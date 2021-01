Zloglasni Streif čaka smukače

Deli proge po vrsti od vrha navzdol:

Največ, kar pet zmag na Streifu ima Švicar Didier Cuche. FOTO: Pool Reuters Pictures

Kar 3312 metrov dolga proga je ena od najzahtevnejših smučarskih preizkušenj, pred katero imajo spoštovanje še tako izkušeni smučarji. Start letošnjega smuka je 23. januarja 2021.Streif je klasična smukaška proga in velja za eno najtežjih in najdaljših tekmovalnih smučarskih prog na svetu. Leži nad mestecem Kitzbühel na Tirolskem pod goro Hahnenkamm. Poleg smuka organizirajo še superveleslalom in slalom.Povprečni naklon smuka je 27 odstotkov oziroma 15,1 stopinje, na najstrmejšem delu proge, imenovanem Mausefalle (Mišnica), pa kar 85 odstotkov oziroma 40,4 stopinje. Tukaj smučarji pri vrtoglavih hitrostih skočijo dobesedno v prepad, v neznano, skoki pa so dolgi tam okoli 60 metrov.Največkrat, petkrat, je bil zmagovalec proge Švicar, štirikrat jo je osvojil AvstrijecIme proge: StreifStart je na 1665 nadmorske višineCilj na 805 metrih nadmorske višineVišinska razlika: 860 metrovDolžina proge: 3312 metrovPovprečna strmina: 27-odstotnaMaksimalna strmina: 85-odstotna, minimalna: dvoodstotnaPrva smukaška tekma za pokal Hahnenkamm je bila izpeljana davnega leta 1931, vendar na drugi progi. Prvi zmagovalec je bilki je zmagal s časom 4:32,4 minute. Na progipa tekmujejo od leta 1937 naprej. Rekord proge drži Avstrijec, ki je leta 1997 zmagal s časom 1:51,58 minute. Tekme v svetovnem pokalu pa prirejajo že od prve sezone leta 1967.Startschuss, startna strminaMausefalle (Mišnica), skok in kompresija, najstrmejši del proge s 40,4-odstotnim naklonomKarusell, S-zavojiSteilhang, strmina in tehnični vstop v ravninoBrückenschuss in Gschöss, drsenje po ravniniAlte Schneise (Stara zanka)Seidlalmsprung (skok pri Seidlalmu), novost iz leta 1994Lärchenschuss, drsenjeHausberg (Kmetija), skokQuerfahrt (Traverza), poledeneli prečni prehodZielschuss (ciljna strmina), skok in kompresija s hitrostjo do 140 kilometrov na uroRasmusleitn, skok in ravnina pred ciljem