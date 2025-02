Kako lahko tudi nabavniki vplivajo na poslovanje podjetij

Obratni kapital je ključen izziv vsakega podjetja – vpliva na tekoče poslovanje, stabilnost in možnosti za rast. Neustrezno upravljanje lahko privede do težav s plačilno sposobnostjo, medtem ko učinkovita strategija zagotavlja nemoteno financiranje sredstev in boljše pogajalske pogoje pri kupcih in dobaviteljih ter bankah.

Na 18. Poslovno-finančnem sejmu, ki bo 16. aprila v Portorožu, bomo raziskali, kako poslovne odločitve vplivajo na kratkoročno in srednjeročno plačilno sposobnost, kako se giblje obratni kapital ob nihanjih obsega poslovanja in investicijah, kje v podjetjih se skrivajo dobički in kje prihaja do izgub v obratnem kapitalu. Predstavili bomo tudi, kako upravljati kreditna tveganja, največ vrednosti pa imajo predstavitve dobrih praks različnih podjetij.

18. PFS bo strokovno vodil preizkušeni poslovni finančnik dr. Jožko Peterlin. FOTO: Delo

Najhitrejši vir financiranja Izkušeni predavatelji bodo največ pozornosti namenili finančni učinkovitosti oziroma posledicam različnih poslovnih odločitev na kratkoročno in srednjeročno plačilno sposobnost. Izvedeli boste, zakaj so terjatve, zaloge in dobavitelji najhitrejši vir financiranja. Srečanje organizira medijska hiša Delo skupaj z dr. Jožkom Peterlinom (Smartfin) kot programskim partnerjem, ki bo srečanje tudi vodil. Izkoristite možnost zgodnje prijave in se prijavite po ugodnejši ceni. Cena kotizacije je 250 EUR + DDV (redna kotizacija znaša 350 EUR + DDV). Zgodnje prijave so odprte do 28. februarja 2025. Prijavite se na 18. Poslovno-finančni sejem in si zagotovite svoje mesto Do 28. februarja 2025 si lahko zagotovite ugodnejšo kotizacijo z zgodnjo prijavo. Pohitite, saj je število prostih mest omejeno. Ob plačilu kotizacije boste imeli neomejen dostop do vseh predavanj in vsebin, ki jih bodo predstavili strokovnjaki. Sejem je tudi izvrstna priložnost za mreženje. Udeleženci bodo prejeli ekskluzivne digitalne predstavitve govorcev, darilno vrečko s praktičnimi darili ter dostop do Delovih tiskanih in digitalnih edicij, kar vam omogoča, da spremljate kakovostne vsebine tudi po dogodku.

Preverite program, ki je že objavljen na spletni strani.

Izkušnje bodo z nami delili:

Dr. Jožko Peterlin, Smartfin, poslovno-finančni svetovalec: Zakaj so terjatve, zaloge in dobavitelji najhitrejši vir financiranja? Koliko to stane in kakšna je korist obvladovanja obratnega kapitala?

Zakaj so terjatve, zaloge in dobavitelji najhitrejši vir financiranja? Koliko to stane in kakšna je korist obvladovanja obratnega kapitala? Robert Kristanc, strokovnjak za kreditna tveganja: Obnašanje obratnega kapitala ob nihanjih obsega poslovanja in investicijah

Obnašanje obratnega kapitala ob nihanjih obsega poslovanja in investicijah Primož Raktelj, MBA, Smartfin, pravnik: Unovčevanje terjatev v problematičnih razmerjih

Unovčevanje terjatev v problematičnih razmerjih Tjaša Repše, Armat d. o. o., vodja nabave in marketinga: Izkušnja obratnega kapitala v negotovih razmerah

Izkušnja obratnega kapitala v negotovih razmerah Srečko Frumen, VAR d. o. o., izvršni direktor: Vpliv plačilnih rokov na denarni tok pri razvojnih projektih

Vpliv plačilnih rokov na denarni tok pri razvojnih projektih Gašper Kuhta, Tech-gum d. o. o., vodja financ: Pogajanje s kupci v odvisnih razmerjih

Pogajanje s kupci v odvisnih razmerjih Dr. Aleksandra Kregar, Habitus consulting, višja poslovna svetovalka: Jasna komunikacija vodij: srčni utrip močne kulture podjetja

Jasna komunikacija vodij: srčni utrip močne kulture podjetja Okrogla miza, moderator: dr. Jožko Peterlin: Kako o obratnem kapitalu razmišlja finančna industrija?

Kako vaše poslovne odločitve vplivajo na poslovanje podjetja

FOTO: Črt Piksi

Kot boste izvedeli na 18. Poslovno-finančnem sejmu, je pomembno, da podjetja spremljajo svoje podatke, zadolženost in pogoje poslovanja s kupci in dobavitelji. Evropski finančniki še vedno poudarjajo pomen obvladovanja denarnih tokov, obratnega kapitala in dolgoročnega zadolževanja, ki je zaradi razmer na trgu – padca obrestnih mer – vedno bolj aktualno.

Na strokovnem srečanju, ki je namenjeno lastnikom in direktorjem srednjih in malih podjetij, samostojnim podjetnikom, vodjem financ in računovodstva, komercialistom v prodaji in nabavi ter vsem bralcem Delovih edicij, ki jih zanimajo poslovne finance, bodo predavatelji predstavili dobre prakse vodenja financ v podjetju in obvladovanje obratnega kapitala, saj hitra rast podjetja lahko privede do težav pri zagotavljanju likvidnosti.

Z upravljanjem obratnega kapitala do optimizacije poslovanja

Poslovno srečanje je namenjeno tudi druženju, mreženju in izmenjavi dobrih poslovnih praks. FOTO: Črt Piksi

Obratni kapital je razlika med kratkoročnimi sredstvi, kot so zaloge in terjatve, ter kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi.

Za zagotavljanje plačilne sposobnosti in kapitalske ustreznosti podjetja so sicer odgovorni direktorji podjetij, pomembno pa je tudi, da zlasti tisti, ki v podjetju skrbi za finance, sodeluje z drugimi poslovnimi funkcijami in razume finančne posledice odločitev, ki vplivajo na poslovanje podjetja.

Podjetja, ki stalno skrbijo za ohranjanje finančne varnosti, redno poravnavajo svoje obveznosti in skrbno obvladujejo svoje denarne tokove, zagotavljajo plačilno sposobnost. Tudi odnosi z bankami in drugimi finančnimi institucijami so ključni za ohranjanje kredibilnosti podjetja. Več o tem, kako ohranjati dobre odnose z bankami, boste izvedeli na aprilskem strokovnem srečanju.

Iz prakse: slovensko podjetje, ki je s finančno disciplino izboljšalo svojo pogajalsko moč

Gašper Kuhta FOTO: Osebni arhiv

Eno od podjetij, ki bo na 18. PFS predstavilo dobro finančno prakso, je tudi podjetje za proizvodnjo gumijastih izdelkov ter izdelkov iz gume in kovine Tech-gum, ki se zaveda, kako pomembno je ves čas krepiti finančno samopodobo podjetja.

S finančno disciplino in spremljanjem pravih kazalnikov jim je uspelo izboljšati pogajalsko moč v odnosih z bankami in velikimi kupci. Kot pravi Gašper Kuhta, ki v podjetju Tech-gum skrbi za pregled nad računovodskimi izkazi in njihovo analizo, za operativne procese in strateško upravljanje virov, vsaka poslovna odločitev vpliva na zadolženost podjetja, zato mora skrbno upravljati likvidnost zalog in terjatev.

Na 18. Poslovno-finančnem sejmu bo predstavil, kakšne kazalnike so uvedli in kako jim ta ukrep prinaša dolgoročne koristi.

Odgovoril nam bo tudi na vprašanje, kdaj lahko zavrnemo tudi kakšnega ključnega kupca, ki nam postavlja nemogoče pogoje. Izkušnje takšnega podjetja, kot je Tech-gum, so dragocene za vse, ki si želijo na trgu in pred bankami izboljšati svojo finančno samopodobo.