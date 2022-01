Zračno kolo je najboljša mučilna naprava za kurjenje kalorij

Zračno kolo? To je stacionarno kolo z zračnim uporom. Vseeno se ne slepite, tudi če mu rečemo zračno kolo. To je vožnja s kolesom, in hkrati sploh ne. Za razliko od navadnega kolesa ali trenažnega fitnes kolesa ima zračno kolo namesto sprednjega kolesa velik ventilator.

Generator vseh muk

Medtem ko stacionarno kolo nastavimo na določen upor (ali vate), je pri kolesu kolo na zračni upor drugačno - hitreje, ko pedalirate, več upora ustvarite.

Bolj, ko delaš, težje postane. Poleg tega hkrati uporabljate tudi roke, kar omogoča, da skupaj krepite tako zgornji kot spodnji del telesa. Za fitnes poznavalce – to je kolesarski ekvivalent sobne naprave za veslanje. To je vadba za celotno telo, ki je zagotovo ne morete narediti na običajnem kolesu.

Ker hkrati uporabljate roke in noge, se vaš srčni utrip dvigne za približno 20 odstotkov višje, kot če bi samo poganjali z nogami, zato ob tem za približno enako količino tudi povečate izgorevanje kalorij. Prav tako je zračno kolo nežnejši za sklepe. Trpijo pa srce in pljuča. Poleg tega, za razliko od drugih koles, na zračnem sedite bolj pokonci in to ustvarja manj pritiska na hrbtenico.

Ena od glavnih prednosti ventilatorskega kolesa je, da omogoča izboljšanje kardio zdravja. Dobro zdravje srca lahko, kot vemo, zmanjša tveganje za bolezni srca, visok krvni tlak, sladkorno bolezen tipa 2 in druge bolezni. Kardio vadbe pomagajo srcu učinkoviteje črpati kri po telesu.

Zračno kolo torej služi številnim zdravstvenim namenom. Kolesarsko gibanje, ki je vključeno v vadbo na zračnem kolesu, omogoča učinkovit pretok krvi po telesu. Je učinkovito sredstvo za kardio in dihalno vadbo. Najboljša zračna kolesa omogočajo dobro krepitev mišic in utrditev celotnega telesa.

Takšno kolo je dobra oprema za hitro kurjenje kalorij, nekateri modeli nam pomagajo porabiti celo (tako v oceni enega izmed modelov) do 80 kalorij na minuto, odvisno od intenzivnosti vadbe, to je posledica preprostega mehanizma, s katerim kolo deluje. Kolo uporablja mehanizem pritisni-potegni-pritisni, ki naredi vadbo bolj intenzivno

Nekateri ljudje se zračnega kolesa bojijo, ker zahteva tako delo z nogami kot z rokami, in sprašujejo, ali lahko na zračnem kolesu samo pedaliraš in če lahko roki počivata?

Zračno kolo je vsestransko, tako da na njem lahko kolesarite, kot da je stacionarno kolo, ali ga uporabljate kot eliptični trenažer z uporabo rok in nog.

Ko primerjamo različne kardio vadbe, dobimo prvi vpogled v to, zakaj je zračno kolo odlično. Povprečen fitnes navdušenec lahko med veslanjem na simulatorju pokuri 12 kalorij na minuto, in 11 kalorij na minuto med tekom na stezi. Čeprav zračno kolo največkrat primerjamo s simulatorjem veslanja, veslačem, velja, da na jurišnem kolesu lahko pokurimo še bistveno več kalorij.

Pa vendar, Poletov pomislek: naprave so za redno in strukturirano vadbo z dolgoročnimi koristmi, ne za doseganje hipnih rekordov in dokazovanj, ki so sama sebi namen.

Kako uporabljati zračno kolo?

Kako pogosto naj uporabljam zračno kolo? Vadbo izvajajte 2- do 3- krat na teden (povečajte treninški čas za 5 minut vsaka dva tedna, dokler ne dokončate vadbe, dolge 30 minut. Potem se lahko lotite intervalov.

No, in zdaj smo pri bistvu ...

Zračno kolo je torej pripomoček za zahtevno vadbo, tu ni kaj. Če ste uživač, ga ne potrebujete, če ste športnik po duši in ste se pripravljeni potruditi čez mejo ugodja, pa je to resnično pravi stroj za vas. Visokointenzivne intervalne vadbe (vadbe HIIT) so na splošno najboljše mesto za začetek. In ker se vam pri tem kolesu ni treba ukvarjati z gumbi ali številčnicami, da bi spremenili upor, lahko preprosto skočite na kolo in začnete.

Vadba

Najprej si je treba določiti aerobni test največje hitrosti (MAS): peljite kolo pet do šest minut z enakomernim tempom. Na koncu bi vam moralo kolo povedati, kolikšno je vaše povprečno število vrtljajev v minuti. Hitrost, ki jo lahko zadržite pet minut, je vaša največja aerobna hitrost, in ko to veste, lahko svojo intervalno vadbo nastavite na več načinov:

• 20 sekund vklopljeno, 10 sekund izklopljeno

To pomeni, da vozite s 110 odstotki svojega MAS. Recimo, da vam je preskus povedal, da je vaš MAS 60 vrtljajev na minuto. V vklopljenem delu intervala bi vrteli pri 66 vrtljajih na minuto. Nadaljujte z 10 sekundami premora. Izklopljeno pomeni, da preprosto vrtite pedale z nogami. Naj vas tukaj ne skrbi hitrost – pomembno je, da si opomorete.

Če želite spremeniti stvari, druge možnosti za intervalni trening vključujejo:

• 10 sekund vklopljeno, 10 sekund izklopljeno

• 30 sekund vklopljeno, 30 sekund izklopljeno

• 30 sekund vklopljeno, 15 sekund izklopljeno

Skupno število intervalov, ki jih opravite, se razlikuje glede na vaše razmerje med naporom in počitkom. Priporočljivo je, da zadnjih 10 do 15 minut vadbe porabite za t.i. kondicioniranje na zračnem kolesu. To pomeni vadbo za krepitev moči, ki krepi mišično-skeletni sistem in izboljša vašo sposobnost opravljanja fizičnih nalog.

Če želite stvari spremeniti, lahko uporabite zračno kolo tudi za zmerno vožnjo (v razponu od 10 do 15 minut). Lahko pa poskusite s časom na tri ali pet kilometrov. Ne glede na to, po kateri poti se odpravite, boste napredovali.

Vendar pa: nikoli se vadbe ne lotite sami, ali po nekem internetnem načrtu, pač pa vedno vprašajte za nasvet trenerja. In vedeti morate, kako je z vašim zdravjem, če je tak napor sploh za vas.

Zračno kolo, veste, šala, še najmanj športna. Ko si na njem, gre zares. Zato so ga tudi zasnovali, in za ljudi, ki to vedo.