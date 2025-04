Anketa med partnerji 18. poslovno-finančnega sejma

Banke, zavarovalnice, podjetja za odkupe terjatev in podobne institucije so ponudniki finančnih storitev podjetjem. Med partnerji 18. PFS smo opravili anketo, v kateri nas je zanimalo, kako lahko pomagajo podjetjem.

Kaj lahko DBS na področju obratnega kapitala ponudi strankam? Kako pomaga kmetijskim podjetjem in kmetijam pri obratnem kapitalu? Ali svoje stranke spremlja na dolgi rok?

Težko je odgovoriti enoznačno. Banka ima v ponudbi obsežen spekter produktov in storitev, ki jih ponuja strankam. Nekateri med njimi so posebej prilagojeni kmetijam. V primeru povpraševanja vsako stranko obravnavamo individualno in ponudbo prilagodimo vsaki posebej, glede na njene potrebe in aktualno stanje. DBS svoje stranke spremlja na dolgi rok, določeni kmetovalci so z nami s svojimi nasledniki že od začetka.

Kaj lahko Addiko ponudi na področju obratnega kapitala strankam?

V sodobnem poslovnem okolju je čas ena najdragocenejših dobrin. Vsaka zamujena priložnost lahko pomeni izgubljen posel, zato v banki Addiko podjetnikom omogočamo hitro, enostavno in učinkovito financiranje, prilagojeno njihovim potrebam. Z Addiko enostavnim podjetniškim kreditom podjetniki lahko pridobijo finančna sredstva do 250.000 evrov – brez zapletov in nepotrebne dokumentacije. Celoten proces poteka tako, da zagotavlja izplačilo v najkrajšem možnem času, običajno že v enem ali dveh delovnih dneh po oddaji vloge. To pomeni, da podjetja lahko ukrepajo takoj in nemudoma nadaljujejo uresničevanje svojih poslovnih načrtov, ne da bi jih pri tem ovirali dolgotrajni postopki ali administrativne ovire.

Poleg hitrosti v banki ​Addiko stavimo tudi na učinkovito in transparentno komunikacijo. Podjetja, ki potrebujejo hitro rešitev za financiranje obratnega kapitala, lahko preverijo svojo kreditno sposobnost in oddajo vlogo za kredit kar po spletu v le nekaj minutah. Fiksna obrestna mera jim pri tem zagotavlja predvidljivost pri vračilu kredita.

Podjetjem, ki zaradi finančnih kazalnikov niso upravičena do najetja Addiko enostavnega podjetniškega kredita, pa so na voljo skrbniki, ki jim pomagajo poiskati drugo najprimernejšo vrsto financiranja.

V banki ​Addiko poleg hitrih podjetniških kreditov poslovnim strankam ponujamo še celo paleto sodobnih finančnih rešitev – od poslovnih paketov, ki po novem vsebujejo tudi pravno svetovanje in pomoč pri izterjavi terjatev, različnih možnosti financiranja, poslovnih kartic z možnostjo plačila na obroke in drugih storitev, s katerimi uspešno podpiramo poslovanje podjetnikov, malih in srednjih podjetij.

Kakšna zavarovanja so zanimiva za mala in srednja podjetja? Kaj lahko Zavarovalnica Sava strankam ponudi na področju obratnega kapitala?

V Zavarovalnici Sava ponujamo malim in srednjim podjetjem (MSP) različna zavarovanja, prilagojena njihovim potrebam. Podjetniki se najpogosteje odločajo za Podjetniško premoženjsko zavarovanje, namenjeno MSP v storitvenih ali proizvodnih dejavnostih za zavarovanje zgradb, opreme in zalog. To med drugim vključuje na primer možnost zavarovanja stroškov poslovanja v primeru obratovalnega zastoja zaradi požara. Prav tako so zanimivi Zavarovanje odgovornosti, ki ščiti podjetje pred zahtevki tretjih oseb za škodo, za katero je podjetje odgovorno; kolektivno nezgodno zavarovanje, s katerim poskrbijo za varnost zaposlenih, in zdravstvena zavarovanja, ki omogočajo zaposlenim hiter dostop do zdravstvenih storitev.

Kakšne storitve lahko Atradius ponudi malim in srednjim podjetjem? Ali je zavarovanje terjatev v porastu?

Malim in srednjim podjetjem Atradius ponuja širok spekter storitev, ki jim pomagajo učinkovito upravljati tveganja, povezana s terjatvami. Med ključnimi rešitvami so zavarovanje terjatev, analiza poslovnih partnerjev in s tem povezano zgodnje opozarjanje na potencialna tveganja ter izterjava terjatev.

Da, povpraševanje po zavarovanju v zadnjih letih narašča predvsem zaradi povečane gospodarske negotovosti. Vse več manjših in srednjih podjetij se zaveda, da je zavarovanje terjatev ključno za ohranjanje finančne stabilnosti, še posebej pri poslovanju s tujimi partnerji.