Posledice plačilne nediscipline: Ali je plačilni rok pomembnejši od cene?

Gospodarske razmere od slovenskih podjetij zahtevajo veliko prilagajanja in agilnosti. Podjetniki – lastniki in direktorji ter nabavniki –, ki jih zanima, kako je v podjetju mogoče z upravljanjem obratnega kapitala čim hitreje priti do denarja, se bodo 16. aprila srečali v Portorožu, kjer bo v organizaciji medijske hiše Delo potekal izjemno zanimiv poslovno-finančni dogodek – 18. Poslovno-finančni sejem (18. PFS).

Srečanje, ki ga Delo pripravlja v sodelovanju z izkušenim poslovno-finančnim svetovalcem dr. Jožkom Peterlinom, je namenjeno vsem, ki želijo izboljšati svoje znanje na področju poslovnih financ.

Predavatelji iz različnih slovenskih podjetij bodo s praktičnimi primeri predstavili, kako unovčevati terjatve in kako varno do denarja tudi v primeru insolventnega kupca. Plačilna nedisciplina namreč vpliva na likvidnost in predvidljivost denarnih tokov.

Dr. Jožko Peterlin z bralci Dela deli svoja razmišljanja o tem, kakšne so posledice finančne nediscipline:

Neplačniki so plevel

Dr. Jožko Peterlin FOTO: Marko Feist

Razmišljam, kako se plačilna nedisciplina lahko širi kot plesen ali plevel. Verjetno je bolje plevel zatreti čim prej in manj boleče. Predlagam, da skupaj razmislimo, kako naprej in kako postaviti odnose v prodaji in nabavi, da bomo imeli poleg računovodskega dobička tudi denar za plačilo dobaviteljem in zaposlenim.

Kdo vse me terja in koga vse terjam jaz?

Drug drugemu prodajamo, pa se morda ne zavedamo, da je poleg kakovostnega blaga ali storitve enako pomembno tudi kakovostno plačilo. Kakovostno opravljeno plačilo je na dogovorjen rok in v dogovorjeni višini. Velja se zamisliti, ali živim na kredit in delam za kredit. Ali potem sploh še živim?

Neplačniki so plevel?

Če ne bom pozoren na plevel v sosedovem vrtu, ga bo v prihodnje polno tudi v mojem in drugih vrtovih. Skrb za plevel nam jemlje čas za delo z žlahtnimi rastlinami in godnimi sadeži. Ali in koliko se bom ukvarjal s plevelom v sosedovem vrtu in koliko s svojim plemenitim rastlinjem, je stvar odločitve in ekonomske presoje.

Tisti, ki me terja, ga skrbi za mojo boniteto, mene skrbi za boniteto mojega kupca.

Likvidnost mojih terjatev je odvisna od bonitete kupca. Boljša ko je, nižji je diskont pri unovčevanju terjatev. Če obvladujem kupce, zagotavljam plačila svojih obveznosti. Zato razumem skrb mojega dobavitelja ali banke, ko me sprašujeta po plevelu v mojem vrtu.

Kakšen pogajalski položaj imam?

Ali sem v odvisnem ali neodvisnem razmerju, je odvisno od tega, kako finančno močen sem, kako konkurenčni so moji produkti in kakšen je moj poslovni vzvod. Podjetje s pretežno fiksnimi stroški ima slab pogajalski položaj, saj lahko že droben padec prodaje ogrozi plačilno sposobnost.

Se lahko pogajam samo za ceno ali tudi za plačilni rok?

Podjetje, ki je na pragu zadolženosti ali že prezadolženo, nima izbire. Plačilni rok je pomembnejši od cene. Dobiček se dela v obdobju, plačilno sposoben pa moraš biti v vsakem trenutku. Tako kot lahko jemo na tri dni, pijemo na nekaj ur, dihamo pa non stop.

Dr. Jožko Peterlin, izkušeni poslovni-finančni svetovalec, je programski partner 18. PFS. Bil je finančni direktor in član uprave v nekaterih največjih slovenskih podjetjih.

Na 18. Poslovno-finančnem sejmu bodo sodelovali strokovnjaki in zaposleni, ki v podjetjih vodijo finance. FOTO: Črt Piksi

