.Vendar pa je bila v skrbi za zdravje, počutje in prihodnost novih generacij razmeroma zgodaj izbojevana in bolje organizirana skrb za ženske, materinstvo in pozneje tudi menopavzo. Ne nazadnje znamenita »tabletka«, revolucionarno odkritjeza uravnavanje plodnosti in rojstvo le želenih otrok, slavi že častitljivih šestdeset let. Moški je še nimajo … Se pa postopoma vse bolj krepi prepričanje, da tudi moški potrebujejo bolj poglobljeno in sistematično, v androloško problematiko usmerjeno obravnavo.Pojem andrologija, ki obravnava »močnejši« spol, se je v strokovni literaturi pojavil šele v petdesetih letih dvajsetega stoletja, ko so se začeli ukvarjati predvsem z moško neplodnostjo, šele pozneje pa z drugimi težavami moških.Pomanjkanje ženskega spolnega hormona estrogena pri ženskah in testosterona pri moških ter fiziološke spremembe, ki se dogajajo z leti, doživljata oba spola, a precej različno. Kot pojasnjuje prof. dr. Marija Pfeifer, začne testosteron počasi usihati okrog 35. leta in se potem vsako leto zmanjša za 1,6 odstotka. Drugače je pri ženskah, kjer menopavza nastopi hitro, v povprečju okoli 50. leta, ko jajčniki povsem prenehajo izločati estrogen. Zato so simptomi pri ženskah bolj intenzivni, moteči in opazni.Pri moških se pozno nastali hipogonadizem, to je skupek sindromov, ki se pojavljajo v zrelejših letih, prikrade zelo počasi in postopno.Testosteron moškim upravičeno veliko pomeni. Omogoča normalno spolnost, povečuje mišično maso in moč, zavira kostno resorpcijo, spodbuja tvorbo kostnine, povečuje mineralno gostoto, ugodno vpliva na kognitivne funkcije, na razpoloženje, čustvovanje in storilnost. Njegovo usihanje ima na drugi strani ravno obratne učinke ...Z razvojem medicine obstaja učinkovito nadomestno zdravljenje v primerih, ko se ob kliničnih znakih dokaže še znižana koncentracija testosterona v serumu. Uporablja se testosteron v gelu in v obliki depo injekcij. Zdravljenje s testosteronom ugodno vpliva na marsikaj.Vendar pa je ključno, da se pred uvedbo testosterona izključi rak prostate, ki je v starosti najpogostejši rak pri moških, med zdravljenjem pa je treba nadzorovati še PSA in občasno opraviti še nekatere druge preiskave.O menopavzi pri ženskah se danes govori več kot v preteklosti, a je še precej tabu, zadrega, ki jo spremljajo predsodki in neredko prepričanje, da je treba pač potrpeti ob navalih vročine in izrazitega znojenja, nespečnosti, nelagodju, urogenitalnih težavah, upadanju fizične moči, koncentracije … Strokovnjaki ob tem vedno poudarjajo, da si je omenjene in druge težave mogoče precej olajšati oziroma ukrepati že preventivno, z zdravim načinom življenja, kar vključuje primerno prehrano, redno telesno dejavnost in čas, ki si ga je treba vzeti za sprostitev in izboljšanje počutja. Pogosto pa vse naštete aktivnosti ne zadoščajo. Zato imajo ženske na voljo tudi različne vrste hormonskega nadomestnega zdravljenja. Slovenski ginekologi ob tem poudarjajo, kako pomembna je na tem področju individualna obravnava, ki mora biti prilagojena željam in potrebam pacientk ter v skladu s pravili medicinske stroke.Ena najpogostejših težav, ki se pritihotapi z leti in močno poslabša kakovost življenja, urinska inkontinenca oziroma nehoteno uhajanje urina, je pogostejša pri ženskah, ki jo tudi doživljajo drugače kot moški. Če imajo ženske težavo, ker »pogosto preveč pušča«, je pri močnejšem spolu tesnjenje premočno predvsem zaradi povečane žleze prostate, ki oži zgornji del sečnice. Tako morajo tudi moški v svojem seniorskem obdobju čez dan in ponoči pogosteje »na odtiščanje«, a je po svoje ironija v tem, da olajšanje ni popolno in ne traja dolgo. Čeprav je mehur »sporočal«, da je treba nemudoma odtočiti, je curek šibak ali urin le kaplja in mehur se ne more popolnoma izprazniti.Tak ritual se potem ponavlja, in ko se prej ali pozneje stanje poslabša, je treba poiskati strokovno pomoč. Kot pravijo strokovnjaki podjetja Abena, ki proizvaja higienske izdelke, običajno mineta dve leti, morda celo več, preden moški zaradi inkontinence poiščejo zdravniško pomoč. Težava nastopi, ker zaradi predolgega odlašanja obiska pri zdravniku težave z inkontinenco prerastejo v zelo resno zdravstveno težavo in močno vplivajo na kakovost življenja.Pri ženskah naj bi imelo v obdobju menopavze in pozneje kar polovica tako hude težave z uhajanjem urina, da potrebujejo zdravniško pomoč. Za to je vzrok večinoma fiziologija ženskega telesa, saj se na sečilih in pozneje vse manj prožnem mišičju spodnjega dela medenice poznajo posledice porodov in različnih drugih težjih telesnih obremenitev. Pri obeh spolih je urinska inkontinenca, kot je bilo že omenjeno, posledica različnih poškodb ali bolezni.Kot obstajajo različne vrste urinske inkontinence, so različni tudi pristopi k zdravljenju. Reševanja težav prekomerno aktivnega mehurja se je vedno treba lotiti stopenjsko. Zdravniki, ki najprej pojasnijo vzroke za te težave, ženskam med drugim svetujejo, naj poskušajo zavestno podaljšati čas med uriniranji, priporočajo redno izvajanje vaj za krepitev mišic medeničnega dna, kar je primerno za oba spola, predpišejo pa lahko tudi ustrezna zdravila.Obstajajo štiri različne vrste inkontinence: stresna, urgentna, pretočna in fekalna.Stresna inkontinencaObičajno je posledica šibkega medeničnega dna. Smeh, kašljanje, dvigovanje bremen itn. lahko povečajo pritisk na mehur, iz katerega uide urin. Stresna inkontinenca se pojavlja predvsem pri ženskah.Urgentna inkontinencaPogosto uriniranje z močnim curkom. Nehotena kontrakcija mehurja, ki povzroči veliko nujo po uriniranju – oseba s takšnimi simptomi pogosto ne uspe pravočasno priti do stranišča. Urgentna inkontinenca se pojavlja tako pri moških kot pri ženskah.Pretočna inkontinencaŽe najmanjše povečanje pritiska na mehur povzroči, da ta popusti. Občutek potrebe po uriniranju se ne pojavi, dokler ni mehur čisto poln. To pomeni pogosto uriniranje, mehur pa izpušča majhne količine v šibkem curku. Ob normalni spodbudi je težko začeti urinirati, za popolno praznjenje mehurja pa je pogosto uporabljena trebušna mišica.Fekalna inkontinencaPomanjkanje nadzora nad defekacijo, ki vodi v nehoteno praznjenje črevesja. Zaprtost, driska in nehotena dejavnost črevesja so simptomi fekalne inkontinence, ki se lahko pojavijo posamezno ali hkrati. Vir: www.abena-helpi.si